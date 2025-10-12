magazin
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον
«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον

«Η Νταϊάν Κίτον πέθανε. Ήταν 79», έγραψε χθες το βράδυ το People και το internet γέμισε «αντίο» σε μια απο τις πιο σπουδαίες ηθοποιούς που πέρασαν ποτέ από τον κόσμο τούτο

Η είδηση του θανάτου της Νταϊάν Κίτον, μίας από τις πιο αγαπητές και εμβληματικές μορφές του Χόλιγουντ, προκάλεσε συγκίνηση σε ολόκληρο τον κόσμο του κινηματογράφου. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, γνωστή για τη μοναδική της προσωπικότητα, το ξεχωριστό της στυλ και τις αλησμόνητες ερμηνείες της σε ταινίες όπως Annie Hall, The First Wives Club και Something’s Gotta Give, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

«Ήταν ξεκαρδιστική, αυθεντική, χωρίς ίχνος πονηριάς ή ανταγωνισμού — κάτι σπάνιο για σταρ τέτοιου μεγέθους»

Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση, συνάδελφοι, φίλοι και θαυμαστές της «πλημμύρισαν» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μηνύματα αγάπης και αποχαιρετισμού, τιμώντας μια καριέρα που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του σινεμά.

«Δεν είμαστε έτοιμοι να σε χάσουμε»

Η Γκόλντι Χον, που συμπρωταγωνίστησε μαζί της και με τη Μπέτ Μίντλερ στην επιτυχημένη κωμωδία του 1996 The First Wives Club, μοιράστηκε ένα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram: «Νταϊάν, δεν είμαστε έτοιμοι να σε χάσουμε. Μας άφησες ένα μονοπάτι από νεραϊδόσκονη, γεμάτο φως και αναμνήσεις πέρα από κάθε φαντασία», έγραψε δίπλα σε μια φωτογραφία της Κίτον.

Και συνέχισε: «Πώς να πεις αντίο; Τι λόγια να βρεις όταν η καρδιά σου είναι ραγισμένη; Ποτέ δεν σου άρεσαν οι επαίνους — τόσο ταπεινή — αλλά τώρα δεν μπορείς να μου πεις ‘σκάσε, γλυκιά μου’. Δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει άλλη σαν εσένα. Έκλεψες τις καρδιές του κόσμου και μοιράστηκες το ταλέντο σου με εκατομμύρια, κάνοντάς μας να γελάμε και να κλαίμε όπως μόνο εσύ μπορούσες».

Η Χον πρόσθεσε: «Ήμασταν ευλογημένες που κάναμε το First Wives Club μαζί, οι μέρες μας ξεκινούσαν με καφέ στο τροχόσπιτο του μακιγιάζ και τελείωναν με γέλια. Είπαμε ότι θα γεράσουμε μαζί, ίσως να ζήσουμε μια μέρα όλες μαζί με τις φίλες μας. Δεν τα καταφέραμε, αλλά όντως γεράσαμε μαζί. Ίσως στην επόμενη ζωή».

Και κατέληξε: «Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω, φίλη μου. Θα μου λείψεις αφόρητα. Η καρδιά μου είναι με τα υπέροχα παιδιά σου, τον Ντεξ και τον Ντιουκ».

Η συγκίνηση της Μπέτ Μίντλερ

Η Μπέτ Μίντλερ ανάρτησε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της Κίτον γράφοντας: «Η λαμπερή, όμορφη, απίθανη Νταϊάν Κίτον πέθανε. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο αφόρητα θλιμμένη νιώθω. Ήταν ξεκαρδιστική, αυθεντική, χωρίς ίχνος πονηριάς ή ανταγωνισμού — κάτι σπάνιο για σταρ τέτοιου μεγέθους. Αυτό που έβλεπες ήταν αυτό που ήταν… oh, la, la!».

