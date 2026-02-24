magazin
24.02.2026
Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό – Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους
24.02.2026
Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία
H πλήρης ισότητα παραμένει 123 χρόνια μακριά
H πλήρης ισότητα παραμένει 123 χρόνια μακριά

Παρά την ιστορική πρωτιά της Ισλανδίας και την πρόοδο στην εκπαίδευση, η γυναικεία εκπροσώπηση στην ανώτατη ηγεσία παραμένει το μεγάλο «αγκάθι» της παγκόσμιας οικονομίας.

Παρά το γεγονός ότι διανύουμε ήδη το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα, η έμφυλη ισότητα παραμένει ένας μακρινός ορίζοντας. Σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση για το Παγκόσμιο Έμφυλο Χάσμα (2025) του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), η πλήρης σύγκλιση των δύο φύλων απέχει 123 χρόνια με τους τρέχοντες ρυθμούς προόδου. Αν και το συνολικό χάσμα έχει καλυφθεί κατά 68,8%, σημειώνοντας μια οριακή βελτίωση 11 ετών σε σχέση με την περσινή πρόβλεψη, η ανθρωπότητα παραμένει πάνω από έναν αιώνα μακριά από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η «χρυσή» δεκάδα και η κυριαρχία του Βορρά

Η Ισλανδία επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον τίτλο της «πρωταθλήτριας», ηγούμενη της κατάταξης για 16η συνεχή χρονιά. Είναι η μοναδική οικονομία παγκοσμίως που έχει καλύψει πάνω από το 90% (92,6%) του έμφυλου χάσματος. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Φινλανδία (87,9%), η Νορβηγία (86,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (83,8%) και η Νέα Ζηλανδία (82,7%).

Συνολικά, η Ευρώπη επιδεικνύει την ισχυρότερη δυναμική, καταλαμβάνοντας οκτώ από τις δέκα πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης, με τις σκανδιναβικές χώρες να διατηρούν τα σκήπτρα αδιάλειπτα από το 2006.

Το παράδοξο της εκπαίδευσης και το «γυάλινο ταβάνι»

Η έκθεση, που φέτος καλύπτει 148 οικονομίες, αναδεικνύει μια οξύμωρη πραγματικότητα: ενώ οι γυναίκες έχουν επιτύχει σχεδόν πλήρη ισότητα (άνω του 95%) στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης, η επαγγελματική τους εξέλιξη παραμένει στάσιμη.

Αν και οι γυναίκες αποτελούν το 41,2% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού, η παρουσία τους στις ανώτατες ηγετικές θέσεις περιορίζεται στο 28,8%. «Το ηγετικό χάσμα θα έπρεπε να χτυπάει καμπανάκια κινδύνου», προειδοποιεί η Sue Duke, στέλεχος του LinkedIn, τονίζοντας ότι η επιτάχυνση της Τεχνητής Νοημοσύνης και ο μετασχηματισμός της εργασίας ενδέχεται να διευρύνουν περαιτέρω αυτή την ανισότητα.

Οικονομική ισχύς vs Κοινωνική βούληση

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας είναι ότι ο πλούτος μιας χώρας δεν αποτελεί το μοναδικό εχέγγυο για την ισότητα. Παρόλο που οι οικονομίες υψηλού εισοδήματος προηγούνται (74,3%), η συσχέτιση πλούτου και ισότητας παραμένει χαμηλή. Χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Μεξικό και η Αιθιοπία σημείωσαν τη θεαματικότερη πρόοδο στις κατηγορίες τους, αποδεικνύοντας ότι η ισότητα μπορεί να ενσωματωθεί στις στρατηγικές ανάπτυξης κάθε κράτους, ανεξαρτήτως ΑΕΠ.

Περιφερειακές επιδόσεις: Από τη Βόρεια Αμερική στη Μέση Ανατολή

  • Βόρεια Αμερική: Πρώτη παγκοσμίως (75,8%), με ισχυρή οικονομική συμμετοχή.

  • Ευρώπη: Δεύτερη θέση (75,1%), αλλά παγκόσμια ηγέτιδα στην πολιτική ενδυνάμωση.

  • Λατινική Αμερική & Καραϊβική: Η περιοχή με τον ταχύτερο ρυθμό βελτίωσης από το 2006.

  • Υποσαχάρια Αφρική: Σημαντική άνοδος στην πολιτική εκπροσώπηση (40,2% των υπουργικών θέσεων).

  • Μέση Ανατολή & Βόρεια Αφρική: Παραμένει στην τελευταία θέση (61,7%), παρά τον τριπλασιασμό των ποσοστών πολιτικής ενδυνάμωσης.

Νέες απειλές στον ορίζοντα

Η έκθεση κλείνει με μια προειδοποίηση για το μέλλον. Οι γεωοικονομικές αναταράξεις και οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 συνεχίζουν να επιβαρύνουν τις γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες. Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι γυναίκες έχουν 55,2% περισσότερες πιθανότητες να διακόψουν την καριέρα τους λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, γεγονός που καθιστά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας —σε ένα περιβάλλον ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών— μια κρίσιμη πρόκληση για τις επόμενες δεκαετίες.

Πηγή: World Economic Forum

