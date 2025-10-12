Τελευταία έξοδος, Νταϊάν Κίτον: Ο καρκίνος, η αμύθητη περιουσία, το άγνωστο πάθος και το πωλητήριο

Η Νταϊάν Κίτον, η εμβληματική ηθοποιός του Χόλιγουντ που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στο σελιλόιντ με τις συμμετοχές της στην τριλογία του Νονού αλλά και τις πολλές συνεργασίες με τον εραστή και συνεργάτη της Γούντι Άλεν, έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Ωστόσο η ίδια μοιάζει να γνώριζε ότι προχωράει προς τη μεγάλη έξοδο.

Αν και η απώλεια επιβεβαιώθηκε από εκπρόσωπο της οικογένειάς της, η αιτία του θανάτου παραμένει αναπάντητη, καθώς οι οικείοι της ζήτησαν σεβασμό στην ιδιωτική τους ζωή.

Αυτή η επιλογή για απόλυτη μυστικότητα ενίσχυσε τη φημολογία, οδηγώντας το κοινό να αναζητά απαντήσεις στην πρόσφατη και τo ιατρικό της ιστορικό.

Ανώνυμος φίλος της Κίτον δήλωσε στο People ότι η υγεία της είχε «επιδεινωθεί πολύ ξαφνικά» το τελευταίο διάστημα.

«Τους τελευταίους μήνες είχε επαφή μόνο με τα πιο κοντινά της πρόσωπα, μόνο με τον στενό οικογενειακό της κύκλο που επέλεξε να κρατήσει τα πάντα άκρως ιδιωτικά. Ακόμη και μακροχρόνιοι φίλοι δεν γνώριζαν πλήρως τι συνέβαινε», ανέφερε η πηγή.

Η απουσία επίσημης διάγνωσης οδήγησε σε εικασίες σχετικά με τα προηγούμενα προβλήματα υγείας της ηθοποιού, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία επιβεβαιωμένη σύνδεση με τον θάνατό της.

Η Κίτον είχε διαγνωστεί με βασικοκυτταρικό καρκίνωμα σε ηλικία 21 ετών. Αργότερα, το 2015, αποκάλυψε πως είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις για την αφαίρεση ακανθοκυτταρικού καρκίνου σύμφωνα με άρθρο των Los Angeles Times του 2015. Η Κίτον είχε αναφερθεί περιστασιακά στο οικογενειακό ιστορικό και είχε τονίσει την ανάγκη χρήσης αντηλιακού.

Το 2017, η Κίτον είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη που έδωσε με τη βουλιμία στα νεανικά της χρόνια, περιγράφοντάς την ως μια σοβαρή διατροφική διαταραχή που την είχε κάνει «ειδική στο να κρύβει πράγματα».

To Σπίτι Που Έχτισε το Pinterest

Ενδεικτική της επιδείνωσης της υγείας της φέρεται να είναι και η ξαφνική απόφασή της να βάλει πωλητήριο στο «σπίτι των ονείρων της», μία κίνηση που εξέπληξε πολλούς, δεδομένου του πάθους της για την αγοραπωλησία ακινήτων υψηλής αξίας.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και αναγνωρισμένη γκουρού του ντιζάιν έθεσε διακριτικά προς πώληση την αγαπημένη της κατοικία στο Λος Άντζελες. Η απόφαση αυτή, που ελήφθη τον Μάρτιο του 2025, την περίοδο που η υγεία της είχε αρχίσει να κλονίζεται, θεωρήθηκε από φίλους της ως μια τελευταία πράξη πρακτικότητας, χάριτος και αποδέσμευσης.

Το ακίνητο, μία έπαυλη πέντε υπνοδωματίων και επτά μπάνιων στην περιοχή Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, βγήκε στην αγορά με τιμή που άγγιζε περίπου τα 29 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Για την Κίτον, η συγκεκριμένη κατοικία δεν ήταν απλώς μία ακόμη πολυτελής επένδυση, αλλά το αποκορύφωμα του διαχρονικού της πάθους για την αρχιτεκτονική και την αποκατάσταση. Κάθε τοίχος, κάθε τούβλο, έφερε την προσωπική της σφραγίδα και τη δημιουργική της φιλοσοφία.