Οι συμπρωταγωνίστριες του Book Club

Η Τζέιν Φόντα, η Κάντις Μπέργκεν, η Μέρι Στίνμπουργκεν και ο Ντον Τζόνσον, που έπαιξαν μαζί της στο Book Club (2018) και στο σίκουελ του 2023, επίσης την αποχαιρέτησαν.

Η Φόντα έγραψε: «Δύσκολο να πιστέψω — ή να αποδεχτώ — ότι η Νταϊάν έφυγε. Ήταν πάντα μια σπίθα ζωής, γεμάτη φως, με ατελείωτο γέλιο για τον εαυτό της, αστείρευτα δημιουργική… στη δουλειά της, στο στιλ της, στα βιβλία, στα σπίτια, στη θέαση του κόσμου. Ήταν μοναδική. Και, αν και δεν θα το παραδεχόταν ποτέ, ήταν εξαιρετική ηθοποιός».

«Ήταν αληθινή καλλιτέχνιδα — χαρισματική, ταλαντούχα σε τόσους τομείς, αλλά και σεμνή, υπέροχα εκκεντρική. Θα μου λείψει απίστευτα.»

View this post on Instagram

A post shared by Jane Fonda (@janefonda)


Η Μέρι Στίνμπουργκεν δήλωσε: «Η Νταϊάν ήταν μαγεία. Δεν υπήρξε, ούτε θα υπάρξει ποτέ, άλλη σαν εκείνη. Την αγαπούσα και νιώθω ευλογημένη που τη γνώρισα. Όλη μου η αγάπη στην οικογένειά της. Ήταν ένα θαύμα!»

Η Κάντις Μπέργκεν πρόσθεσε: «Μια τεράστια απώλεια, τόσο προσωπικά όσο και για όλους μας. Ήταν αληθινή καλλιτέχνιδα — χαρισματική, ταλαντούχα σε τόσους τομείς, αλλά και σεμνή, υπέροχα εκκεντρική. Θα μου λείψει απίστευτα».

Ο Ντον Τζόνσον σημείωσε: «Ήταν από τις μοναδικές ηθοποιούς που, μόλις δημιουργούσε έναν χαρακτήρα, δεν μπορούσες να φανταστείς κανέναν άλλον να τον υποδύεται. Την αγαπούσα… Θα μου λείψει».

Το αποχαιρετιστήριο χιούμορ του Στιβ Μάρτιν

Ο Στιβ Μάρτιν, ο κινηματογραφικός της σύζυγος στο Father of the Bride (1991) και το σίκουελ του 1995, δημοσίευσε στο Instagram ένα στιγμιότυπο από κοινή τους συνέντευξη με τον Μάρτιν Σορτ.

Ο Σορτ ρωτούσε: «Ποιος είναι πιο σέξι; Εγώ ή ο Στιβ Μάρτιν;»

Και η Κίτον απαντούσε: «Είστε και οι δύο ηλίθιοι».

Ο Μάρτιν έγραψε στη λεζάντα: «Δεν ξέρω ποιος το ανέβασε πρώτος, αλλά συνοψίζει τέλεια τη διασκεδαστική σχέση μας με τη Νταϊάν».

Η Κίμπερλι Γουίλιαμς-Πέισλι, που υποδύθηκε την κόρη τους στις ταινίες, σχολίασε: «Ακούω ξεκάθαρα τη φωνή της να το λέει αυτό».


Η ίδια πρόσθεσε σε δική της ανάρτηση: «Νταϊάν, το να δουλέψω μαζί σου ήταν μια από τις μεγαλύτερες στιγμές της ζωής μου. Ήσουν μοναδική — ευγενική, γενναιόδωρη, ταλαντούχα και πάνω απ’ όλα γεμάτη γέλιο».

