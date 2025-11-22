magazin
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ιταλία: Πέθανε η τραγουδίστρια Ορνέλα Βανόνι σε ηλικία 91 ετών
Music 22 Νοεμβρίου 2025 | 05:00

Ιταλία: Πέθανε η τραγουδίστρια Ορνέλα Βανόνι σε ηλικία 91 ετών

Μια από τις γνωστότερες προσωπικότητες της ιταλικής μουσικής, επίσης ηθοποιός και τηλεοπτική παρουσιάστρια, η Ορνέλα Βανόνι πέθανε σε ηλικία 91 ετών.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
“Glimmers”: Η ήρεμη δύναμη των μικρών απολαύσεων της ζωής

“Glimmers”: Η ήρεμη δύναμη των μικρών απολαύσεων της ζωής

Spotlight

Η γνωστή ιταλίδα τραγουδίστρια Ορνέλα Βανόνι πέθανε χθες Παρασκευή στο σπίτι της στο Μιλάνο σε ηλικία 91 ετών, μετέδωσαν ΜΜΕ (στη φωτογραφία του EPA, επάνω, η Ορνέλα Βανόνι στο φεστιβάλ ιταλικού τραγουδιού του Σανρέμο το 2023).

Ο θάνατός της πιστεύεται πως οφειλόταν σε ανακοπή καρδιάς, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Corriere della Sera.

Η  Ορνέλα Βανόνι είχε ξεχωριστή, άμεσα αναγνωρίσιμη φωνή και συνεργάστηκε με πολλούς καταξιωμένους μουσικούς καθώς και με τον Ντάριο Φο

Από τις γνωστότερες προσωπικότητες της ιταλικής μουσικής, ήταν επίσης ηθοποιός και τηλεοπτική παρουσιάστρια.

Σπούδασε στο Piccolo Teatro του Μιλάνου, του σκηνοθέτη Τζόρτζιο Στρέλερ. Συνεργάστηκε, μεταξύ άλλων, με τον ηθοποιό, σκηνοθέτη και βραβευμένο με Νόμπελ Λογοτεχνίας θεατρικό συγγραφέα Ντάριο Φο.

Η μουσική της σταδιοδρομία άρχισε το 1956 και συνεχιζόταν ακόμη, μέχρι πριν λίγες ημέρες.

Η φωνή της, ξεχωριστή, ήταν άμεσα αναγνωρίσιμη. Είχε συνεργαστεί με πολλούς καταξιωμένους μουσικούς, όπως ο Τζίνο Πάολι, ο Πάολο Κόντε, ο Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ ή ο Λούτσιο Ντάλα.

Στις… επάλξεις ως το τέλος

Στα γνωστότερα τραγούδια της συγκαταλέγονται το «L’ appuntamento», «Senza Fine», «La musica è finita», «Tristezza» και «Io ti darò di più».

Είχε πάρει μέρος σε οκτώ φεστιβάλ ιταλικού τραγουδιού του Σανρέμο και ως την περασμένη εβδομάδα συμμετείχε σε εκπομπή του ιταλικού ιδιωτικού καναλιού La Nove.

Η Ορνέλα Βανόνι έπασχε από κατάθλιψη και κατά διαστήματα αποσυρόταν, αλλά κατάφερνε πάντα να επιστρέφει στη σκηνή και στην ιδιαίτερη σχέση με το κοινό της, με την ειρωνεία, τον αυτοσαρκασμό και την ειλικρίνεια που τη χαρακτήριζαν.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Μεγάλη ανάκαμψη της αγοράς μετά το sell-off αυτή την εβδομάδα

Wall Street: Μεγάλη ανάκαμψη της αγοράς μετά το sell-off αυτή την εβδομάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
“Glimmers”: Η ήρεμη δύναμη των μικρών απολαύσεων της ζωής

“Glimmers”: Η ήρεμη δύναμη των μικρών απολαύσεων της ζωής

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

World
Morgan Stanley: Οι 5 καταλύτες που θα δώσουν «καύσιμα» στην Ευρωζώνη το 2026

