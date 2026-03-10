Ο Δήμος Αθηναίων παρουσίασε το σχέδιο δράσης για την έμφυλη ισότητα

Παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Έμφυλη Ισότητα για την περίοδο 2026 – 2028. Στόχος του, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του δήμου, είναι να ενισχύσει τις πολιτικές που προάγουν την ισότητα των φύλων, την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, καθώς και την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνική, οικονομική και δημόσια ζωή της πόλης.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Για μια σύγχρονη και δημοκρατική πόλη, η προάσπιση της ισότητας δεν είναι επιλογή. Είναι δέσμευση μη διαπραγματεύσιμη.

Και τώρα με το Σχέδιο Δράσης για την Έμφυλη Ισότητα, ενισχύουμε τις πολιτικές πρόληψης και στήριξης, επενδύουμε σε δράσεις ευαισθητοποίησης και εργαζόμαστε ώστε η Αθήνα να γίνει μια πόλη, όπου όλες και όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες, νιώθουν και είναι ασφαλείς και τα δικαιώματά τους είναι κατοχυρωμένα».

Το σχέδιο δράσης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, το σχέδιο δράσης για την Έμφυλη Ισότητα στον Δήμο Αθηναίων 2026 – 2028 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: