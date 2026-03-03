magazin
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο κόσμος μιλά για ισότητα, οι γυναίκες ζουν άλλη πραγματικότητα – Παγκόσμιος κανόνας η οικονομική ανισότητα
Woman 03 Μαρτίου 2026, 15:00

Ο κόσμος μιλά για ισότητα, οι γυναίκες ζουν άλλη πραγματικότητα – Παγκόσμιος κανόνας η οικονομική ανισότητα

Σημαντικό χάσμα μεταξύ νομοθεσίας για την ισότητα φύλων και της πράξης.

Αλεξάνδρα Τάνκα
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τάνκα
A
A
Vita.gr
Καρκίνος: Οι χορτοφάγοι κινδυνεύουν λιγότερο;

Καρκίνος: Οι χορτοφάγοι κινδυνεύουν λιγότερο;

Spotlight

Ο κόσμος συνεχίζει να κάνει βήματα προς την ισότητα των φύλων σε επίπεδο νομοθεσίας, αλλά η πραγματικότητα παραμένει απογοητευτική: ένα «σοκαριστικά μεγάλο» χάσμα χωρίζει τους νόμους που προάγουν τα δικαιώματα των γυναικών από την εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, καμία χώρα δεν έχει κατορθώσει να διασφαλίσει όλα τα νομικά δικαιώματα που απαιτούνται για την πλήρη οικονομική συμμετοχή των γυναικών.

Ταυτόχρονα, τα δεδομένα για τις συντάξεις καταδεικνύουν βαθιά οικονομική ανισότητα: το 2024, οι γυναίκες στην ΕΕ λάμβαναν κατά μέσο όρο 25% χαμηλότερες συντάξεις από τους άνδρες, με τα μεγαλύτερα χάσματα να εμφανίζονται σε χώρες όπως η Μάλτα, το Λουξεμβούργο και η Ισπανία.

Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας προειδοποιεί για το «σοκαριστικά μεγάλο» χάσμα μεταξύ της νομοθεσίας που προάγει την ισότητα των φύλων και της εφαρμογής της, καθώς καμία χώρα δεν διασφαλίζει πλήρως όλα τα νομικά δικαιώματα που απαιτούνται για την πλήρη οικονομική συμμετοχή των γυναικών.

Καμία οικονομία δεν έχει εξασφαλίσει όλα τα νομικά δικαιώματα που χρειάζονται για την πλήρη οικονομική συμμετοχή των γυναικών

Η ετήσια έκθεση, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, τόνισε ότι ενώ πολλές χώρες έχουν σημειώσει πρόοδο σε νόμους που ενισχύουν τα οικονομικά δικαιώματα των γυναικών, οι αδύναμοι μηχανισμοί επιβολής και οι θεσμικές ελλείψεις περιορίζουν την πραγματική τους επίδραση.

«Υπάρχει ένα σοκαριστικά μεγάλο χάσμα μεταξύ των δύο», αναφέρει η έκθεση, αναφερόμενη στο κενό μεταξύ της ισότιμης νομοθεσίας και των μηχανισμών που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή της.

Ο παγκόσμιος δείκτης που παρακολουθεί την οικονομική ισότητα των γυναικών έδωσε μέσο όρο 67/100 για τα νομικά δικαιώματα, αλλά μειώθηκε σε 53 για την εφαρμογή των νόμων και σε 47 για την επάρκεια των υποστηρικτικών νομικών συστημάτων, πολιτικών και θεσμών.

Η πλήρης νομική ισότητα για τις γυναίκες δεν υπάρχει πουθενά

«Λιγότερο από το 5% των γυναικών παγκοσμίως ζει σε οικονομίες που παρέχουν κάτι κοντά στην πλήρη νομική ισότητα», σημειώνει η έκθεση. «Και καμία οικονομία δεν έχει εξασφαλίσει όλα τα νομικά δικαιώματα που χρειάζονται για την πλήρη οικονομική συμμετοχή των γυναικών».

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι ακόμη και σε οικονομίες με εκσυγχρονισμένα νομικά πλαίσια, οι γυναίκες συχνά αντιμετωπίζουν περιορισμούς στον τύπο εργασίας που μπορούν να ασκήσουν ή στις επιχειρήσεις που μπορούν να ιδρύσουν.

Περιοχές όπως η υποσαχάρια Αφρική, η Νότια Ασία και η Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, επιβάλλουν ορισμένα από τα μεγαλύτερα νομικά και επιβολής εμπόδια, παρά την αύξηση των νέων γυναικών που εισέρχονται στην αγορά εργασίας.

Η έκθεση μέτρησε τις οικονομικές ευκαιρίες των γυναικών σε 10 κατηγορίες: ασφάλεια, κινητικότητα, εργασία, αμοιβή, γάμος, γονεϊκότητα, φροντίδα παιδιών, επιχειρηματικότητα, περιουσιακά στοιχεία και συντάξεις. Η φροντίδα παιδιών και η ασφάλεια αναγνωρίστηκαν ως οι πιο ελλιπείς τομείς παγκοσμίως.

Τα ευρήματα, που καλύπτουν δεδομένα από 190 οικονομίες έως την 1η Οκτωβρίου 2025, συγκεντρώθηκαν από περισσότερους από 2.600 νομικούς εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και δημόσιους αξιωματούχους, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Παρά αυτές τις προκλήσεις, σημειώθηκε κάποια πρόοδος. Μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Οκτωβρίου 2025, 68 οικονομίες υιοθέτησαν 113 νομικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την επέκταση των οικονομικών ευκαιριών των γυναικών. Οι χώρες που ηγήθηκαν αυτών των προόδων περιλαμβάνουν την Αίγυπτο, τη Μαδαγασκάρη, τη Σομαλία, το Ομάν, την Ιορδανία και το Κιργιστάν.

Οι συντάξεις των γυναικών 25% χαμηλότερες από των ανδρών το 2024

Το 2024, η μέση σύνταξη για γυναίκες 65 ετών και άνω στην ΕΕ ήταν 24,5% χαμηλότερη από εκείνη των ανδρών.

Τα μεγαλύτερα χάσματα καταγράφηκαν στη Μάλτα (40,3%), την Ολλανδία (36,3%) και την Αυστρία (35,6%). Αντίθετα, το χάσμα ήταν μικρότερο στην Εσθονία (5,6%), ακολουθούμενη από τη Σλοβακία (8,4%) και την Ουγγαρία (9,6%).

Εκτός από τον υπολογισμό με βάση τις μέσες συντάξεις, η Eurostat δημοσιεύει επίσης το χάσμα των φύλων με βάση τις διάμεσες συντάξεις, η οποία αντιπροσωπεύει την τιμή που χωρίζει τη μισή ανώτερη από τη μισή κατώτερη σύνταξη. Σε αντίθεση με τον μέσο όρο, η διάμεσος είναι λιγότερο ευαίσθητη σε ακραίες τιμές.

Η διάμεση σύνταξη για τις γυναίκες στην ΕΕ ήταν 24,9% χαμηλότερη από εκείνη των ανδρών. Τα μεγαλύτερα χάσματα καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (43,3%), την Ισπανία (41,1%) και την Ολλανδία (39,6%), ενώ τα μικρότερα στην Εσθονία (-0,3%), την Ουγγαρία (0,4%) και τη Δανία (2,7%).

Στη σύγκριση αποτελεσμάτων μέσων και διάμεσων τιμών, οι μεγαλύτερες διαφορές εμφανίστηκαν στη Δανία, όπου το χάσμα στις μέσες συντάξεις ήταν 12,9 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερο από το αντίστοιχο στις διάμεσες, ακολουθούμενη από το Βέλγιο και την Ουγγαρία.

Σε ορισμένες χώρες συνέβη το αντίθετο: το χάσμα στις διάμεσες συντάξεις ήταν μεγαλύτερο από αυτό στις μέσες. Τα μεγαλύτερα χάσματα στις διάμεσες καταγράφηκαν στην Ισπανία το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Ενέργεια: Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ

Ενέργεια: Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρκίνος: Οι χορτοφάγοι κινδυνεύουν λιγότερο;

Καρκίνος: Οι χορτοφάγοι κινδυνεύουν λιγότερο;

Κόσμος
Το Ιράν προειδοποιεί την Ευρώπη να μην εμπλακεί στον πόλεμο

Το Ιράν προειδοποιεί την Ευρώπη να μην εμπλακεί στον πόλεμο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα»: Όλα όσα ζήσαμε στα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη
Culture Live 03.03.26

«Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα»: Όλα όσα ζήσαμε στα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη

Την Κυριακή 1η Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης «Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα».

Σύνταξη
Αλλάζει γούστα η Ευρώπη στα ταξίδια της: Έτσι απαντά στην κλιματική αλλαγή
Ποιοι οι προορισμοί 03.03.26

Αλλάζει γούστα η Ευρώπη στα ταξίδια της: Έτσι απαντά στην κλιματική αλλαγή

Ο υπερτουρισμός και οι καύσωνες αλλάζουν τις ταξιδιωτικές συνήθειες: οι επισκέπτες επιλέγουν πιο δροσερούς, λιγότερο πολυσύχναστους προορισμούς στην Ευρώπη και προτιμούν πλέον άνοιξη και φθινόπωρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
O Γούντι Χάρελσον έγινε φίλος με τον Χάρισον Φορντ εξαιτίας ενός τρίλεπτου ασταμάτητου γέλιου
Έφτασε στο βάθρο; 02.03.26

O Γούντι Χάρελσον έγινε φίλος με τον Χάρισον Φορντ εξαιτίας ενός τρίλεπτου ασταμάτητου γέλιου

Ο Χάρισον Φορντ έλαβε το SAG Life Achievement Award και ο Γούντι Χάρελσον, ο οποίος προλόγισε τη βράβευση του ηθοποιού, θέλησε να μιλήσει για τη φιλία τους - σκορπίζοντας γέλιο στην αίθουσα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ στήνει μια ίντριγκα με πλαστογραφίες και κληρονομιές με πρωταγωνιστή τον Ίαν ΜακΚέλεν
The Christophers 02.03.26

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ στήνει μια ίντριγκα με πλαστογραφίες και κληρονομιές με πρωταγωνιστή τον Ίαν ΜακΚέλεν

Με φόντο τη λονδρέζικη ποπ αρτ και ένα επικίνδυνο σχέδιο «μεταθανάτιας ανακάλυψης» έργων, η νέα ταινία του Στίβεν Σόντερμπεργκ φέρνει τον Ίαν ΜακΚέλεν και τη Μικαέλα Κόελ στο επίκεντρο μιας ιστορίας όπου η τέχνη μπλέκεται με την απάτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Η θητεία μου στη Vogue ήταν γεμάτη φωνές» – Όταν η συγγραφέας του «Ο διάβολος φοράει Prada» ήταν βοηθός της Άννα Γουίντουρ
Μέσα από τη ζωή 02.03.26

«Η θητεία μου στη Vogue ήταν γεμάτη φωνές» - Όταν η συγγραφέας του «Ο διάβολος φοράει Prada» ήταν βοηθός της Άννα Γουίντουρ

Πριν από την κυκλοφορία της νέας ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada» οι Times μίλησαν με τη συγγραφέα Λόρεν Γουάισμπεργκερ για το πώς η μυθοπλαστική περιγραφή της εργασίας της στο περιοδικό Vogue έγινε πολιτιστικό φαινόμενο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η μυστική έπαυλη του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό: Το «βρώμικο» Zorro Ranch στο μικροσκόπιο
Φωτογραφίες 02.03.26

Η μυστική έπαυλη του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό: Το «βρώμικο» Zorro Ranch στο μικροσκόπιο

Για χρόνια, η απομονωμένη έπαυλη περίπου 2.800 τ.μ. του Τζέφρι Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό έμεινε εκτός ουσιαστικής έρευνας. Τώρα, νέα έγγραφα φέρνουν το Zorro Ranch ξανά στο επίκεντρο των αρχών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
SAG Awards 2026: Η κυριαρχία του Sinners, η επέλαση της Τζέσι Μπάκλεϊ, η αποθέωση της Κάθριν Ο’ Χάρα και η συγκίνηση του Χάρισον Φορντ
«Ζέσταμα» πριν τα Όσκαρ 02.03.26

SAG Awards 2026: Η κυριαρχία του Sinners, η επέλαση της Τζέσι Μπάκλεϊ, η αποθέωση της Κάθριν Ο’ Χάρα και η συγκίνηση του Χάρισον Φορντ

Το βράδυ της Κυριακής ο κόσμος του θεάματος πραγματοποίησε τον τελευταίο του μεγάλο σταθμό πριν τα Όσκαρ, με την τελετή των SAG Awards 2026 και έβαλε φωτιά στη «μάχη» για το χρυσό αγαλματάκι στις 15 Μαρτίου

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
The Chase: Με ρεκόρ σεζόν ξεκίνησε η εβδομάδα
Media 03.03.26

The Chase: Με ρεκόρ σεζόν ξεκίνησε η εβδομάδα

Το επιτυχημένο παιχνίδι The Chase κέρδισε τους τηλεθεατές τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοσή του για τη φετινή σεζόν στο δυναμικό κοινό 18-54.

Σύνταξη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου για τις εξελίξεις σε Κύπρο και Λίβανο
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου για τις εξελίξεις σε Κύπρο και Λίβανο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου - Τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές για την ατζέντα των συνομιλιών

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Μιλουτίνοφ – Ατομικό για Βεζένκοφ
Euroleague 03.03.26

Ολυμπιακός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Μιλουτίνοφ – Ατομικό για Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να επιστρέφει στις προπονήσεις, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ ακολούθησε ατομικό.

