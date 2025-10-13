Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον – H ανατριχιαστική κλήση στο 911

Περαιτέρω στοιχεία για τον αιφνίδιο χαρακτήρα του θανάτου της Νταϊάν Κίτον ήρθαν στο φως την Κυριακή με τη δημοσιοποίηση της κλήσης στο 911 που έγινε στους διασώστες.

Η ηχογράφηση έχει καταγράψει μια φωνή που καλεί την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες να ανταποκριθεί για «άτομο που έχει πέσει» στην οικία της Κίτον λίγο μετά τις 8 το πρωί του Σαββάτου.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ήταν μαζί με τους αγαπημένους της όταν πέθανε, όπως είπε ένας συγγενής της στο Associated Press, και η οικογένεια ζήτησε από τους πάντες να σεβαστούν την ιδιωτικότητά τους. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

Είχε γίνει πολύ αδύνατη

Ωστόσο, στενοί φίλοι της πρωταγωνίστριας των ταινιών «Annie Hall», «Father of the Bride» και «The First Wives Club» θυμούνται ότι είχε γίνει όλο και πιο απομονωμένη τον τελευταίο χρόνο, με μια παλιά φίλη της, τη συνθέτρια Κάρολ Μπάγερ Σάγκερ να σχολιάζει πόσο συγκλονιστικά αδύνατη είχε γίνει η Κίτον πριν από τον αιφνίδιο θάνατό της.

«Την είδα πριν από δύο ή τρεις εβδομάδες και ήταν πολύ αδύνατη» είπε η 81χρονη Σάγκερ. «Είχε χάσει πολύ βάρος».

Η Σάγκερ εξήγησε ότι η Κίτον είχε επηρεαστεί από τις πυρκαγιές που έπληξαν το Λος Άντζελες τον Ιανουάριο. «Έπρεπε να πάει στο Παλμ Σπρινγκς επειδή το σπίτι της είχε υποστεί ζημιές στο εσωτερικό και έπρεπε να καθαρίσουν τα πάντα».

«Έμεινε εκεί για λίγο και όταν επέστρεψε, έμεινα έκπληκτη από το πόσο βάρος είχε χάσει» είπε η βραβευμένη με Grammy και Όσκαρ στιχουργός. Η Σάγκερ περιέγραψε τη φίλη της ως «ένα μαγικό φως για όλους».

«Την αγαπούσα» τόνισε. «Ήταν τόσο ξεχωριστή, που φώτιζε το δωμάτιο με την ενέργειά της».

«Η υγεία της επιδεινώθηκε πολύ ξαφνικά. Ήταν τόσο απροσδόκητο, ειδικά για κάποιον με τέτοια δύναμη και πνεύμα»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hudson Grace (@hudsongracesf)

Δε γνώριζαν τι συνέβαινε

Μια άλλη καλή φίλη της Κίτον είπε στο People ότι η υγεία της ηθοποιού επιδεινώθηκε δραματικά τους τελευταίους μήνες, κάτι «που ήταν σπαρακτικό για όλους όσοι την αγαπούσαν».

Η πηγή πρόσθεσε: «Η υγεία της επιδεινώθηκε πολύ ξαφνικά. Ήταν τόσο απροσδόκητο, ειδικά για κάποιον με τέτοια δύναμη και πνεύμα».

«Τους τελευταίους μήνες της ζωής της, ήταν περιτριγυρισμένη μόνο από τους πιο στενούς συγγενείς της, οι οποίοι επέλεξαν να διατηρήσουν απόλυτη ιδιωτικότητα. Ακόμη και οι παλιοί φίλοι δεν γνώριζαν πλήρως τι συνέβαινε».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Diane Keaton (@diane_keaton)

Θα μετανιώνει για πάντα

Μια άλλη αποκάλυψη που ήρθε στο φως μετά το θάνατο της Κίτον είναι ότι ο πρώην σύντροφός της και συμπρωταγωνιστής της Αλ Πατσίνο έτρεφε μια δια βίου λύπη που δεν παντρεύτηκε την Κίτον όταν είχε την ευκαιρία.