Η Μάντι Μουρ και η Κέιτ Χάντσον

Η Μάντι Μουρ, που έπαιξε την κόρη της στο Because I Said So (2007), έγραψε: «Λένε να μην γνωρίζεις ποτέ τους ήρωές σου, αλλά εγώ δούλεψα με μία από τις δικές μου και την αποκαλούσα ‘μαμά’ για λίγους μήνες. Τιμή ζωής. Ήταν ένας εκτυφλωτικός άνθρωπος. Νιώθω τόσο λυπημένη που έφυγε, γιατί νόμιζα πως θα είναι πάντα εδώ να μας μαγεύει με το ταλέντο, τη γοητεία και το στιλ της».

«Την αποκαλούσα ‘μαμά’ για λίγους μήνες. Τιμή ζωής. Ήταν ένας εκτυφλωτικός άνθρωπος.»


Η Κέιτ Χάντσον, κόρη της Χον, ανέβασε απόσπασμα από το The First Wives Club γράφοντας: «Σ’ αγαπάμε τόσο πολύ, Νταϊάν».


Η Λίλι Τόμλιν πρόσθεσε: «Αναπαύσου εν ειρήνη, υπέροχη Νταϊάν Κίτον». «Μερικοί άνθρωποι νομίζεις ότι θα ζήσουν για πάντα.»


Η Μελίσα Τζόαν Χαρτ εξέφρασε την έκπληξή της: «Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύεις ότι θα ζήσουν για πάντα, και μου κόπηκε η ανάσα όταν άκουσα για τον θάνατο της Νταϊάν Κίτον! Το έργο της, το στυλ της, η ικανότητά της να είναι απίστευτα ταλαντούχα και ταυτόχρονα να κρατά την ιδιωτικότητά της είναι κάτι που αξίζει να μελετηθεί για γενιές».

Και πρόσθεσε: «Ευχαριστούμε για τα γέλια και τα δάκρυα! Από το Baby Boom έως το Something’s Gotta Give, απόλαυσα κάθε ταινία σου — αν και ομολογώ, δεν έχω δει το Annie Hall! Ξέρω τι θα κάνω αυτό το Σαββατοκύριακο!».

Η Ακαδημία και η PETA την αποχαιρετούν

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου (AMPAS) δημοσίευσε ένα βίντεο με σκηνή από την ταινία The Family Stone (2005), γράφοντας: «Κάποιοι ηθοποιοί υποδύονται τα συναισθήματα. Η Νταϊάν Κίτον ζούσε μέσα σε αυτά. Ενσάρκωνε τις αντιφάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης — αστεία και ευάλωτη, φωτεινή και πληγωμένη, πάντα συγκλονιστικά ειλικρινής. Με το ταλέντο της διαμόρφωσε γενιές αφήγησης. Το πνεύμα της θα ζει για πάντα στην οθόνη και στις καρδιές όσων είδαν τον εαυτό τους μέσα της».


Η Λίζα Λανγκ, αντιπρόεδρος της PETA, τη μνημόνευσε για τη φιλοζωική της δράση: «Η επιρροή της Νταϊάν Κίτον ως ηθοποιού είναι αδιαμφισβήτητη, αλλά εμείς στη PETA θα τη θυμόμαστε ως αληθινή φίλη των ζώων. Χρησιμοποίησε την πλατφόρμα της για να προωθήσει την καλοσύνη — από τα περιστέρια μέχρι την υποστήριξη του Big Cat Public Safety Act. Είχε σταματήσει να τρώει κρέας και έλεγε πως ‘είναι τρέλα να τρως ζώα’. Η καρδιά της φαινόταν σε ό,τι έκανε. Θα μας λείψει βαθιά».

View this post on Instagram

A post shared by PETA (@peta)

*Με πληροφορίες από: Fox News, Κεντρική Φωτογραφία: Η Αμερικανίδα ηθοποιός Νταϊάν Κίτον δείχνει τα χέρια της αφού τα αποτύπωσε σε φρέσκο τσιμέντο, κατά τη διάρκεια τελετής στο κινηματοθέατρο TCL Chinese στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες, στις 11 Αυγούστου 2022. (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
 

Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
