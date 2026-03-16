Σημαντική είδηση:
16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
Ο Δήμαρχος Αθηναίων υπέγραψε την Αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών
Αυτοδιοίκηση 16 Μαρτίου 2026, 12:50

Ο Δήμαρχος Αθηναίων υπέγραψε την Αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών

Χάρης Δούκας: «H Αθήνα που χτίζουμε είναι μια πόλη όπου καμία γυναίκα δεν μένει αόρατη, κανείς άνθρωπος δεν μένει πίσω και κανένα δικαίωμα δεν θεωρείται δεδομένο».

Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου στο Δημαρχείο Αθηνών, παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι δράσεις που αφορούν το Σχέδιο Δράσης για την Έμφυλη Ισότητα για την περίοδο 2026 –  2028. Κατά την έναρξη της ημερίδας, ο Δήμαρχος Αθηναίων υπέγραψε την Αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «H Αθήνα που χτίζουμε είναι μια πόλη όπου καμία γυναίκα δεν μένει αόρατη, κανείς άνθρωπος δεν μένει πίσω και κανένα δικαίωμα δεν θεωρείται δεδομένο. Αυτή την προσπάθειά μας εμπλουτίζουμε κι ενδυναμώνουμε με το Σχέδιο Δράσης για την Έμφυλη Ισότητα, που εκπονήσαμε για πρώτη φορά στον Δήμο Αθηναίων. Το Σχέδιο θα διαρκέσει τα επόμενα τρία χρόνια και θα εφαρμόσει τα άρθρα της Αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, την οποία υπογράψαμε σήμερα».

Η Αντιδήμαρχος Ισότητας, Δημοτικών Ιατρείων και Παιδικής Προστασίας Δήμου Αθηναίων, Μαρία Στρατηγάκη, σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρονται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, συμπλήρωσε: «Σκοπός μας είναι να συζητήσουμε την ανάγκη σχεδιασμού πολιτικών ισότητας στους Δήμους μας και φυσικά σχέδια δράσης, ώστε να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε πόρους, δομές και παρεμβάσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου και ταυτότητας φύλου. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κερδίσουμε τελικά την κοινωνική συμπερίληψη. Μόνο έτσι θα περιορίσουμε τις σεξιστικές εκδηλώσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο».

«Να δημιουργήσουμε μία κοινωνία ίσων ευκαιριών»

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, υπογράμμισε: «H εφαρμογή πολιτικών ισότητας και η καταπολέμηση της έμφυλης βίας δεν είναι υπόθεση ενός φορέα, είναι υπόθεση όλων μας. Με συνεργασία, συνέργειες και συλλογική ευθύνη, μπορούμε να δημιουργήσουμε μία κοινωνία ίσων ευκαιριών, μία κοινωνία που δεν αφήνει κανέναν πίσω. Η ουσιαστική ισότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ενδυνάμωση των γυναικών, με τη δυνατότητά τους να συμμετέχουν ισότιμα στην αγορά εργασίας και στα κέντρα λήψης αποφάσεων».

Η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής, Χριστίνα Κεφαλογιάννη, σημείωσε: «Πιστεύω βαθιά στη συνεργασία των δύο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την κατάκτηση της ουσιαστικής ισότητας. Η υπογραφή της Αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων από τον Δήμαρχο Αθηναίων και η παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης για την Έμφυλη Ισότητα από την αντίστοιχη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, έχουν ιδιαίτερο συμβολισμό αλλά και ουσιαστική πολιτική σημασία για τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης και συμπεριληπτικής κοινωνίας».

Η  Δήμαρχος Καλαμαριάς και Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας της ΚΕΔΕ, Χρύσα Αράπογλου, ανέφερε: «Εκδηλώσεις όπως η σημερινή και ιδιαίτερα η υπογραφή της Αναθεωρημένης Χάρτας από τον Δήμαρχο Αθηναίων, μας θυμίζουν ότι η πρόοδος έρχεται μέσα από συνεργασία, κοινό όραμα και συλλογική προσπάθεια. Οι δράσεις που υλοποιούνται εδώ για την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων, την ενδυνάμωση γυναικών και την ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών, δείχνουν πως η επιστημονική γνώση και η πολιτική δράση μπορούν να συνδυαστούν δημιουργικά».

Πληθωρισμός: Ο πόλεμος στο Ιράν αναζωπυρώνει τους φόβους για παγκόσμια ακρίβεια

Πληθωρισμός: Ο πόλεμος στο Ιράν αναζωπυρώνει τους φόβους για παγκόσμια ακρίβεια

Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Κόσμος
Αναφορές ότι οι ΗΠΑ μετακινούν πεζοναύτες από την Ιαπωνία στη Μέση Ανατολή

Αναφορές ότι οι ΗΠΑ μετακινούν πεζοναύτες από την Ιαπωνία στη Μέση Ανατολή

Έσωσε ηλικιωμένο που έπεσε στο κανάλι του Μόρνου η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φυλής
Αυτοδιοίκηση 13.03.26

Έσωσε ηλικιωμένο που έπεσε στο κανάλι του Μόρνου η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φυλής

«Χαίρομαι γιατί βρεθήκαμε, άμεσα, για ακόμα μια φορά, στο πλευρό των συνδημοτών μας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο αρμόδιος αντιδήμαρχος με αφορμή την επιχείρηση διάσωσης του ηλικιωμένου.

