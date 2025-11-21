Η ΚΕΔΕ επικοινωνεί τις θέσεις της ελληνικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) αναδεικνύει τη σημασία της συμμετοχής της ελληνικής αυτοδιοίκησης στις διεθνείς συζητήσεις για το μέλλον της δημοκρατίας στην Ευρώπη, με αφορμή τις παρεμβάσεις του κ. Κωνσταντίνου Κουκά, Αντιπροέδρου του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης και εισηγητή για το Νέο Δημοκρατικό Σύμφωνο για την Ευρώπη, στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στη Βαρκελώνη (19–21 Νοεμβρίου 2025).

Ο κ. Κουκάς συμμετέχει στο Κογκρέσο ως μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας, εκπροσωπώντας την ΚΕΔΕ, γεγονός που συνδέει άμεσα τον ρόλο του με τη στρατηγική διεθνούς παρουσίας της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης.

⁠Διεθνές Σεμινάριο για την Ενίσχυση της Δημοκρατίας

Στο διεθνές σεμινάριο «Ισχυρότερη Δημοκρατία μέσω Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης», που συνδιοργανώθηκε από το Κογκρέσο, την Ένωση Παράκτιων Περιφερειών και την Κυβέρνηση της Καταλονίας, ο κ. Κουκάς απηύθυνε την εναρκτήρια ομιλία.

Ανέδειξε την ανάγκη συνεργασίας όλων των επιπέδων διακυβέρνησης για την ανανέωση της δημοκρατίας, τονίζοντας ότι:

«Η δημοκρατία γίνεται πιο ανθεκτική και πιο κοντά στον πολίτη, όταν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωσή της».

Στο περιθώριο των εργασιών πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υπουργό Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων της Καταλονίας, Jaume Duch, με επίκεντρο τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προκλήσεις και την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών.

Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Παράκτιων Περιφερειών

Στις 20 Νοεμβρίου ο κ. Κουκάς παρουσίασε τα συμπεράσματα του σεμιναρίου στην 53η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Παράκτιων Περιφερειών, όπου το Κογκρέσο συμμετείχε για πρώτη φορά.

Η παρέμβασή του έγινε αμέσως μετά τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης της Καταλονίας, Salvador Illa, στοιχείο που αναδεικνύει το αυξημένο θεσμικό βάρος της συμμετοχής του Κογκρέσου.

Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν εκπρόσωποι περιφερειών καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Μανώλης Κουτουλάκης, καταδεικνύοντας το ενδιαφέρον της χώρας για τα θέματα νησιωτικότητας και παράκτιας πολιτικής.

Ο κ. Κουκάς τόνισε ότι το Νέο Δημοκρατικό Σύμφωνο αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των τοπικών αρχών στη δημοκρατική ανανέωση της Ευρώπης, καθώς η εμπιστοσύνη των πολιτών παραμένει υψηλότερη στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

*πηγή φωτογραφιών ΚΕΔΕ