«Αν είναι να συμβεί…»: Αυτό που θα μετανιώνει για πάντα ο Αλ Πατσίνο στη σχέση του με την Νταϊάν Κίτον

Ήταν Μάρτιος του 1971 όταν μια παρέα ταλαντούχων ηθοποιών θα συναντιόντουσαν στη Νέα Υόρκη για να μεταφέρουν στη μεγάλη οθόνη το best seller μυθιστόρημα του Μάριο Πούζο με τίτλο Godfather. Ανάμεσα σε αυτούς ο Αλ Πατσίνο και η Νταϊάν Κίτον – δυο ανερχόμενη καλλιτέχνες, που έπρεπε να υποδυθούν το ζευγάρι στο φιλμ του Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Περίπου έξι μήνες μετά τα γυρίσματα θα ολοκληρωθούν και οι κάμερες θα σβήσουν, ωστόσο οι δύο νεαροί ηθοποιοί δεν θα ρίξουν τίτλους τέλους στη σχέση τους. Το ειδύλλιο -με πολλά σκαμπανεβάσματα- ανάμεσα στον Αλ Πατσίνο και την Νταϊάν Κίτον θα διαρκέσει για αρκετά χρόνια, προτού λήξει άδοξα το 1987.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Brenda Perlin (@losangelespunkrocker)

Ο λόγος; Ο 85χρονος ηθοποιός δεν έπαιρνε την απόφαση να κάνει πρόταση γάμου στη… σύζυγό του στο Godfather και το τελεσίγραφο δεν άργησε να έρθει. Τελικά οι δυο τους ακολούθησαν ξεχωριστούς δρόμους – χωρίς κανείς από τους δύο να παντρευτεί ποτέ στη ζωή του.

Η Νταϊάν Κίτον «έφυγε» από τη ζωή στις 11 Οκτωβρίου σε ηλικία 79 ετών και λίγες ημέρες αργότερα δεν άργησε να αποκαλυφθεί αυτό το ένα πράγμα που θα μετανιώνει για πάντα στη ζωή του ο Αλ Πατσίνο.

«Κοιτώντας πίσω, ο Αλ πάντα θα θεωρεί την Νταϊάν τον έρωτα της ζωής του. Πάντα την αποκαλούσε ‘μια υπέροχη γυναίκα’» είπε ένας φίλος του στη Daily Mail.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 𝐀𝐥 𝐏𝐚𝐜𝐢𝐧𝐨 (@actorpacino)

«Το ξέρω ότι θα μετανιώνει το ότι ποτέ δεν έκανε την κίνηση να τη ζητήσει σε γάμο, όσο είχε την ευκαιρία» συμπλήρωσε και συνέχισε: «Ο Αλ έλεγε πάντα πως αν είναι γραφτό να συμβεί, τότε ποτέ δεν θα είναι αργά. Αλλά δυστυχώς, πλέον είναι».

Ο Αλ Πατσίνο και η Νταϊάν Κίτον δεν μίλησαν ποτέ ξανά μετά την ολοκλήρωση του Godfather III, έστω κι αν είχαν και οι δύο σπίτια σε κοντινή απόσταση στο Μπέβερλι Χιλς.

«Μια φορά τον ρώτησα γιατί δεν μιλάνε και η απάντηση του ήταν ξεκάθαρη: »Οσα είχαμε να πούμε, τα έχουμε πει’» είπε στην DAily Mail ο φίλος του Αλ Πατσίνο.

// Κεντρική φωτογραφία: Paramount Pictures