Jellybean Johnson: Πέθανε ο θρυλικός ντράμερ των The Time

Ο Jellybean Johnson, θρυλικός ντράμερ των The Time και παραγωγός που συνεργάστηκε με ονόματα όπως η Τζάνετ Τζάκσον, έφυγε από τη ζωή στα 69 του χρόνια.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την οικογένειά του μέσω του TMZ, ο μουσικός –γεννημένος ως Γκάρι Τζορτζ Τζόνσον – κατέληξε ξαφνικά το βράδυ της Παρασκευής, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου.

Η Sheila E. αποχαιρέτησε τον Johnson με μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της για την απώλειά του.

Όπως έγραψε, ο Johnson ήταν «καλός, απίστευτα ταλαντούχος και πολύ αστείος», ενώ τον περιέγραψε και ως «εξαιρετικό κιθαρίστα».

Η ίδια σημείωσε ότι ο μουσικός είχε γενέθλια μία ημέρα πριν τον θάνατό του και ζήτησε συγγνώμη που δεν τον κάλεσε: «Σ’ αγαπώ Bean. Αναπαύσου με ειρήνη και δύναμη.»

Η πορεία του σπουδαίου Jellybean Johnson

Ο Jellybean Johnson γεννήθηκε στο Σικάγο στις 19 Νοεμβρίου 1956 και μετακόμισε μικρός στη Μινεάπολη, όπου αυτοδίδακτος έμαθε ντραμς και κιθάρα. Το 1981 εντάχθηκε στους The Time, μετά από πρόσκληση του Prince, στο πλαίσιο της συμφωνίας του τελευταίου με τη Warner Bros. για την παραγωγή νέων καλλιτεχνών. Το συγκρότημα εμφανίστηκε και στην ταινία Graffiti Bridge (1990), όπου ο Johnson συμμετείχε ως ο εαυτός του.

Πέρα από το συγκρότημα, ο Johnson είχε πλούσια πορεία ως παραγωγός, υπογράφοντας μεταξύ άλλων την επιτυχία της Τζάνετ Τζάκσον «Black Cat» που έφτασε στο Νο.1 το 1990. Συνεργάστηκε ακόμη με τους Patti LaBelle, Human League, New Edition, Cherrelle και Alexander O’Neal, τόσο στην παραγωγή όσο και στα ντραμς.

Το 2008 ανέβηκε στη σκηνή των 50ών Grammy μαζί με τη Ριάνα, ενώ τα τελευταία χρόνια ηγείτο του σχήματος Jellybean Johnson Experience στη Μινεάπολη, στηρίζοντας νέους μουσικούς.

Το 2022 ίδρυσε το Minneapolis Sound Museum, έναν χώρο αφιερωμένο στην ιστορία και τη συνέχιση του «Minneapolis Sound», με στόχο την εκπαίδευση, τη συνεργασία και την προβολή καλλιτεχνών που υπηρετούν το συγκεκριμένο μουσικό ύφος.

*Με πληροφορίες από: Deadline