Ο Δήμος Ιωαννιτών υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου για την συμπερίληψη που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, η αναπληρώτρια δημάρχου και αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Σοφία Μαρκούλα.κα Μαρκούλα υπέγραψε εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών τη Χάρτα Διαφορετικότητας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της δημοτικής αρχής στην προώθηση της ισότητας, της συμπερίληψης, της προσβασιμότητας και των ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες.

Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκαν ζητήματα όπως η ενδυνάμωση των γυναικών, η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία, η ψυχική υγεία, η ισότιμη συμμετοχή των πολιτών και η ανάγκη οι πόλεις να γίνουν περισσότερο ανθρώπινες, λειτουργικές και χωρίς αποκλεισμούς.

Η υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας από τον Δήμο Ιωαννιτών «αποτελεί μια κίνηση υψηλού συμβολισμού αλλά και ουσίας, καθώς ενισχύει τη σύνδεση του δήμου με τις ευρωπαϊκές πολιτικές βιωσιμότητας, κοινωνικής συνοχής και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» όπως επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ιωαννιτών μεταξύ άλλων.

Σε δήλωσή της η κα Μαρκούλα τόνισε: «Η συμπερίληψη, η ισότητα και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα αποτελούν προϋπόθεση για μια κοινωνία με συνοχή, δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες για όλους. Ο Δήμος Ιωαννιτών στηρίζει έμπρακτα πολιτικές που ενισχύουν την προσβασιμότητα, την κοινωνική φροντίδα και τη συμμετοχή όλων των πολιτών στην καθημερινή ζωή της πόλης. Η υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας αποτελεί μια ουσιαστική δέσμευση να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, χτίζοντας ένα δήμο πιο ανθρώπινο και χωρίς αποκλεισμούς».