Η Κίτον είχε αγοράσει την κατοικία το 2017 και αφιέρωσε χρόνια μετατρέποντάς την σε ένα «αριστούργημα γεμάτο φως και ζεστασιά».

Η έμπνευσή της προήλθε από την αγάπη της για την τέχνη της χειροτεχνίας και τη γοητεία που ασκούσαν πάνω της τα σπίτια από τούβλα από την παιδική της ηλικία και το παραμύθι Ο Λύκος και Τα Τρία Γουρουνάκια.

Όπως είχε πει η ίδια, θαύμαζε την ανθεκτικότητα και τον χαρακτήρα του τούβλου, χαρακτηριστικά που αντικατόπτριζαν και το δικό της πνεύμα.

Η προσέγγισή της στο ντιζάιν ήταν πάντα πρακτική και οραματική: δεν διακοσμούσε απλώς, αλλά ανακατασκεύαζε, συνδυάζοντας το καλλιτεχνικό της ένστικτο με την ικανότητα της αφήγησης. Μάλιστα, κατέγραψε τη σχεδιαστική της φιλοσοφία στο βιβλίο της The House That Pinterest Built (Το Σπίτι που Έφτιαξε το Pinterest), όπου εξύμνησε την αγάπη της για τους προσωπικούς και τολμηρούς χώρους.

Η πώληση του «σπιτιού των ονείρων» υπήρξε, για τους ανθρώπους του περιβάλλοντός της, μία από τις λίγες εξωτερικές ενδείξεις ότι η Κίτον προετοιμαζόταν για το τέλος.

Καθώς αποτραβήχτηκε από τη δημόσια ζωή – οι γείτονες παρατήρησαν την απουσία της από τις καθημερινές βόλτες με τον σκύλο της, τον Ρέτζι – η κίνηση αυτή δεν αφορούσε τα χρήματα (αν και υπήρξε πάντοτε δεινή επενδύτρια σε ακίνητα).

Αντίθετα, αφορούσε την αναζήτηση της απλότητας και την ολοκλήρωση γράφει το Vanity Fair. Στους τελευταίους μήνες της, η Ντάιαν Κίτον επέδειξε την ίδια αξιοπρέπεια και χάρη που χαρακτήριζε ολόκληρη την καριέρα της: η απόφαση να εκποιήσει το προσωπικό της καταφύγιο ήταν η τελική πράξη περίσκεψης μιας γυναίκας που πάντοτε μετέτρεπε τη ζωή σε τέχνη.

Τιτάνια περιουσία

Η Κίτον δεν άφησε πίσω της μόνο το θρύλο αλλά και μια περιουσία που αγγίζει τα 94,1 εκατομμύρια ευρώ. Η ηθοποιός έχτισε μια αυτοκρατορία που ξεπέρασε τα έσοδα της μεγάλης οθόνης, χάρη στο αλάθητο επιχειρηματικό της ένστικτο για το real estate.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Celebrity Net Worth, η καθαρή αξία της Ντάιαν Κίτον το 2025 ανερχόταν περίπου στα 100 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Η Κίτον, πέραν της καλλιτεχνικής αναγνώρισης, είχε καθιερωθεί ως μία από τις πιο οικονομικά επιτυχημένες και σεβαστές προσωπικότητες του Χόλιγουντ, με την περιουσία της να έχει σφυρηλατηθεί σε πολλαπλά επίπεδα.

Τα κύρια έσοδά της προήλθαν, φυσικά, από εμβληματικές κινηματογραφικές παραγωγές όπως η τριλογία Ο Νονός, το βραβευμένο με Όσκαρ Νευρικός Εραστής (Annie Hall), και εμπορικές επιτυχίες όπως τα Πατέρας της Νύφης (Father of the Bride), Το Κλαμ Των Χωρισμένων Γυναικών (The First Wives Club) κα. όμως η ίδια δεν περιορίστηκε μόνο στην υποκριτική, αναλαμβάνοντας ρόλους σκηνοθέτη και παραγωγού -μάλιστα είχε σκηνοθετήσει ακόμη και ένα επεισόδιο του Twin Peaks προς έκπληξη πολλών.