«Κοιτώντας πίσω, ο Αλ παραδέχεται ότι η αγάπη της ζωής του ήταν η Νταϊάν, την οποία πάντα αποκαλούσε “μια καταπληκτική γυναίκα”», δήλωσε ένας στενός φίλος του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού στη Daily Mail το Σάββατο.

Ο φίλος πρόσθεσε για τον Πατσίνο, 85 ετών: «Ξέρω ότι θα μετανιώνει για πάντα που δεν έκανε την κίνησή του όταν είχε την ευκαιρία» κατά τη διάρκεια της σχέσης του πρώην ζευγαριού από το 1971 έως το 1987.

«Για χρόνια μετά το χωρισμό του με τη Νταϊάν, ο Αλ συνήθιζε να λέει “Αν είναι γραφτό, δεν είναι ποτέ αργά για μια δεύτερη ευκαιρία”. Αλλά δυστυχώς, τώρα είναι».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη History Cool Kids (@historycoolkids)

«Ατελείωτα έξυπνη, τόσο όμορφη…»

Ο θάνατος της Κίτον ακολουθήθηκε από συγκινητικές δηλώσεις από σταρ του Χόλιγουντ, όπως ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, η Μπέτ Μίντλερ, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα και πολλοί άλλοι.

Ο Ντι Κάπριο χαρακτήρισε την βραβευμένη με Όσκαρ σταρ «λαμπρή, αστεία και αμετανόητα ο εαυτός της», προσθέτοντας ότι «θα μας λείψει πολύ».

Η Μίντλερ είπε για την Κίτον: «Ήταν ξεκαρδιστική, απόλυτα αυθεντική και εντελώς αθώα, χωρίς καμία από την ανταγωνιστικότητα που θα περίμενε κανείς από μια τέτοια σταρ. Αυτό που έβλεπες ήταν αυτό που ήταν… ω, λα, λα λα!».

Ο σκηνοθέτης του «Νονού», Κόπολα, είπε σε μια ανάρτηση στο Instagram: «Τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν το θαύμα και το ταλέντο της Νταϊάν Κίτον» προσθέτοντας: «Ατελείωτα έξυπνη, τόσο όμορφη… Όλα στη Νταϊάν ήταν η προσωποποίηση της δημιουργικότητας».

Τεράστια κληρονομιά

Η ηθοποιός αφήνει πίσω της μια εκπληκτική κληρονομιά στο Χόλιγουντ, με μερικές από τις ερμηνείες της στη δεκαετία του 1970 να θεωρούνται οι καλύτερες της δεκαετίας.

Μεταξύ αυτών ήταν ο ομώνυμος ρόλος στην κωμωδία Annie Hall του 1977, που γράφτηκε και σκηνοθετήθηκε από τον Γούντι Άλεν, με τον οποίο συνεργάστηκε σε μια σειρά από αξέχαστα έργα.

Το 1978, η Κίτον κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο για την ερμηνεία της στην ταινία Annie Hall, την πρώτη από τις τέσσερις υποψηφιότητές της σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της.

Έλαβε επίσης υποψηφιότητες για τις ερμηνείες της σε ταινίες όπως Reds του 1981, Marvin’s Room του 1996 και Something’s Gotta Give του 2003.

Άλλες αξιοσημείωτες ταινίες στις οποίες η Κίτον έπαιξε κατά τη διάρκεια της δεκαετούς καριέρας της περιλαμβάνουν το Baby Boom του 1987, το The First Wives Club του 1996 και τις ταινίες Father of the Bride του 1991 και 1995.

*Με στοιχεία από dailymail.com | Αρχική Φωτό: Η Νταϊάν Κίτον αστειεύεται με τον συμπατριώτη της ηθοποιό Τζακ Νίκολσον κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση της ταινίας «Something’s Gotta Give» στο 54ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, στις 6 Φεβρουαρίου 2004./Αρχείο