Σύνταξη
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το «Σήμα Διαφορετικότητας» – Πιστοποίηση πολιτικών συμπερίληψης στην εργασία
Πλατφόρμα 03.03.26

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το «Σήμα Διαφορετικότητας» – Πιστοποίηση πολιτικών συμπερίληψης στην εργασία

Η συμμετοχή πραγματοποιείται αποκλειστικά ψηφιακά, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, ενώ το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Σύνταξη
Ο γιος του Αλ Πατσίνο είναι σχεδόν 2 ετών – Η βόλτα με την 31χρονη μητέρα του στο Μπέβερλι Χιλς
DNA 03.03.26

Ο γιος του Αλ Πατσίνο είναι σχεδόν 2 ετών – Η βόλτα με την 31χρονη μητέρα του στο Μπέβερλι Χιλς

Η 31χρονη παραγωγός ταινιών και πρώην σύντροφος του Αλ Πατσίνο, Νουρ Αλφαλάχ, με τον μικρό γιο τους για φαγητό στο Μπέβερλι Χιλς, σε μια σπάνια εμφάνισή τους σε κοινή θέα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανδρουλάκης: Ζήτημα αποτελεσματικότητας η ενίσχυση των κοινοτικών συμβουλίων
ΠΑΣΟΚ 03.03.26

Ανδρουλάκης: Ζήτημα αποτελεσματικότητας η ενίσχυση των κοινοτικών συμβουλίων

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ προκρίνει την άμεση εκλογή του προέδρου και του συμβουλίου της κοινότητας σε ξεχωριστή κάλπη, ταυτόχρονα με τη θεσμική και οικονομική τους θωράκιση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Claude: Εκθρονίζει το ChatGPT μετά την κόντρα με το Πεντάγωνο – Αιμορραγία της OpenAI, αποθέωση της Anthropic
Ο άλλος πόλεμος 03.03.26

Claude: Εκθρονίζει το ChatGPT μετά την κόντρα με το Πεντάγωνο – Αιμορραγία της OpenAI, αποθέωση της Anthropic

Ηθική, τεχνητή νοημοσύνη και εξοπλισμοί, αυτή είναι η δύσκολη εξίσωση στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης με τα LLMs Claude της Anthropic και Chatgpt της OpenAI να είναι δείκτες αποδοχής και εναντίωσης από τους χρήστες.

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τραμπ: Μπαράζ αντιφατικών δηλώσεων για τον πόλεμο στο Ιράν – Δεν διαφαίνεται στρατηγική εξόδου από τις ΗΠΑ
Κόσμος 03.03.26

Τραμπ διαψεύδει Τραμπ σε κάθε δήλωση για τον πόλεμο στο Ιράν - Χωρίς στρατηγική εξόδου ενώ η Μέση Ανατολή βυθίζεται στο χάος

Ο Τραμπ και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να εξηγήσουν τη στρατηγική των ΗΠΑ στο Ιράν αλλά το τοπίο γίνεται πιο θολό όσο περνούν οι μέρες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μπορεί να βιώσει η γάτα το πένθος; – Πώς εκφράζει τη βαθιά θλίψη της όταν χάσει το φιλαράκι της
Της λείπει 03.03.26

Πενθεί η γάτα; - Τι φανερώνουν έρευνες

Η γάτα δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει θάνατος, αλλά βιώνει την απουσία ενός ζώου, που ζούσαν στο ίδιο σπίτι, με το δικό της τρόπο.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
«Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα»: Όλα όσα ζήσαμε στα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη
Culture Live 03.03.26

«Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα»: Όλα όσα ζήσαμε στα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη

Την Κυριακή 1η Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης «Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα».

Σύνταξη
Αξίζει το βραβείο Καλύτερου Φίλου: Η αντίδραση του Τζέσι Πλίμονς στη νίκη του Μάικλ Μπι Τζόρνταν στα SAG Awards έγινε viral
ΕΠΟΣ 03.03.26

Αξίζει το βραβείο Καλύτερου Φίλου: Η αντίδραση του Τζέσι Πλίμονς στη νίκη του Μάικλ Μπι Τζόρνταν στα SAG Awards έγινε viral

Ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν έκανε την μεγάλη έκπληξη το βράδυ της Κυριακής στα SAG Awards, κερδίζοντας το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου, ωστόσο η αντίδραση του Τζέσι Πλίμονς ήταν όλα τα λεφτά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Απόρρητο