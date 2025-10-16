Νταϊάν Κίτον: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της, η ανακοίνωση της οικογένειας
Παγκόσμια συγκίνηση προκάλεσε η είδηση του θανάτου της βραβευμένης ηθοποιού, πριν λίγες ημέρες. Η προτροπή της οικογένειας της Νταϊάν Κίτον.
Η οικογένεια της Νταϊάν Κίτον εξέδωσε ανακοίνωση, γνωστοποιώντας την αιτία θανάτου της. Παράλληλα, αφού ευχαρίστησε τους θαυμαστές για τα μηνύματα υποστήριξης δήλωσε στο περιοδικό People ότι η ηθοποιός πέθανε από πνευμονία το Σάββατο 11 Οκτωβρίου.
Νταϊάν Κίτον: Η ανακοίνωση της οικογένειας
«Η οικογένεια Keaton είναι βαθιά ευγνώμων για τα μηνύματα αγάπης και στήριξης που έχει λάβει τις τελευταίες ημέρες για λογαριασμό της αγαπημένης τους Diane, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 11 Οκτωβρίου λόγω πνευμονίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Η έκκληση για τα ζώα
Η οικογένεια της Νταϊάν Κίτον πρότεινε στους θαυμαστές της να κάνουν δωρεές στη μνήμη της σε κάποια τοπική τράπεζα τροφίμων ή σε καταφύγιο ζώων.
«Αγαπούσε πολύ τα ζώα της και ήταν αφοσιωμένη στην υποστήριξη των αστέγων, οπότε οποιαδήποτε δωρεά στη μνήμη της σε μια τοπική τράπεζα τροφίμων ή σε ένα καταφύγιο ζώων θα αποτελούσε έναν υπέροχο φόρο τιμής», δήλωσε η οικογένεια στο People.
Το πρόβλημα της υγείας που κρατήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας
Παράλληλα, φίλος της αγαπημένης ηθοποιού Νταϊάν Κίτον δήλωσε πώς η υγεία της ηθοποιού είχε «επιδεινωθεί πολύ ξαφνικά» τους τελευταίους μήνες και μόνο η στενή της οικογένεια το γνώριζε, επιλέγοντας «να κρατήσει την κατάσταση ιδιωτική».
Μία από τις παλιές της φίλες, η στιχουργός Κάρολ Μπέιερ Σέιγκερ, σχολίασε το πόσο αδύνατη είχε γίνει η Κίτον. «Την είδα πριν από δύο ή τρεις εβδομάδες και ήταν πολύ αδύνατη», είπε η 81χρονη Σέιγκερ. «Είχε χάσει πάρα πολλά κιλά».
