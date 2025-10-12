Ο Άντι Γκαρσία μοιράζεται φωτογραφίες με την Νταϊάν Κίτον από τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Νονός III»

Ο Άντι Γκαρσία δημοσίευσε ένα συγκινητικό και συνάμα νοσταλγικό αφιέρωμα προς τιμήν της μνήμης της μακροχρόνιας φίλης και συχνής συνεργάτιδάς του, Νταϊάν Κίτον — με την οποία πρωταγωνίστησε στην ταινία «Ο Νονός III», καθώς και στο «Book Club» και το σίκουελ «Book Club: The Next Chapter» — μετά το θάνατό της σε ηλικία 79 ετών στις 11 Οκτωβρίου.

«Η μαγική Νταϊάν Κίτον έφυγε από τη ζωή. Μοιράζομαι μαζί σας αυτές τις φωτογραφίες που την τράβηξα στη Σικελία κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Νονού III. Νταϊάν, θα μας λείψεις πολύ, αλλά το υπέροχο φως σου θα λάμπει για πάντα», έγραψε ο Κουβανός ηθοποιός στο Instagram.

«Ως ηθοποιός, θέλω να είμαι μέρος αυτού»

Τον Απρίλιο του 2018, ο Άντι Γκαρσία δήλωσε ότι η συνεργασία με την Νταϊάν Κίτον στο «Book Club» ήταν μια εμπειρία που ήθελε να ξαναζήσει, καθώς η «παρουσία και ο αυθορμητισμός της» γοητεύει άπαντες.

«Ήθελα να μοιραστώ αυτή τη στιγμή μαζί της, γιατί είναι μια εξαιρετική ηθοποιός», δήλωσε στο The Upcoming πριν από την κυκλοφορία της ρομαντικής κωμωδίας. «Έχει μια παρουσία και έναν αυθορμητισμό που μας γοητεύει όλους. Ως ηθοποιός, θέλω να είμαι μέρος αυτού».

Όταν τελείωσε η συνεργασία τους στο πλατό, ο Γκαρσία δήλωσε ότι η συνεργασία με την Κίτον ήταν «ό,τι περίμενα».

«Είναι δύσκολο να πιστέψω ή να αποδεχτώ το γεγονός ότι η Νταϊάν έχει πεθάνει»

Εκτός από τον Γκαρσία και άλλοι κινηματογραφικοί συνοδοιπόροι της Κίτον από το «Book Club» θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στην εκλιπούσα ηθοποιό, μεταξύ των οποίων η Τζέιν Φόντα, η Κάντις Μπέργκεν και η Μέρι Στίνμπεργκεν.

Πιο συγκεκριμένα, η Φόντα έγραψε στο Instagram: «Είναι δύσκολο να πιστέψω ή να αποδεχτώ το γεγονός ότι η Νταϊάν έχει πεθάνει. Ήταν πάντα μια σπίθα ζωής και φωτός, γελούσε συνεχώς με τις δικές της αδυναμίες, ήταν απεριόριστα δημιουργική στην υποκριτική της, στην γκαρνταρόμπα της, στα βιβλία της, στους φίλους της, στα σπίτια της, στη βιβλιοθήκη της, στην κοσμοθεωρία της. Ήταν μοναδική. Και, αν και δεν το ήξερε ή δεν το παραδεχόταν, ήταν μια εξαιρετική ηθοποιός!».

Από την πλευρά της, η Μπέργκεν μοιράστηκε μια δήλωση στην οποία εξέφραζε την απεριόριστη θλίψη της για τον χαμό της ηθοποιού. «Αυτή είναι μια τεράστια απώλεια, τόσο για μένα προσωπικά όσο και για όλο τον κόσμο. Η Νταϊάν ήταν μια αληθινή καλλιτέχνιδα – εξαιρετικά προικισμένη και μοναδικά ταλαντούχα σε τόσους πολλούς τομείς, αλλά ταυτόχρονα και σεμνή και αξιοθαύμαστα ιδιόρρυθμη. Θα μου λείψει πολύ».

Η Στενμπουργκεν θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για την φιλία τους, αλλά και να στείλει ένα μήνυμα αγάπης στην οικογένεια της που πενθεί.

«Η Νταϊάν ήταν μαγική. Δεν υπήρχε και δεν θα υπάρξει ποτέ καμία άλλη σαν αυτήν. Την αγαπούσα και ένιωθα ευλογημένη που ήμουν φίλη της. Στέλνω την αγάπη μου στην οικογένειά της. Τι θαυμάσια γυναίκα που ήταν», ανέφερε.

*Με πληροφορίες από: People | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Melinda Sue Gordon – © 2018 PARAMOUNT PICTURES | IMDb