Morgan Stanley: Οι 5 καταλύτες που θα δώσουν «καύσιμα» στην Ευρωζώνη το 2026

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο Νικ Κέιβ βρήκε την «απόλυτη ευτυχία» ένα ξημέρωμα, πλάι στη λίμνη, ακούγοντας πάπιες και το νέο άλμπουμ των Geese
Getting Killed 21.11.25

Ο Νικ Κέιβ βρήκε την «απόλυτη ευτυχία» ένα ξημέρωμα, πλάι στη λίμνη, ακούγοντας πάπιες και το νέο άλμπουμ των Geese

Ο Νικ Κέιβ αποκάλυψε ότι το νέο άλμπουμ των Geese, «Getting Killed», του προκάλεσε «απόλυτη ευτυχία», περιγράφοντας στο The Red Hand Files πώς η μουσική της μπάντας διέλυσε την πρωινή του ανησυχία κατά τη διάρκεια μιας βόλτας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς η AI θα μας «κλέβει» τη μουσική — με την άδειά μας
Music 20.11.25

Πώς η AI θα μας «κλέβει» τη μουσική — με την άδειά μας

Τα νέα εργαλεία AI δεν «αρπάζουν» μουσική από το παρασκήνιο· πλέον αποκτούν επίσημες άδειες και μπαίνουν στο streaming ως συνεργάτες, επιτρέποντας στο κοινό να ξαναγράφει ήδη υπάρχοντα τραγούδια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάτι Σμιθ χωρίς φίλτρα: Το πένθος δεν είναι το τέλος της αγάπης – είναι η απόδειξή της
Bread of Angels 19.11.25

Πάτι Σμιθ χωρίς φίλτρα: Το πένθος δεν είναι το τέλος της αγάπης – είναι η απόδειξή της

Η «νονά του πανκ» Πάτι Σμιθ εξηγεί γιατί το ζήτημα της Παλαιστίνης «δεν την αφήνει να κοιμηθεί», αποκαλύπτει τις δικές της απώλειες και θυμάται πώς η τέχνη έγινε το καταφύγιο και η αντίστασή της.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βασίλισσα των Χριστουγέννων μέχρι να σβήσει ο ήλιος: Η Μαράια Κάρεϊ επέστρεψε στα charts με το All I Want for Christmas Is You
Εύκολα 18.11.25

Βασίλισσα των Χριστουγέννων μέχρι να σβήσει ο ήλιος: Η Μαράια Κάρεϊ επέστρεψε στα charts με το All I Want for Christmas Is You

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή εδώ και τρεις δεκαετίες, η pop star Μαράια Κάρεϊ είδε το All I Want for Christmas Is You να εκτοξεύεται στο Billboard Hot 100 - πιο νωρίς από ποτέ φέτος.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το ουρλιαχτό των 165 δευτερολέπτων: Ο Πολ Μακάρτνεϊ ηγείται της εξέγερσης των καλλιτεχνών ενάντια στην Τεχνητή Νοημοσύνη
«Αυτό θέλουμε;» 17.11.25

Το ουρλιαχτό των 165 δευτερολέπτων: Ο Πολ Μακάρτνεϊ ηγείται της εξέγερσης των καλλιτεχνών ενάντια στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Πολ Μακάρτνεϊ, Κέιτ Μπους και άλλοι κορυφαίοι δημιουργοί σε ένα δίσκο-μανιφέστο κατά της επέλασης της Τεχνητής Νοημοσύνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λιστομανία: Η πολιτισμική «έκρηξη» που ξεσκέπασε τον φόβο της κοινωνίας για τον γυναικείο ενθουσιασμό
Liebestraum 15.11.25

Λιστομανία: Η πολιτισμική «έκρηξη» που ξεσκέπασε τον φόβο της κοινωνίας για τον γυναικείο ενθουσιασμό

Στις συναυλίες του Λιστ το 1844, ο γυναικείος ενθουσιασμός προκάλεσε χλευασμό και ηθικό πανικό. Η Λιστομανία αποκαλύπτει πώς η κοινωνία φοβόταν τις γυναίκες όταν καταλάμβαναν δημόσιο χώρο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σεξ, ναρκωτικά, κόκκινο κρασί και γλυκά – «H ζωή μου ως συγκάτοικος του Μάρτιν Σκορσέζε»
«Χαμένο σαββατοκύριακο» 14.11.25

Σεξ, ναρκωτικά, κόκκινο κρασί και γλυκά - «H ζωή μου ως συγκάτοικος του Μάρτιν Σκορσέζε»

Στο μεταθανάτιο βιβλίο του με τίτλο Insomnia, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος The Band, Ρόμπι Ρόμπερτσον, αναπολεί τις καλές και τις κακές στιγμές του Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1970, τότε που ζούσε στο ίδιο σπίτι με τον Μάρτιν Σκορσέζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Valisia Odell και Dramachine: Οι δύο όψεις του ελληνικού dark synth ήχου
Σκοτεινός ήχος 14.11.25

Valisia Odell και Dramachine: Οι δύο όψεις του ελληνικού dark synth ήχου

Πριν την κοινή τους εμφάνιση στο Gagarin, Valisia Odell και Dramachine μιλούν στο in για το μέλλον του DIY, τη μεγάλη ομπρέλα του post-punk και τις ανατολίτικες καταβολές του σκοτεινού ήχου.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
AI τραγούδι στην κορυφή του Billboard: Το Walk My Walk προκαλεί «σεισμό» στη μουσική βιομηχανία
Breaking Rust 13.11.25

AI τραγούδι στην κορυφή του Billboard: Το Walk My Walk προκαλεί «σεισμό» στη μουσική βιομηχανία

Ένα κομμάτι φτιαγμένο εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη ανέβηκε στο Νο. 1 του country chart του Billboard, ξεπερνώντας τα 3 εκατ. streams και πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις καλλιτεχνών και ακροατών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιστορικό λεύκωμα – Νίνα Σιμόν, Mπόουϊ, Μέρκιουρι και όλη η βασιλική οικογένεια της μουσικής στο φακό του Μπάρι Γουέντζελ
Melody Maker 11.11.25

Ιστορικό λεύκωμα – Νίνα Σιμόν, Mπόουϊ, Μέρκιουρι και όλη η βασιλική οικογένεια της μουσικής στο φακό του Μπάρι Γουέντζελ

Από το πάρτι του Sgt Pepper's των Beatles στο βεστιάριο του Top of the Pops της Νταϊάνα Ρος, ο Μπάρι Γουέντζελ ήταν εκεί και το λεύκωμα Should've Been There το επιβεβαιώνει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ροκ εν ρολ ζωή της Τζάνις Μάρτιν – Η γυναικεία εκδοχή του Έλβις που χάθηκε στα στερεότυπα
Προκαταλήψεις 11.11.25

Η ροκ εν ρολ ζωή της Τζάνις Μάρτιν - Η γυναικεία εκδοχή του Έλβις που χάθηκε στα στερεότυπα

Το ροκ εν ρολ έσβησε τον συντηρητισμό της Αμερικής της δεκαετίας του 1950, αλλά ούτε τα θορυβώδη ριφφ του Σκότι Μουρ ή του Τσακ Μπέρι δεν κατάφεραν να καταργήσουν τους βαθιά ριζωμένους ρόλους των φύλων που μάστιζαν κάθε πτυχή της αμερικανικής κοινωνίας – αυτό ήταν έργο για προσωπικότητες όπως η Τζάνις Μάρτιν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ερχιουρμαν: «Ανοησία» η προϋπόθεση Χριστοδουλίδη για κατάργηση εγγυήσεων και αποχώρηση τουρκικού στρατού
Κυπριακό 22.11.25

Επίθεση Ερχιουρμαν στον Χριστοδουλίδη: Αυτό που είπε είναι «καθαρή ανοησία!»

Επίθεση στον Χριστοδουλίδη εξαπολύει ο Ερχιουρμαν, χαρακτηρίζοντας «ανοησία» τη δήλωσή του ότι «η λύση είναι δυνατή μόνο με την κατάργηση των εγγυήσεων και την απόσυρση του τουρκικού στρατού».

