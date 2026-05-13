Ο Δήμος Ιωαννιτών υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας
«Η υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας αποτελεί μια ουσιαστική δέσμευση να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, χτίζοντας ένα δήμο πιο ανθρώπινο και χωρίς αποκλεισμούς» ανέφερε η αρμόδια αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών.
- Εργαζόμενοι φτωχοί στην Ελλάδα - Σοβαρή υλική υστέρηση αντιμετωπίζει το 8,8% των μισθωτών
- Εργατικό δυστύχημα στη Λάρισα: 58χρονος έπεσε από ύψος 10 μέτρων με το τρακτέρ και έχασε τη ζωή του
- Κόκκινη κάρτα για το χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης
- Ο Τραμπ έχει ανάγκη μια σημαντική νίκη μετά το αδιέξοδο στο Ιράν – Ελπίζει το ταξίδι στην Κίνα να του τη δώσει
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου για την συμπερίληψη που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, η αναπληρώτρια δημάρχου και αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Σοφία Μαρκούλα.κα Μαρκούλα υπέγραψε εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών τη Χάρτα Διαφορετικότητας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της δημοτικής αρχής στην προώθηση της ισότητας, της συμπερίληψης, της προσβασιμότητας και των ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες.
Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκαν ζητήματα όπως η ενδυνάμωση των γυναικών, η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία, η ψυχική υγεία, η ισότιμη συμμετοχή των πολιτών και η ανάγκη οι πόλεις να γίνουν περισσότερο ανθρώπινες, λειτουργικές και χωρίς αποκλεισμούς.
Η υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας από τον Δήμο Ιωαννιτών «αποτελεί μια κίνηση υψηλού συμβολισμού αλλά και ουσίας, καθώς ενισχύει τη σύνδεση του δήμου με τις ευρωπαϊκές πολιτικές βιωσιμότητας, κοινωνικής συνοχής και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» όπως επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ιωαννιτών μεταξύ άλλων.
Η υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας αποτελεί μια ουσιαστική δέσμευση
Σε δήλωσή της η κα Μαρκούλα τόνισε: «Η συμπερίληψη, η ισότητα και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα αποτελούν προϋπόθεση για μια κοινωνία με συνοχή, δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες για όλους. Ο Δήμος Ιωαννιτών στηρίζει έμπρακτα πολιτικές που ενισχύουν την προσβασιμότητα, την κοινωνική φροντίδα και τη συμμετοχή όλων των πολιτών στην καθημερινή ζωή της πόλης. Η υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας αποτελεί μια ουσιαστική δέσμευση να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, χτίζοντας ένα δήμο πιο ανθρώπινο και χωρίς αποκλεισμούς».
- Ολυμπιακός: Ενίσχυση με την Τέιλορ Μπάνιστερ για τη γυναικεία ομάδα βόλεϊ
- Η Επιτροπή των Περιφερειών υπογραμμίζει τον ρόλο των περιφερειών στις ερευνητικές και τεχνολογικές υποδομές
- Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε το «Ocean Link» μεταξύ Κω και Αστυπάλαιας
- Έλενα Ακρίτα για Βάσια Αναστασίου: Λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπούλου
- Λουτρά Ωραίας Ελένης: Βίντεο – ντοκουμέντο από το χτύπημα των ληστών της Τιθορέας σε ΑΤΜ
- Σαν σήμερα το έπος της Πόλης και το δεύτερο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού απέναντι στην ΤΣΣΚΑ (vids)
- Αντώνιος Κεραμόπουλος: Ο καλύτερος «σκαφτιάς»
- Περιστέρι: 6 παιδιά ζούσαν σε διαμέρισμα σε «άθλιες συνθήκες» – Συνελήφθησαν οι γονείς τους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις