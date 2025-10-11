Νταϊάν Κίτον και Γούντι Άλεν – Μια σχέση που κράτησε μια ζωή

Η σπουδαία ηθοποιός Νταϊάν Κίτον και ο σκηνοθέτης Γούντι Άλεν είχαν μια μακρά, στενή σχέση. Κράτησε μια ζωή, από τα νεανικά τους χρόνια, έως και σήμερα. Η Νταϊάν Κίτον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, αφήνοντας πίσω της σπουδαίες ερμηνείες.

Υπήρξε μούσα του Γούντι Άλεν, καθώς έκανε μαζί του θέατρο και σινεμά. Έπαιξε σε οκτώ ταινίες του, μεταξύ των οποίων 0 «Νευρικός Εραστής» (Annie Hall), για την οποία κέρδισε Όσκαρ.

Αρχικά υπήρξαν ζευγάρι. Γνωρίστηκαν το 1969, όταν την επέλεξε για το θεατρικό του έργο «Παίξ’ το Ξανά, Σαμ». Η σχέση τους κράτησε περίπου τρία χρόνια, αλλά παρέμειναν φίλοι μετά τον χωρισμό τους. Και η Νταϊάν Κίτον τον υποστήριζε δημόσια μέχρι το τέλος, ακόμη και για την περίπτωση των καταγγελιών από την πρώην σύζυγό του, Μία Φάροου και τη θετή κόρη τους, Ντίλαν, για σεξουαλική επίθεση.

Η Κίτον έχει δηλώσει δημόσια ότι πιστεύει τον Γούντι Άλεν και πως οι καταγγελίες εις βάρος του δεν μπορεί να επισκιάσουν το κοινό του έργο. στον Άλεν, ιδιαίτερα μετά την επανεμφάνιση κατηγοριών εναντίον του το 2018. Έχει δηλώσει ότι οι ισχυρισμοί δεν επισκιάζουν τη δουλειά που έκαναν μαζί και ότι είναι «απεριόριστα περήφανη» για τις συνεργατικές τους προσπάθειες.

Ο ίδιος ο Γούντι Άλεν έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.

Δημιουργική συνεργασία: Η δημιουργική συνεργασία μεταξύ του Κίτον και του Άλεν είναι αξιοσημείωτη και ο Κίτον έχει μιλήσει με αγάπη για τον χρόνο που συνεργάστηκαν.

Οι ταινίες που γύρισαν μαζί ήταν το Sleeper (Ο Υπναράς) (1973), Ο Ειρηνοποιός (1975), Ο Νευρικός Εραστής (1978), Εσωτερικές Σχέσεις (1978) και Μανχάταν (1979). Συνεργάστηκαν επίσης στις ταινίες Play It Again, Sam (1972), Μέρες Ραδιοφώνου (1987) και Μυστηριώδεις Φόνοι στο Μανχάταν (1993).