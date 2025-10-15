magazin
Νταϊάν Κίτον: Άφησε 5 εκατομμύρια στην αγαπημένη της σκύλα — «Ήταν η αληθινή της συντροφιά»
Fizz 15 Οκτωβρίου 2025 | 20:40

Νταϊάν Κίτον: Άφησε 5 εκατομμύρια στην αγαπημένη της σκύλα — «Ήταν η αληθινή της συντροφιά»

H Νταϊάν Κίτον έφυγε από τη ζωή απροσδόκητα στις 11 Οκτωβρίου σε ηλικία 79 ετών

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

H Νταϊάν Κίτον φρόντισε να διασφαλίσει την ευημερία του τετράποδου συντρόφου της, της σκύλας της Ρέτζι.

Πληροφορίες από πηγές του Χόλιγουντ αποκαλύπτουν πως η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, σκηνοθέτιδα, τραγουδίστρια, και ακτιβίστρια άφησε 5 εκατομμύρια στην πολυαγαπημένο της σκύλα, τη Ρέτζι.

Η πρωταγωνίστρια κλασικών ταινιών, όπως ο Νευρικός Εραστής (Annie Hall) και ο Νονός (The Godfather), ήταν μία αδιαμφισβήτητη δύναμη στο Χόλιγουντ, μια ευφυής επενδύτρια ακινήτων με εκτιμώμενη περιουσία 100 εκατ.

Η Ρέτζι, ένα Γκόλντεν Ριτρίβερ που υιοθέτησε το 2020, ήταν, σύμφωνα με τους κοντινούς της ανθρώπους, και «το κέντρο του κόσμου της».

«Η Νταϊάν συνήθιζε να αστειεύεται ότι οι μεγάλες της αγάπες ήταν τα παιδιά της, ο Αλ Πατσίνο, η αρχιτεκτονική — και αυτή η σκύλα»γράφει ο Ρομπ Σούτερ στο Substack.

Η τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, την Ημέρα των Κατοικίδιων, ήταν και το κοινό της πορτρέτο με τη Ρέτζι.

Η γενναιόδωρη διάταξη στη διαθήκη της Κίτον, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, έχει ως στόχο να εξασφαλίσει στη Ρέτζι «ένα ιδιωτικό σπίτι και φροντιστές» και να της προσφέρει «την ίδια αξιοπρέπεια και το ίδιο χιούμορ που είχε η ίδια» μέχρι το τέλος της ζωής της.

Επιπλέον, μέρος των κεφαλαίων θα διατεθεί για δωρεές σε διάφορες φιλοζωϊκές και καταφύγια, ενισχύοντας την κληρονομιά της ως ακτιβίστρια.

Η Κίτον ήταν επί μακρόν υποστηρικτής του Helen Woodward Animal Center στη Νότια Καλιφόρνια, όπου υπηρέτησε και στο διοικητικό συμβούλιο.

@la.stampa L’attrice Diane Keaton è morta all’età di 79 anni. Keaton amava molto gli animali e in particolare la sua femmina di Golden Retriever, a cui in questo video intonava una canzone. #dianekeaton ♬ suono originale – la.stampa

Ο Μάικ Αρμς, Διευθύνων Σύμβουλος του καταφυγίου, είπε στο ABC News πως ο κόσμος έχασε «έναν αληθινό φιλόζωο, όχι κάποιον που απλώς μιλούσε για τα ζώα, αλλά κάποιον που πραγματικά νοιαζόταν».

Ο ίδιος αποκάλυψε πως η ηθοποιός, πέρα από τη χρήση της φήμης της σε εκστρατείες συγκέντρωσης κεφαλαίων, ήταν ενεργή και στο πεδίο. «Έβρισκε ζώα στον δρόμο, και με καλούσε, “Μάικ, μπορείς να έρθεις να το πάρεις;”» θυμάται ο Αρμς.

View this post on Instagram

A post shared by Helen Woodward Animal Center (@hwac)

Η βαθιά αγάπη της για τα ζώα επιβεβαιώθηκε και από έναν θαυμαστή στο Instagram, ο οποίος αφηγήθηκε πώς η Κίτον σταμάτησε το αυτοκίνητό της και πέρασε δυόμισι ώρες μαζί του, προσπαθώντας να βοηθήσει έναν αδέσποτο σκύλο στη λεωφόρο Σάνσετ, μια πράξη που τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι πέρασε το απόγευμα με «έναν από τους καλύτερους ανθρώπους στον κόσμο».

«Αγαπώ τα σκυλιά, αγαπώ τα ζώα. Έχεις; Αν δεν έχεις μπορώ να σου βρω ένα» είχε πει σε δημοσιογράφο σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κίτον.

Οι άλλοι κληρονόμοι

Η ηθοποιός φέρεται να άφησε περιουσία που αγγίζει τα 100 εκατομμύρια δολάρια, η οποία αναμένεται να περιέλθει στα δύο υιοθετημένα παιδιά της, τη Ντέξτερ και τον Ντιουκ.

Η Κίτον υιοθέτησε τα παιδιά της σε ηλικία άνω των 50 ετών και φρόντισε να τα κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας του Χόλιγουντ.

Η Ντέξτερ, η οποία τον Δεκέμβριο γίνεται 30 ετών και είναι παντρεμένη με τον Τζόρνταν Γουάιτ από το 2021, και ο Ντιουκ, 25 ετών, είναι οι μοναδικοί κληρονόμοι αυτής της περιουσίας, η οποία περιλαμβάνει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων.

Η αγάπη της Κίτον για την αρχιτεκτονική ήταν γνωστή— ένα πάθος που η ίδια είχε αναφέρει ότι συγκαταλεγόταν στις «μεγάλες της αγάπες».

Η ηθοποιός, η οποία είχε εκδώσει μάλιστα το βιβλίο The House that Pinterest Built, ασχολούνταν ενεργά με την αγορά, πώληση και κατασκευή κατοικιών.

Τον Μάρτιο του 2025, είχε εκπλήξει τους οικείους της, όταν αποφάσισε να βγάλει προς πώληση την πολυτελή της έπαυλη στην κοιλάδα Σάλιβαν, μεταξύ Μπρέντγουντ και Πασίφικ Παλισέιντς, έναντι 29 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η ίδια είχε επενδύσει οκτώ χρόνια από τη ζωή της για να χτίσει αυτή τη ρουστίκ και βιομηχανικού σχεδιασμού έπαυλη, έκτασης άνω των 750 τετραγωνικών μέτρων, η οποία ήταν επενδυμένη με 75.000 τούβλα, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά.

Εκείνη την εποχή, κανείς από τον κύκλο της δεν μπορούσε να φανταστεί το τραγικό τέλος που θα ακολουθούσε λίγους μήνες αργότερα.

World
Κίνα: Χαράσσει τον πενταετή οδικό χάρτη – Ποιοι είναι οι στόχοι [γράφημα]

Κίνα: Χαράσσει τον πενταετή οδικό χάρτη – Ποιοι είναι οι στόχοι [γράφημα]

Business
Moody’s: Αναβάθμιση της Intralot σε B2 με σταθερό outlook

Moody’s: Αναβάθμιση της Intralot σε B2 με σταθερό outlook

inWellness
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