Δεινή flipper

Ωστόσο, το πραγματικό μυστικό πίσω από την τιτάνια περιουσία της Ντάιαν Κίτον κρυβόταν στο πάθος της για την αρχιτεκτονική, την αναπαλαίωση και την ανακαίνιση ακινήτων, ένα πάθος που μετατράπηκε σε μία εξαιρετικά κερδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η ηθοποιός ήταν γνωστή ως δεινή flipper ακινήτων, δηλαδή ως κάποια που αγοράζει, ανακαινίζει με μοναδική αισθητική και μεταπωλεί πολυτελείς κατοικίες στην περιοχή του Λος Άντζελες.

Ενδεικτικά, πούλησε ένα σπίτι στο Λαγκούνα Μπιτς έναντι 11,97 εκατομμυρίων ευρώ το 2006, αφού το είχε αγοράσει για 7,04 εκατομμύρια ευρώ το 2004.

Αντίστοιχα, το 2016 πούλησε μια κατοικία στο Πασίφικ Παλισέιντς για 6,47 εκατομμύρια ευρώ, έχοντας επενδύσει σε αυτή 5,25 εκατομμύρια ευρώ τέσσερα χρόνια νωρίτερα.

Αυτές οι ευφυείς επενδυτικές κινήσεις, με πολλές από τις αρχιτεκτονικές της παρεμβάσεις να έχουν φιλοξενηθεί στο έγκριτο περιοδικό Architectural Digest, εκτόξευσαν σημαντικά την καθαρή της αξία και την ανέδειξαν σε σημαντικό παίκτη στους κύκλους των ακινήτων του Χόλιγουντ, παράλληλα με την καλλιτεχνική της σταδιοδρομία.

Σημαντική συνεισφορά στα κέρδη της είχαν επίσης οι δημιουργικές της δραστηριότητες, όπως η συγγραφή βιβλίων, η ενασχόληση με τη φωτογραφία, την τέχνη και το ντιζάιν, ενισχύοντας τόσο τα έσοδά της όσο και τη φήμη της ως πολυσχιδής καλλιτέχνιδα και βέβαια η συνεργασίες της με αναρίθμητες εταιρείες στο χώρο της διακόσμησης.

Η τελευταία ανάρτηση

View this post on Instagram A post shared by Hudson Grace (@hudsongracesf)

Η Κίτον, που ήταν ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκανε την τελευταία της ανάρτηση στο Instagram στις 11 Απριλίου 2025, ακριβώς έξι μήνες πριν τον θάνατό της, με αφορμή την Εθνική Ημέρα Κατοικίδιων Ζώων (National Pet Day).

Σε μία συνεργασία με την εταιρεία ειδών σπιτιού Hudson Grace, η ηθοποιός δημοσίευσε μια φωτογραφία της, στην οποία χαμογελάει πλατιά, ποζάροντας στο σπίτι της μαζί με τον αγαπημένο της Γκόλντεν Ριτρίβερ, τον Ρέτζι.

Η λεζάντα, την οποία έγραψε η εταιρεία, ανέφερε: «Απόδειξη ότι και τα κατοικίδιά μας έχουν υπέροχο γούστο! Καλή Εθνική Ημέρα Κατοικίδιων από την HG και την @diane_keaton 🖤🐾».

Η φωτογραφία, στην οποία η Κίτον φαινόταν χαρούμενη και υγιής, απέκτησε εκατοντάδες σχόλια συμπάθειας από τους θαυμαστές της μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, με πολλούς να εκφράζουν τη θλίψη τους, καθώς η σταρ είχε παραμείνει ανενεργή στην πλατφόρμα για μήνες.