Ο αδερφός της Κέιτ Μίντλετον, Τζέιμς Μίντλετον, αναπαρήγαγε την διάσημη σκηνή από την ταινία «Love Actually» με τον αγαπημένο του σκύλο, Isla, προκειμένου να διαδώσει ένα σημαντικό μήνυμα για τα κατοικίδια, ενόψει Χριστουγέννων.

Ο 37χρονος Τζέιμς δηλώνει υπερήφανος «μπαμπάς σκύλου», είναι χορηγός φιλανθρωπικής οργάνωσης για την ευημερία των ζώων, καθώς και συγγραφέας του best-seller «Meet Ella: The Dog Who Saved My Life».

Είναι επίσης ο ιδρυτής της εταιρείας τροφών για σκύλους Ella & Co, η οποία πήρε το όνομά της προς τιμήν της αείμνηστης σκυλίτσας του Ella, που ήταν η σύντροφός του για 13 χρόνια.

«Ένας σκύλος είναι για όλη τη ζωή»

Σε ένα νέο βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Τζέιμς Μίντλετον υπογραμμίζει πως «Ένας Σκύλος Είναι Για Όλη Τη Ζωή, Όχι Μόνο Για Τα Χριστούγεννα» με τη βοήθεια της πανέμορφης σκυλίτσας του Isla.

Βάζοντας τη δική του πινελιά στην εμβληματική σκηνή με την Κίρα Νάιτλι και τον Άντριου Λίνκολν, ο Τζέιμς φτάνει στο «σπίτι» της Isla κρατώντας μια σειρά από κάρτες, η πρώτη από τις οποίες γράφει: «Πες ότι ήρθαν για τα κάλαντα».

Η Isla μεταφέρει το μήνυμα του Τζέιμς στον σκυλοσύντροφό της, ο οποίος της λέει «δώσ’ τους μια λίρα και φύγε», ακριβώς όπως συμβαίνει και στην ταινία.

«Λιγότεροι σκύλοι σε καταφύγια»

Αντί για μια αναμενόμενη ρομαντική εξομολόγηση, όμως, τα μηνύματα του Τζέιμς αναδεικνύουν την σκληρή πραγματικότητα ότι εκατοντάδες σκύλοι δωρίζονται σε φίλους και συγγενείς τα Χριστούγεννα για να εγκαταλειφθούν την Πρωτοχρονιά.

«Με λίγη τύχη, μέχρι το επόμενο έτος, θα υπάρχουν λιγότεροι σκύλοι σε καταφύγια», γράφει χαρακτηριστικά μία κάρτα του Τζέιμς.

Και συνεχίζει: ««Αλλά για τώρα, άφησέ με να πω… «οι σκύλοι είναι για όλη τη ζωή, όχι μόνο για τα Χριστούγεννα».

Η τελευταία κάρτα του Τζέιμς Μίντλετον έχει επάνω φωτογραφίες σκύλων που αναζητούν σπίτι.

Το βίντεο, με τίτλο «Αγάπη χωρίς όρους», τελειώνει με την Isla να ακολουθεί τον Τζέιμς στον δρόμο και να του γλύφει το πρόσωπο με στοργή.

Δείτε το βίντεο με τον Τζέιμς και την Isla: