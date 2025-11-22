Η γνωστή ιταλίδα τραγουδίστρια Ορνέλα Βανόνι πέθανε χθες Παρασκευή στο σπίτι της στο Μιλάνο σε ηλικία 91 ετών, μετέδωσαν ΜΜΕ (στη φωτογραφία του EPA, επάνω, η Ορνέλα Βανόνι στο φεστιβάλ ιταλικού τραγουδιού του Σανρέμο το 2023).

Ο θάνατός της πιστεύεται πως οφειλόταν σε ανακοπή καρδιάς, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Corriere della Sera.

Η Ορνέλα Βανόνι είχε ξεχωριστή, άμεσα αναγνωρίσιμη φωνή και συνεργάστηκε με πολλούς καταξιωμένους μουσικούς καθώς και με τον Ντάριο Φο

Από τις γνωστότερες προσωπικότητες της ιταλικής μουσικής, ήταν επίσης ηθοποιός και τηλεοπτική παρουσιάστρια.

Σπούδασε στο Piccolo Teatro του Μιλάνου, του σκηνοθέτη Τζόρτζιο Στρέλερ. Συνεργάστηκε, μεταξύ άλλων, με τον ηθοποιό, σκηνοθέτη και βραβευμένο με Νόμπελ Λογοτεχνίας θεατρικό συγγραφέα Ντάριο Φο.

Η μουσική της σταδιοδρομία άρχισε το 1956 και συνεχιζόταν ακόμη, μέχρι πριν λίγες ημέρες.

Η φωνή της, ξεχωριστή, ήταν άμεσα αναγνωρίσιμη. Είχε συνεργαστεί με πολλούς καταξιωμένους μουσικούς, όπως ο Τζίνο Πάολι, ο Πάολο Κόντε, ο Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ ή ο Λούτσιο Ντάλα.

Στις… επάλξεις ως το τέλος

Στα γνωστότερα τραγούδια της συγκαταλέγονται το «L’ appuntamento», «Senza Fine», «La musica è finita», «Tristezza» και «Io ti darò di più».

Είχε πάρει μέρος σε οκτώ φεστιβάλ ιταλικού τραγουδιού του Σανρέμο και ως την περασμένη εβδομάδα συμμετείχε σε εκπομπή του ιταλικού ιδιωτικού καναλιού La Nove.

Η Ορνέλα Βανόνι έπασχε από κατάθλιψη και κατά διαστήματα αποσυρόταν, αλλά κατάφερνε πάντα να επιστρέφει στη σκηνή και στην ιδιαίτερη σχέση με το κοινό της, με την ειρωνεία, τον αυτοσαρκασμό και την ειλικρίνεια που τη χαρακτήριζαν.

