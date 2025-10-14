Ήταν μοναδική: O Κιάνου Ριβς ανακαλεί τις στιγμές με την Νταϊάν Κίτον
Ο Κιάνου Ριβς τίμησε τη μνήμη της συμπρωταγωνίστριάς του στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Good Fortune». H Νταϊάν Κίτον πέθανε στις 11 Οκτωβρίου φέτος.
Στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας Good Fortune, ο Κιάνου Ριβς αναφέρθηκε με συγκίνηση στη μνήμη της Νταϊάν Κίτον, η οποία πέθανε την περασμένη εβδομάδα σε ηλικία 79 ετών. Ο Ριβς, που είχε συμπρωταγωνιστήσει μαζί της στην ταινία Κάλλιο Αργά Παρά Αργότερα (Something’s Gotta Give), χαρακτήρισε τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό «μια απόλυτη επαγγελματία» και «έναν ξεχωριστό άνθρωπο».
«Ήταν πολύ ευγενική μαζί μου. Μια γενναιόδωρη καλλιτέχνιδα και μια πολύ ιδιαίτερη, μοναδική προσωπικότητα», δήλωσε ο Ριβς στο E! News από το κόκκινο χαλί.
Η χημεία της Νταϊάν Κίτον με τον Τζακ Νίκολσον
Ο γνωστός ηθοποιός πρόσθεσε ότι ήταν συγκινητικό να τη βλέπει να συνεργάζεται με τον Τζακ Νίκολσον στην εμβληματική ρομαντική κομεντί του 2003. «Ήταν υπέροχο να τους βλέπεις μαζί. Είχαν κοινή ιστορία, αγάπη και αμοιβαία εκτίμηση. Ήταν πραγματικά όμορφο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Ριβς ήταν τότε 36 ετών και η Κίτον 57. Παρά την έντονη χημεία τους στην οθόνη, ο χαρακτήρας της τελικά επιλέγει τον ήρωα του Νίκολσον, σε ένα φινάλε που οι θαυμαστές δεν σταμάτησαν ποτέ να αμφισβητούν. Πολλοί μάλιστα συνεχίζουν να φαντάζονται ένα εναλλακτικό τέλος, όπου οι δύο χαρακτήρες καταλήγουν μαζί — κάτι που αναζωπυρώθηκε όταν οι δύο ηθοποιοί εμφανίστηκαν μαζί στα Όσκαρ του 2020, προκαλώντας νοσταλγία και σχόλια για την αδιαμφισβήτητη χημεία τους.
Η ανάρτηση της Νάνσι Μάγερς
Η σκηνοθέτις της ταινίας, Νάνσι Μάγερς, απέτισε και εκείνη φόρο τιμής στη μνήμη της Νταϊάν Κίτον. Σε ανάρτησή της, θυμήθηκε την αφοσίωση και τη μοναδική ενέργεια της ηθοποιού στα γυρίσματα: «Όταν χρειαζόμουν να κλαίει ξανά και ξανά στις σκηνές, το έκανε με πάθος — και, με κάποιον τρόπο, κατάφερνε να το κάνει και αστείο. Θυμάμαι πως πριν από κάθε γύρισμα έκανε κύκλους για να χάσει την ισορροπία της, ώστε να μπει στη στιγμή. Ήταν ατρόμητη, ασύγκριτη και γεννημένη για να είναι σταρ του κινηματογράφου».
Η Νταϊάν Κίτον υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του αμερικανικού κινηματογράφου, με σπουδαίες ερμηνείες σε ταινίες όπως Ο Νονός, Annie Hall και Manhattan. Οι συνάδελφοί της και οι θαυμαστές της συνεχίζουν να την τιμούν για το ταλέντο, το ήθος και το αυθεντικό της πνεύμα, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο Χόλιγουντ.
*Με πληροφορίες από: Deadline, Κεντρική Φωτογραφία: Στιγμιότυπο της ταινίας Κάλλιο Αργά Παρά Αργότερα (Something’s Gotta Give)