Τα καφενεία των χωριών δεν κλείνουν: Η πρωτοβουλία Δημάρχου για να τα κρατήσει ανοικτά
Σημεία αναφοράς 12.03.26

Τα καφενεία των χωριών δεν κλείνουν: Η πρωτοβουλία Δημάρχου για να τα κρατήσει ανοικτά

Πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Βασιλείου που στηρίζει τα παραδοσιακά καφενεία στους μικρούς οικισμούς, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες τοπικής απασχόλησης.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Επιβεβαίωση in-Δρομολογείται διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων από κοινού για ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 12.03.26

Επιβεβαίωση in-Δρομολογείται διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων από κοινού για ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ

Με ανάρτηση του ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του in για πρόταση προς την ΚΕΔΕ από την ΕΝΠΕ για την από κοινού διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για αθλητικές εγκαταστάσεις.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Αποκλειστικό in: ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ θα διεκδικήσουν από κοινού ευρωπαϊκούς πόρους για τον αθλητισμό;
Αυτοδιοίκηση 11.03.26

Αποκλειστικό in: ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ θα διεκδικήσουν από κοινού ευρωπαϊκούς πόρους για τον αθλητισμό;

Δεν αποκλείεται Περιφέρειες και Δήμοι της χώρας μέσω των συλλογικών τους εκπροσώπων να διεκδικήσουν ευρωπαϊκούς πόρους για την κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Γεραπετρίτης: Δεν είναι πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο – Να αναλάβει η ΕΕ τον ηγετικό της ρόλο
Μέση Ανατολή 16.03.26

«Δεν είναι πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο - Να αναλάβει η ΕΕ τον ηγετικό της ρόλο», λέει ο Γεραπετρίτης

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην οποία όπως είπε συμμετέχουν μόνο δύο κράτη μέλη της Ένωσης

O μεγιστάνας Πίτερ Τιλ οργάνωσε συνέδριο για τον Αντίχριστο – Το Βατικανό σταυροκοπιέται
«Αμερικανική αίρεση» 16.03.26

O μεγιστάνας Πίτερ Τιλ οργάνωσε συνέδριο για τον Αντίχριστο – Το Βατικανό σταυροκοπιέται

Ο Τιλ, συνιδρυτής της Palantir, προειδοποιεί ότι ο Αντίχριστος της Βίβλου θα έρθει υπό τη μορφή μιας απολυταρχικής κυβέρνησης. Το Βατικανό όμως διερωτάται αν πρέπει να καεί στην πυρά.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η «πυξίδα» του Τσίπρα δείχνει Αλεξανδρούπολη – Παρουσίαση της «Ιθάκης», μήνυμα για εθνικά και πιέσεις για το κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 16.03.26

Η «πυξίδα» του Τσίπρα δείχνει Αλεξανδρούπολη – Παρουσίαση της «Ιθάκης», μήνυμα για εθνικά και πιέσεις για το κόμμα

Η νέα εποχή γεωπολιτικής αστάθειας, το δίλημμα «υποτέλεια ή ισχυρή εξωτερική πολιτική», βάση και στελέχη τον πιέζουν για το νέο κόμμα Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Βρετανία: «Όχι» Στάρμερ σε Τραμπ για την αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Διστακτική και η Βρετανία 16.03.26

«Όχι» Στάρμερ σε Τραμπ για την αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Η Βρετανία προτίθεται να συνδράμει με drones εντοπισμού ναρκών και αναχαίτισης πυραύλων στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας για την απελευθέρωση της ναυτιλίας στη διαδρομή

ΠΑΣΟΚ: Στην τελική ευθεία για το συνέδριο μετά τη συμμετοχή των 150.000 στις κάλπες – Θα ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;
Πολιτική Γραμματεία 16.03.26

ΠΑΣΟΚ: Στην τελική ευθεία για το συνέδριο μετά τη συμμετοχή των 150.000 στις κάλπες – Θα ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;

Περισσότεροι από 150.000 ψηφοφόροι προσήλθαν στις εσωκομματικές κάλπες του ΠΑΣΟΚ και πλέον το Κίνημα μπαίνει στην τελική ευθεία του συνεδρίου. Πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί και ποια στρατηγική θα ακολουθήσει η Χαριλάου Τρικούπη για να ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΕΕ για Στενά του Ορμούζ: Οι υπουργοί της Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης της επιχείρησης «Ασπίδες»
Κάγια Κάλας 16.03.26

Οι υπουργοί της ΕΕ εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης της επιχείρησης «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ

Η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί σήμερα στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες - Η δύναμη «Ασπίδες» είναι ανεπτυγμένη στην Ερυθρά Θάλασσα

Όσκαρ 2026: Λίγες εκπλήξεις, πολλά Τιμοτέ Σαλαμέ αστεία και ένας safe δρόμος
Όλοι χαρούμενοι 16.03.26

Όσκαρ 2026: Λίγες εκπλήξεις, πολλά Τιμοτέ Σαλαμέ αστεία και ένας safe δρόμος

Όσοι πίστευαν ότι τα φετινά βραβεία Όσκαρ θα προκαλούσαν πολλές άβολες και αμήχανες στιγμές, έπεσαν έξω. Οι διοργανωτές ακολούθησαν τον πιο σίγουρο δρόμο που μπορούσαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