Σύνταξη
«Η ΕΕ θέλει την Τουρκία μέσα στην ευρωπαϊκή άμυνα», τονίζει ευρωπαίος αξιωματούχος
Ευρωπαίος αξιωματούχος 22.11.25

«Η ΕΕ θέλει την Τουρκία μέσα στην ευρωπαϊκή άμυνα»

«Η Τουρκία είναι ήδη μέρος της αμυντικής δομής της Δύσης εδώ και δεκαετίες και θέλουμε να παραμείνει κοντά στην ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική», αναφέρει ευρωπαίος αξιωματούχος σε συνέντευξή του.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ εξέδωσαν ΝΟΤΑΜ για τη Βενεζουέλα εξαιτίας «της αυξανόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή»
Ποιανού δραστηριότητα; 22.11.25

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν ΝΟΤΑΜ για τη Βενεζουέλα εξαιτίας «της αυξανόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή»

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν ΝΟΤΑΜ που καλύπτει όλη την χώρα, για «δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση» κοντά στο κύριο αεροδρόμιο της Βενεζουέλας «λόγω επιδείνωσης της κατάστασης ασφάλειας»

Σύνταξη
Ρευματιά: «Δεν υπάρχει ούτε ένα μονοπάτι εδώ» – Νέες αποκαλύψεις για την Αμαλία Νικολοπούλου
Ελλάδα 22.11.25

Ρευματιά: «Δεν υπάρχει ούτε ένα μονοπάτι εδώ» – Νέες αποκαλύψεις για την Αμαλία Νικολοπούλου

Μια αυτοψία κοντά στο σημείο που βρέθηκαν ρούχα της αγνοούμενης Αμαλίας Νικολοπούλου και οστά που ακόμα δεν έχουν ταυτοποιηθεί, δείχνουν την δυσκολία του να βρεθεί κανείς στο σημείο.

Σύνταξη
BBC: Ακόμη μια παραίτηση, εξαιτίας του ντοκιμαντέρ για τον Ντόναλντ Τραμπ
Τρίτη παραίτηση 22.11.25

BBC: Ακόμη μια παραίτηση, εξαιτίας του ντοκιμαντέρ για τον Ντόναλντ Τραμπ

Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του BBC, Σουμίτ Μπανέρτζι, ανακοίνωσε την παραίτησή του με αφορμή το μοντάζ της ομιλίας Τραμπ σε ντοκιμαντέρ για την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Σύνταξη
Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα» – Ισχυρή διάθεση πολιτικής αλλαγής και ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων
Δημοσκοπήσεις 22.11.25

Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα» – Ισχυρή διάθεση πολιτικής αλλαγής και ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων

Πρόσωπο των ημερών ο Αλέξης Τσίπρας, εν αναμονή της κυκλοφορίας της «Ιθάκης». Κερδίζει δημοσκοπικούς πόντους παρά το γεγονός πως το υπό ίδρυση κόμμα παραμένει μόνο ως σενάριο. Πολιτική αλλαγή έναντι πολιτικής σταθερότητας επιλέγουν οι πολίτες.

Σύνταξη
Στη μέγκενη του σχεδίου Τραμπ-Πούτιν ο Ζελένσκι – Ασφυκτικά τα περιθώρια αντίδρασης
Έξι ημέρες 22.11.25

Στη μέγκενη του σχεδίου Τραμπ-Πούτιν ο Ζελένσκι – Ασφυκτικά τα περιθώρια αντίδρασης

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρέπει έως την ερχόμενη Πέμπτη να δώσει μια απάντηση για το σχέδιο Τραμπ, που έχει λάβει την έγκριση Πούτιν, έστω ως βάση συζήτησης. Τα δεδομένα δεν επιτρέπουν αισιοδοξία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Λίλι Άλεν έχει να πραγματοποιήσει περιοδεία από τότε που έκοψε το αλκοόλ – «Έκρηξη αδρεναλίνης και εξαρτησιογόνα
Έξι χρόνια 21.11.25

