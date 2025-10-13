«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν

Η κινηματογραφική κοινότητα θρήνησε το Σάββατο την απώλεια της Νταϊάν Κίτον, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, ενώ ο Γούντι Άλεν αμέσως έσπευσε να της αποτίνει έναν εκτενή φόρο τιμής.

Η σχέση και η συνεργασία

Ο Άλεν, σε δοκίμιο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα The Free Press, αφηγείται την πρώτη γνωριμία τους το 1969, κατά τις πρόβες του έργου Play It Again, Sam. Από εκεί γεννήθηκε μια βαθιά επαγγελματική και προσωπική σχέση, που κράτησε πέντε χρόνια και άφησε το αποτύπωμά της σε οκτώ ταινίες τους — κάποιες μάλιστα γυρίστηκαν αφότου είχαν ήδη χωρίσει. Παρ’ όλα αυτά, η φιλία και η αμοιβαία εκτίμηση ανάμεσά τους δεν χάθηκαν ποτέ.

«Περάσαμε υπέροχα χρόνια μαζί· στο τέλος χωρίσαμε. Γιατί; Μόνον ο Θεός και ο Φρόιντ μπορεί να το εξηγήσουν.»

Το συγκινητικό μήνυμα

«Στην πορεία άρχισα να δημιουργώ ταινίες για έναν μόνο θεατή: τη Νταϊάν Κίτον», γράφει ο Άλεν. «Δεν διάβασα ποτέ κριτική· με ενδιέφερε μόνο δική της γνώμη». Τη χαρακτηρίζει ως «μια μοναδική ύπαρξη», προσθέτοντας ότι «το πρόσωπο και το γέλιο της φώτιζαν κάθε χώρο».

«Ήταν ένα άτομο όπως κανένα στον πλανήτη — και ίσως ποτέ ξανά να μην υπάρξει τέτοιο», συνεχίζει, ενώ αναφέρει πως με τον θάνατό της «ο κόσμος έγινε πιο μουντός».

Μοιράζεται επίσης προσωπικές αναμνήσεις — όπως μια Ημέρα των Ευχαριστιών παίζοντας πόκερ με την οικογένειά της — και παραδέχεται: «Περάσαμε υπέροχα χρόνια μαζί· στο τέλος χωρίσαμε. Γιατί; Μόνον ο Θεός και ο Φρόιντ μπορεί να το εξηγήσουν».

Το 2017, όταν απένειμε ο ίδιος το βραβείο AFI Life Achievement Award στην Κίτον, τόνισε: «Από τη στιγμή που την γνώρισα, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης. Πολλά απ’ όσα πέτυχα, τα οφείλω σ’ εκείνη».

Η δημόσια παρουσία και τα τελευταία χρόνια

Η Κίτον είχε αποσυρθεί από τη δημοσιότητα τους τελευταίους μήνες λόγω επιδείνωσης της υγείας της, χωρίς να γίνει γνωστό το ακριβές αίτιο. Το άτυπο ξαφνικό της πρόβλημα υγείας φαίνεται πως εξέπληξε και στενούς της φίλους.

Παρά τις αντιξοότητες, η στάση της απέναντι στις κρίσεις γύρω από τον Άλεν παρέμεινε σταθερή: είχε δημόσια δηλώσει τη στήριξή της όταν αναζωπυρώθηκαν παλιές κατηγορίες εναντίον του, λέγοντας ότι συνεχίζει να τον πιστεύει.

Με πέντε δεκαετίες στο σινεμά, η Κίτον έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της κινηματογραφικής τέχνης — κυρίως μέσα από την προσωπική της αισθητική, την ειλικρίνεια στην ερμηνεία και τη συνεργασία της με μεγάλους δημιουργούς.

Ο Γούντι Άλεν με το δοκίμιό του θέλει να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη της — της γυναίκας που, όπως λέει, δεν υπήρξε ποτέ άλλη σαν κι αυτή.