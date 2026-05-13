Γιορτή σήμερα 13 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σήμερα 13 Μαΐου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Γλυκερίας μάρτυρος και του Οσίου Σεργίου του Ομολογητού. Δείτε παρακάτω ποιοι έχουν γιορτή σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο.

Γιορτή σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν στις 13 Μαΐου

Σήμερα γιορτάζουν οι:

Γλυκερία

Σέργιος

Σεργία

Σεργιανή

Σεργιούλα

* Ορισμένα από τα παραπάνω ονόματα μπορεί να γιορτάζουν και σε άλλες ημερομηνίες μέσα στη χρονιά.

Αγία Γλυκερία μάρτυς

Η Αγία Γλυκερία έζησε στα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού και μαρτύρησε για την πίστη της. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, παρέμεινε αφοσιωμένη στον Χριστιανισμό παρά τα βασανιστήρια που υπέστη, αποτελώντας σύμβολο δύναμης και πίστης.

Η μνήμη της τιμάται κάθε χρόνο στις 13 Μαΐου.

Όσιος Σέργιος ο Ομολογητής

Ο Όσιος Σέργιος ξεχώρισε για την ασκητική ζωή και τη βαθιά του πίστη. Ονομάστηκε «Ομολογητής» επειδή υπερασπίστηκε με θάρρος την Ορθόδοξη πίστη σε δύσκολες περιόδους για την Εκκλησία.

Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa