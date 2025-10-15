Η Νάταλι Πόρτμαν αναλογίζεται το πώς η Νταϊάν Κίτον άλλαξε τον κινηματογράφο – «Νευρωτικές, αστείες γυναίκες»

Η Νάταλι Πόρτμαν μίλησε για την κινηματογραφική κληρονομία που άφησε πίσω της η αείμνηστη ηθοποιός Νταϊάν Κίτον, η οποία απεβίωσε στις 11 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου της στο ετήσιο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Lumière, το οποίο πραγματοποιείται στη Λυών της Γαλλίας.

«Έδωσε στους γυναικείους χαρακτήρες την ευκαιρία να είναι τόσο πολύπλοκοι όσο οι ανδρικοί που βλέπουμε συνήθως», είπε. «Ήταν νευρωτικές, αστείες, έξυπνες, συναισθηματικές, περίεργες. Άφησε τις γυναίκες να είναι παράξενες στην οθόνη. [Ήταν] κάποια που ήταν ο εαυτός της, και την ερωτευόσουν εξαιτίας αυτού», συμπλήρωσε, λίγο πριν ερωτηθεί για τις ηθοποιούς που την ενέπνευσαν.

Σε αυτό το δύσκολο ερώτημα, η Πόρτμαν απέδωσε τα εύσημα στις Τζένα Ρόουλαντς, Ιζαμπέλ Ιπέρ, Τζούλιαν Μουρ και Νικόλ Κίντμαν.

Mια πορεία δεκαετιών

Όπως αναφέρει το Variety, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, αναφέρθηκε εκτενέστερα στην καριέρα της, η οποία καλύπτει μια μεγάλη γκάμα: από κινηματογραφικές επιτυχίες που αποδεκάτισαν τα box office, μέχρι ταινίες auteur.

«Δεν μεγάλωσα με ιδιαίτερες γνώσεις για τον κινηματογράφο», παραδέχτηκε. «Έβλεπα κυρίως mainstream ταινίες. Μεγάλωσα με ταινίες όπως ‘Ο Βασιλιάς των Λιονταριών’, ‘Η κυρία Ντάουτφαϊρ’, ‘Dirty Dancing’, ‘Pretty Woman’. Μόνο όταν άρχισα να γυρίζω εγώ η ίδια ταινίες άρχισα να μαθαίνω για την ιστορία του κινηματογράφου».

Αυτή η ανακάλυψη ήρθε μέσω των γιγάντων της βιομηχανίας με τους οποίους είχε την τύχη να συνεργαστεί, είπε, οι οποίοι την γνώρισαν σε σκηνοθέτες όπως ο Τζον Κασσαβέτης, ο Μίχαελ Χάνεκε, ο Γουόνγκ Καρ Γουάι ή ο Ρομπέρ Μπρεσόν.

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στα πρώτα της χρόνια. Η Πόρτμαν ήταν μόλις 12 ετών όταν γύρισε την πρώτη της ταινία, το «Léon: The Professional» του Λικ Μπεσόν, και θυμήθηκε πόσο της άρεσε η υποκριτική, όταν ήταν ακόμη παιδί.

«Στην πραγματικότητα, είναι το πιο παιδικό πράγμα που μπορείς να καταπιαστείς», είπε. «Προσποιείσαι. Το να είσαι ηθοποιός σημαίνει να συμπεριφέρεσαι σαν παιδί όλη την ώρα. Όλα τα παιδιά είναι ηθοποιοί[…]Είναι μέρος της ανθρώπινης συμπεριφοράς».

Παρατήρηση, παρατήρηση, παρατήρηση

Η Πόρτμαν, η οποία φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ μετά τα γυρίσματα της ταινίας «Star Wars: Episode I – The Phantom Menace», στάθηκε στο πώς η σπουδές της στην ψυχολογία σχετίζονται με τον δρόμο που τελικά ακολούθησε: εκείνον της έβδομης τέχνης.

«Νομίζω ότι είναι πραγματικά η ίδια πρακτική. Είναι το ίδιο ερώτημα: γιατί οι άνθρωποι κάνουν αυτό που κάνουν; Τι αισθάνεται κάποιος σε μια δεδομένη στιγμή; Ποια είναι τα ενδιαφέροντα αντιφατικά συναισθήματα που έχουμε; Παρατήρηση, παρατήρηση, παρατήρηση – να παρακολουθούμε τους ανθρώπους, να παρατηρούμε τη συμπεριφορά τους και να προσπαθούμε να καταλάβουμε το γιατί», υποστήριξε.

*Με πληροφορίες από: Variety