Ο Δήμος Αθηναίων παρουσίασε το σχέδιο δράσης για την έμφυλη ισότητα
Χάρης Δούκας για το σχέδιο δράσης του Δήμου Αθηναίων για την έμφυλη ισότητα: «Η προάσπιση της ισότητας δεν είναι επιλογή. Είναι δέσμευση μη διαπραγματεύσιμη».
Παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Έμφυλη Ισότητα για την περίοδο 2026 – 2028. Στόχος του, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του δήμου, είναι να ενισχύσει τις πολιτικές που προάγουν την ισότητα των φύλων, την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, καθώς και την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνική, οικονομική και δημόσια ζωή της πόλης.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Για μια σύγχρονη και δημοκρατική πόλη, η προάσπιση της ισότητας δεν είναι επιλογή. Είναι δέσμευση μη διαπραγματεύσιμη.
Και τώρα με το Σχέδιο Δράσης για την Έμφυλη Ισότητα, ενισχύουμε τις πολιτικές πρόληψης και στήριξης, επενδύουμε σε δράσεις ευαισθητοποίησης και εργαζόμαστε ώστε η Αθήνα να γίνει μια πόλη, όπου όλες και όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες, νιώθουν και είναι ασφαλείς και τα δικαιώματά τους είναι κατοχυρωμένα».
Το σχέδιο δράσης
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, το σχέδιο δράσης για την Έμφυλη Ισότητα στον Δήμο Αθηναίων 2026 – 2028 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
- Ενίσχυση των δομών πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας και στήριξη των επιζωσών.
- Παροχή ψυχοκοινωνικής, νομικής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε γυναίκες που έχουν ανάγκη.
- Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για την ισότητα των φύλων.
- Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και την οικονομική αυτοδυναμία των γυναικών.
- Μέτρα για την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και λήψης αποφάσεων.
- Πολιτικές που διευκολύνουν τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.
- Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δημοτικών πολιτικών και υπηρεσιών.
- Πρωτοβουλίες για την ασφάλεια στον δημόσιο χώρο και την καθημερινότητα της πόλης
- Δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων και την αντιμετώπιση πολλαπλών διακρίσεων.