Η Λίλι Άλεν έχει να πραγματοποιήσει περιοδεία από τότε που έκοψε το αλκοόλ – «Έκρηξη αδρεναλίνης και εξαρτησιογόνα

Κάποτε, η Λίλι Άλεν ένιωθε σαν να βρισκόταν σε «ένα μεγάλο πάρτι» όταν εμφανιζόταν στη σκηνή. Όμως τώρα, τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολυμπιακός – Παρί 98-86: Ο Φουρνιέ είναι εδώ!
Euroleague 21.11.25

Ολυμπιακός – Παρί 98-86: Ο Φουρνιέ είναι εδώ!

Με τον Εβάν Φουρνιέ να πραγματοποιεί το καλύτερο φετινό του παιχνίδι (18π. με 4/9τριπ.) ο Ολυμπιακός επικράτησε σχετικά εύκολα απέναντι στην Παρί, νίκησε με 98-86 για τη 12η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
«Πολύ παραγωγική» η συνάντηση ανάμεσα στους Τραμπ – Μαμντάνι [βίντεο]
Στήριξη Τραμπ 21.11.25 Upd: 23:39

Οι Τραμπ και Μαμντάνι φέρονται να τα βρήκαν για την ανέγερση νέων προσιτών κατοικιών στη Νέα Υόρκη

Παρά την εκρηκτική μέχρι τώρα σχέση τους απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, οι Ντόναλντ Τραμπ και Ζόχραν Μαμντάνι τα βρήκαν και μίλησαν με σεβασμό ο ένας για τον άλλο

nklokas
nklokas
Θύελλα αντιδράσεων μετά την απομάκρυνση των παιδιών της οικογένεια που ζούσε απομονωμένη σε δάσος στην Ιταλία
«Γονική αμέλεια» 21.11.25

Θύελλα αντιδράσεων μετά την απομάκρυνση των παιδιών οικογένειας που ζούσε απομονωμένη σε δάσος της Ιταλίας

Μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει στην Ιταλία, η ιστορία τριών παιδιών τα οποία μέχρι το βράδυ της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου ζούσαν μαζί με τους γονείς τους σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στο δάσος.

Σύνταξη
Ο ατζέντης του Χακίμι… άναψε φωτιές: «Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το σπίτι του»
Ποδόσφαιρο 21.11.25

Ο ατζέντης του Χακίμι… άναψε φωτιές: «Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το σπίτι του»

Σενάρια επιστροφής του Ασράφ Χακίμι στη Ρεάλ, «πυροδότησε» ο ατζέντης του νυν παίκτη της Παρί Σεν Ζερμέν με τις δηλώσεις του για ενδεχόμενη επιστροφή του πελάτη του στη «βασίλισσα».

Σύνταξη
Απαγωγή 227 παιδιών και δασκάλων από καθολικά οικοτροφεία στη Νιγηρία
Επιχειρήσεις σε εξέλιξη 21.11.25

Απαγωγή 227 παιδιών και δασκάλων από καθολικά οικοτροφεία στη Νιγηρία

Οι στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές στην πολιτεία του Νίγηρα στη Νιγηρία, βρίσκονται σε συναγερμό διερευνώντας την απαγωγή 227 ατόμων από καθολικά οικοτροφεία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Γκλεν Κλόουζ υπερασπίζεται την Κιμ Καρντάσιαν και τη σειρά «All’s Fair», την ώρα που οι κριτικοί κάνουν πάρτυ
«Σοβαρότητα» 21.11.25

Η Γκλεν Κλόουζ υπερασπίζεται την Κιμ Καρντάσιαν και τη σειρά «All’s Fair», την ώρα που οι κριτικοί κάνουν πάρτυ

Η Κλόουζ, η οποία μοιράστηκε για πρώτη φορά την οθόνη με την Κιμ Καρντάσιαν για τη νέα σειρά «All’s Fair», δήλωσε ότι έμεινε εντυπωσιασμένη από την influencer.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο