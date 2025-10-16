magazin
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Νταϊάν Κίτον: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της, η ανακοίνωση της οικογένειας
Fizz 16 Οκτωβρίου 2025 | 09:40

Νταϊάν Κίτον: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της, η ανακοίνωση της οικογένειας

Παγκόσμια συγκίνηση προκάλεσε η είδηση του θανάτου της βραβευμένης ηθοποιού, πριν λίγες ημέρες. Η προτροπή της οικογένειας της Νταϊάν Κίτον.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς να κερδίζετε περισσότερο χρόνο (χωρίς να σηκώνεστε χαράματα)

Πώς να κερδίζετε περισσότερο χρόνο (χωρίς να σηκώνεστε χαράματα)

Spotlight

Η οικογένεια της Νταϊάν Κίτον εξέδωσε ανακοίνωση, γνωστοποιώντας την αιτία θανάτου της. Παράλληλα, αφού ευχαρίστησε τους θαυμαστές για τα μηνύματα υποστήριξης δήλωσε στο περιοδικό People ότι η ηθοποιός πέθανε από πνευμονία το Σάββατο 11 Οκτωβρίου.

Νταϊάν Κίτον: Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Η οικογένεια Keaton είναι βαθιά ευγνώμων για τα μηνύματα αγάπης και στήριξης που έχει λάβει τις τελευταίες ημέρες για λογαριασμό της αγαπημένης τους Diane, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 11 Οκτωβρίου λόγω πνευμονίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η έκκληση για τα ζώα

Η οικογένεια της Νταϊάν Κίτον πρότεινε στους θαυμαστές της να κάνουν δωρεές στη μνήμη της σε κάποια τοπική τράπεζα τροφίμων ή σε καταφύγιο ζώων.

«Αγαπούσε πολύ τα ζώα της και ήταν αφοσιωμένη στην υποστήριξη των αστέγων, οπότε οποιαδήποτε δωρεά στη μνήμη της σε μια τοπική τράπεζα τροφίμων ή σε ένα καταφύγιο ζώων θα αποτελούσε έναν υπέροχο φόρο τιμής», δήλωσε η οικογένεια στο People.

Το πρόβλημα της υγείας που κρατήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Παράλληλα, φίλος της αγαπημένης ηθοποιού Νταϊάν Κίτον δήλωσε πώς η υγεία της ηθοποιού είχε «επιδεινωθεί πολύ ξαφνικά» τους τελευταίους μήνες και μόνο η στενή της οικογένεια το γνώριζε, επιλέγοντας «να κρατήσει την κατάσταση ιδιωτική».

Μία από τις παλιές της φίλες, η στιχουργός Κάρολ Μπέιερ Σέιγκερ, σχολίασε το πόσο αδύνατη είχε γίνει η Κίτον. «Την είδα πριν από δύο ή τρεις εβδομάδες και ήταν πολύ αδύνατη», είπε η 81χρονη Σέιγκερ. «Είχε χάσει πάρα πολλά κιλά».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακτοπλοΐα
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πιθανές στρεβλώσεις εντοπίζει στην ακτοπλοΐα

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πιθανές στρεβλώσεις εντοπίζει στην ακτοπλοΐα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς να κερδίζετε περισσότερο χρόνο (χωρίς να σηκώνεστε χαράματα)

Πώς να κερδίζετε περισσότερο χρόνο (χωρίς να σηκώνεστε χαράματα)

Xρηματιστήριο Αθηνών
Γιάννος Κοντόπουλος: Υπάρχει δυνατό pipeline για εισαγωγές στην ΕΝΑ

Γιάννος Κοντόπουλος: Υπάρχει δυνατό pipeline για εισαγωγές στην ΕΝΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Το καλύτερο διαφημιστικό τρικ της χρονιάς; Ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Αρμάς έβαλαν τέλος στη «σχέση φάντασμα»
Fizz 16.10.25

Το καλύτερο διαφημιστικό τρικ της χρονιάς; Ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Αρμάς έβαλαν τέλος στη «σχέση φάντασμα»

Εδώ και εννέα μήνες οι φήμες τους ήθελαν μαζί, έστω κι αν αυτή η σχέση έμοιαζε περισσότερο με φάντασμα και διαφημιστικό κόλπο. Πλέον δεν έχει σημασία, ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Αρμάς χώρισαν.

Σύνταξη
Η Cardi B πιστεύει ότι οι άνθρωποι «υποτιμούν το πόσο έξυπνη είναι»
«Ωρίμασα» 15.10.25

Η Cardi B πιστεύει ότι οι άνθρωποι «υποτιμούν το πόσο έξυπνη είναι»

«Έχω μεγαλώσει. Έχω κάνει παιδιά. Kαι, πλέον είμαι πραγματικά μέσα στη βιομηχανία. [Τόσα χρόνια] την εξερευνούσα» δήλωσε η Cardi B σε πρόσφατη συνέντευξη της αναφορικά με το τελευταίο της άλμπουμ «Am I the Drama?».

Σύνταξη
Η Μάρω Κοντού σε μια εξομολόγηση ζωής: «Θα μ’ άρεσε να είμαι μια ανώνυμη»
Buongiorno 15.10.25

Η Μάρω Κοντού σε μια εξομολόγηση ζωής: «Θα μ’ άρεσε να είμαι μια ανώνυμη»

Η Μάρω Κοντού άνοιξε την καρδιά της στη Φαίη Σκορδά, μιλώντας με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη ζήλια, την αυτοπεποίθηση, τη φιλαρέσκεια και τη βαθιά ανάγκη της —πλέον— για ανωνυμία

Σύνταξη
Βασιλικό Βατερλό για τον Έπσταϊν: Γουίλιαμ εναντίον Καρόλου για τον Άντριου – «Εξορία και ολοκληρωτικός αποκλεισμός»
Ανταρσία 15.10.25

Βασιλικό Βατερλό για τον Έπσταϊν: Γουίλιαμ εναντίον Καρόλου για τον Άντριου – «Εξορία και ολοκληρωτικός αποκλεισμός»

«Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είναι έξαλλος. Πιέζει ενεργά για να εξασφαλίσει ότι ο Άντριου θα είναι 'πλήρως αποκλεισμένος' από όλες και κάθε οικογενειακή δραστηριότητα μετά τις νέες αποκαλύψεις για τον Έπσταϊν» σημειώνει το Fox

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί του: Η Χέδερ Γκράχαμ ήθελε ο Χιθ Λέτζερ να είναι ακόμα ζωντανός
Εξομολογήσεις 15.10.25

Ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί του: Η Χέδερ Γκράχαμ ήθελε ο Χιθ Λέτζερ να είναι ακόμα ζωντανός

Η 55χρονη ηθοποιός Χέδερ Γκράχαμ ήταν η καλεσμένη του podcast Are You A Charlotte? και θυμήθηκε τη σύντομη αλλά έντονη σχέση της με τον αδικοχαμένο Χιθ Λέτζερ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Χάουαρντ Στερν αρνείται ότι έχει βεντέτα με την Όπρα Γουίνφρεϊ – «Δεν την μισώ»
Εχθρός ή αντίπαλος; 15.10.25

Ο Χάουαρντ Στερν αρνείται ότι έχει βεντέτα με την Όπρα Γουίνφρεϊ – «Δεν την μισώ»

Ο Χάουαρντ Στερν αποδοκίμασε την Όπρα Γουίνφρεϊ το 2022 για το ότι επιδείκνυε τον πλούτο της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά όπως ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του, την θεωρεί «υπέροχη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Για την Charli xcx ο γάμος δεν είναι η σημαντικότερη ημέρα μιας γυναίκας, αλλά μια ακόμη «κουλ στιγμή»
Brat? 14.10.25

Για την Charli xcx ο γάμος δεν είναι η σημαντικότερη ημέρα μιας γυναίκας, αλλά μια ακόμη «κουλ στιγμή»

«Για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν είχα σκεφτεί [να παντρευτώ]», δήλωσε η Charli xcx σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair, αναφορικά με τον γάμο της με τον George Daniel.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Σώστε την Μπρίτνεϊ»: Ο Κέβιν Φέντερλαϊν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου – Το μαχαίρι, τα περιττώματα, η κηδεμονία και ο φόβος
Απομνημονεύματα 14.10.25

«Σώστε την Μπρίτνεϊ»: Ο Κέβιν Φέντερλαϊν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου – Το μαχαίρι, τα περιττώματα, η κηδεμονία και ο φόβος

Στα νέα του απομνημονεύματα, ο Κέβιν Φέντερλαϊν, ο χορευτής, D.J. και πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, παρουσιάζει τη δική του οπτική για την τεταμένη τους σχέση, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του ότι η απόφαση για την απελευθέρωση της ποπ σταρ από την κηδεμονία της, μπορεί να ήταν λανθασμένη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η μάχη του Εγώ: Από το εξώφυλλο του Τime στον πίνακα του Κολοράντο, ο Τραμπ έχει μηδενική ανοχή για την εικόνα του
«Ναρκισσισμός» 14.10.25

Η μάχη του Εγώ: Από το εξώφυλλο του Τime στον πίνακα του Κολοράντο, ο Τραμπ έχει μηδενική ανοχή για την εικόνα του

Από τα πλαστά εξώφυλλα της Time που κρέμονταν στα κλαμπ του, μέχρι την πρόσφατη οργή για το «εξαιρετικά μικρό στέμμα» στη νέα του φωτογραφία, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνει με κάθε ευκαιρία ότι η μάχη για την εικόνα είναι εξίσου κρίσιμη όσο και οι γεωπολιτικές διαπραγματεύσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Είναι πολύ σέξι για τα γούστα τους: Γιατί δεν θα γυριστεί ποτέ το sequel του φιλμ Ποιος Παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ
Έβγαλε πίκρα 14.10.25

Είναι πολύ σέξι για τα γούστα τους: Γιατί δεν θα γυριστεί ποτέ το sequel του φιλμ Ποιος Παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ

Περίπου τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του Ποιος Παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ, το σενάριο του sequel βρίσκεται στα γραφεία της Disney. Ωστόσο ο σκηνοθέτης Ρόμπερτ Ζεμέκις πιστεύει ότι δεν θα γυριστεί ποτέ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αγανάκτησε ο Νικήτας Τσακίρογλου με την ανάρτηση της Καίτης Φίνου: «Είναι η εποχή της ηλιθιότητας. Μας πέθαναν κιόλας»
Βίντεο 14.10.25

Αγανάκτησε ο Νικήτας Τσακίρογλου με την ανάρτηση της Καίτης Φίνου: «Είναι η εποχή της ηλιθιότητας. Μας πέθαναν κιόλας»

«Αν ήταν δεν θα το μάθαινε η κυρία Φίνου, την οποία δεν τη γνωρίζω. Θα το μαθαίναμε εμείς πρώτα», είπε μεταξύ άλλων ο Νικήτας Τσακίρογλου για το γεγονός

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Είδαμε μια παράσταση όταν η Αθήνα κοιμόταν – Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία σηκώνεται (και) μετά τα μεσάνυχτα
#Cancel 16.10.25

Είδαμε μια παράσταση όταν η Αθήνα κοιμόταν – Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία σηκώνεται (και) μετά τα μεσάνυχτα

Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία πέφτει στις 2 τα ξημερώματα. Όταν η Αθήνα σβήνει τα φώτα της, το θέατρο Αθηνών ανοίγει τους προβολείς του. Είμασταν εκεί στην πρεμιέρα!

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ανδρουλάκης: Όταν δεν είσαι στο τραπέζι κ. Μητσοτάκη συνήθως είσαι στο μενού – Δεν λειτουργεί το ελληνικό ΥΠΕΞ
ΠΑΣΟΚ 16.10.25

Ανδρουλάκης: Όταν δεν είσαι στο τραπέζι κ. Μητσοτάκη συνήθως είσαι στο μενού – Δεν λειτουργεί το ελληνικό ΥΠΕΞ

Στο στόχαστρο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, η εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Την κατηγόρησε για προπαγάνδα και ότι λειτούργησε ως «ντεκόρ» στη σύνοδο κορυφής για την Ειρήνη στη Γάζα

Σύνταξη
Γαλλία: Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί – Υπέρ 271 ψήφοι έναντι 289 που απαιτούνταν
«Φιλί της ζωής» 16.10.25

Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί - Υπέρ 271 ψήφοι έναντι 289 που απαιτούνταν

Οι Σοσιαλιστές είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα υπερψηφίσουν πρόταση μομφής κατά του Λεκορνί, μετά την ανακοίνωσή του ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού θα ανασταλεί μέχρι τις εκλογές του 2027

Σύνταξη
Ζήτω το 13ωρο!
Opinion 16.10.25

Ζήτω το 13ωρο!

Το 13ωρο σε έναν εργοδότη έγινε νόμος του κράτους, συνεχίζοντας το έργο που με σπουδή επιτελεί η κυβέρνηση για ξήλωμα αργά και σταδιακά όσων κατακτήσεων στην εργασία έμειναν όρθια

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Μητσοτάκης: Βλέπει 6 χρόνια μόνο «επιτυχίες», «ψευτοπατριώτες» οι επικριτές και «υπονομευτές» της εθνικής ενότητας η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

Μητσοτάκης: Βλέπει 6 χρόνια μόνο «επιτυχίες», «ψευτοπατριώτες» οι επικριτές και «υπονομευτές» της εθνικής ενότητας η αντιπολίτευση

Αλλεργικός στην κριτική για μία ακόμη φορά εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής. Με φόντο τα θέματα εξωτερικής πολιτικής αναφέρθηκε σε όσους κατακρίνουν την πολιτική των ήρεμων νερών λέγοντας ότι «θα συνιστούσε μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες» . 

Σύνταξη
Πεντάγωνο: Αντάρτικο από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους – Δεν καλύπτουν υπό όρους λογοκρισίας
Η απαίτηση της κυβέρνησης 16.10.25

Αντάρτικο από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο - Δεν καλύπτουν υπό όρους λογοκρισίας

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ και πρώην παρουσιαστής του Fox News, Πιτ Χέγκσεθ, ζήτησε από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο να μην δημοσιεύουν χωρίς γραπτή έγκριση από το υπουργείο

Σύνταξη
Υποβρύχιο Titan: Μηχανικό πρόβλημα και χωρίς τις απαραίτητες δοκιμές – Επίσημη έκθεση για το ναυάγιο
«Έπρεπε να αποσυρθεί» 16.10.25

Μηχανικό πρόβλημα και χωρίς τις απαραίτητες δοκιμές το υποβρύχιο Titan - Επίσημη έκθεση για το ναυάγιο

Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το υποβρύχιο Titan που ναυάγησε το 2023 δεν πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας

Σύνταξη
Κηφισίας: Μεθυσμένος οδηγός «καρφώθηκε» στα ΕΛΤΑ – Βίντεο ντοκουμέντο από την πρόσκρουση
Σε τρελή πορεία 16.10.25

Μεθυσμένος οδηγός «καρφώθηκε» στα ΕΛΤΑ στην Κηφισίας - Βίντεο ντοκουμέντο από την πρόσκρουση

Ο 21χρονος οδηγός είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα κινούμενος επί της λεωφόρου Κηφισίας, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα πάνω στην τζαμαρία των ΕΛΤΑ

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο