Ο κόσμος μιλά για ισότητα, οι γυναίκες ζουν άλλη πραγματικότητα – Παγκόσμιος κανόνας η οικονομική ανισότητα

Ο κόσμος συνεχίζει να κάνει βήματα προς την ισότητα των φύλων σε επίπεδο νομοθεσίας, αλλά η πραγματικότητα παραμένει απογοητευτική: ένα «σοκαριστικά μεγάλο» χάσμα χωρίζει τους νόμους που προάγουν τα δικαιώματα των γυναικών από την εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, καμία χώρα δεν έχει κατορθώσει να διασφαλίσει όλα τα νομικά δικαιώματα που απαιτούνται για την πλήρη οικονομική συμμετοχή των γυναικών.

Ταυτόχρονα, τα δεδομένα για τις συντάξεις καταδεικνύουν βαθιά οικονομική ανισότητα: το 2024, οι γυναίκες στην ΕΕ λάμβαναν κατά μέσο όρο 25% χαμηλότερες συντάξεις από τους άνδρες, με τα μεγαλύτερα χάσματα να εμφανίζονται σε χώρες όπως η Μάλτα, το Λουξεμβούργο και η Ισπανία.

Καμία οικονομία δεν έχει εξασφαλίσει όλα τα νομικά δικαιώματα που χρειάζονται για την πλήρη οικονομική συμμετοχή των γυναικών

Η ετήσια έκθεση, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, τόνισε ότι ενώ πολλές χώρες έχουν σημειώσει πρόοδο σε νόμους που ενισχύουν τα οικονομικά δικαιώματα των γυναικών, οι αδύναμοι μηχανισμοί επιβολής και οι θεσμικές ελλείψεις περιορίζουν την πραγματική τους επίδραση.

«Υπάρχει ένα σοκαριστικά μεγάλο χάσμα μεταξύ των δύο», αναφέρει η έκθεση, αναφερόμενη στο κενό μεταξύ της ισότιμης νομοθεσίας και των μηχανισμών που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή της.

Ο παγκόσμιος δείκτης που παρακολουθεί την οικονομική ισότητα των γυναικών έδωσε μέσο όρο 67/100 για τα νομικά δικαιώματα, αλλά μειώθηκε σε 53 για την εφαρμογή των νόμων και σε 47 για την επάρκεια των υποστηρικτικών νομικών συστημάτων, πολιτικών και θεσμών.

Η πλήρης νομική ισότητα για τις γυναίκες δεν υπάρχει πουθενά

«Λιγότερο από το 5% των γυναικών παγκοσμίως ζει σε οικονομίες που παρέχουν κάτι κοντά στην πλήρη νομική ισότητα», σημειώνει η έκθεση. «Και καμία οικονομία δεν έχει εξασφαλίσει όλα τα νομικά δικαιώματα που χρειάζονται για την πλήρη οικονομική συμμετοχή των γυναικών».

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι ακόμη και σε οικονομίες με εκσυγχρονισμένα νομικά πλαίσια, οι γυναίκες συχνά αντιμετωπίζουν περιορισμούς στον τύπο εργασίας που μπορούν να ασκήσουν ή στις επιχειρήσεις που μπορούν να ιδρύσουν.

Περιοχές όπως η υποσαχάρια Αφρική, η Νότια Ασία και η Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, επιβάλλουν ορισμένα από τα μεγαλύτερα νομικά και επιβολής εμπόδια, παρά την αύξηση των νέων γυναικών που εισέρχονται στην αγορά εργασίας.

Η έκθεση μέτρησε τις οικονομικές ευκαιρίες των γυναικών σε 10 κατηγορίες: ασφάλεια, κινητικότητα, εργασία, αμοιβή, γάμος, γονεϊκότητα, φροντίδα παιδιών, επιχειρηματικότητα, περιουσιακά στοιχεία και συντάξεις. Η φροντίδα παιδιών και η ασφάλεια αναγνωρίστηκαν ως οι πιο ελλιπείς τομείς παγκοσμίως.

Τα ευρήματα, που καλύπτουν δεδομένα από 190 οικονομίες έως την 1η Οκτωβρίου 2025, συγκεντρώθηκαν από περισσότερους από 2.600 νομικούς εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και δημόσιους αξιωματούχους, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Παρά αυτές τις προκλήσεις, σημειώθηκε κάποια πρόοδος. Μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Οκτωβρίου 2025, 68 οικονομίες υιοθέτησαν 113 νομικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την επέκταση των οικονομικών ευκαιριών των γυναικών. Οι χώρες που ηγήθηκαν αυτών των προόδων περιλαμβάνουν την Αίγυπτο, τη Μαδαγασκάρη, τη Σομαλία, το Ομάν, την Ιορδανία και το Κιργιστάν.

Οι συντάξεις των γυναικών 25% χαμηλότερες από των ανδρών το 2024

Το 2024, η μέση σύνταξη για γυναίκες 65 ετών και άνω στην ΕΕ ήταν 24,5% χαμηλότερη από εκείνη των ανδρών.

Τα μεγαλύτερα χάσματα καταγράφηκαν στη Μάλτα (40,3%), την Ολλανδία (36,3%) και την Αυστρία (35,6%). Αντίθετα, το χάσμα ήταν μικρότερο στην Εσθονία (5,6%), ακολουθούμενη από τη Σλοβακία (8,4%) και την Ουγγαρία (9,6%).

Εκτός από τον υπολογισμό με βάση τις μέσες συντάξεις, η Eurostat δημοσιεύει επίσης το χάσμα των φύλων με βάση τις διάμεσες συντάξεις, η οποία αντιπροσωπεύει την τιμή που χωρίζει τη μισή ανώτερη από τη μισή κατώτερη σύνταξη. Σε αντίθεση με τον μέσο όρο, η διάμεσος είναι λιγότερο ευαίσθητη σε ακραίες τιμές.

Η διάμεση σύνταξη για τις γυναίκες στην ΕΕ ήταν 24,9% χαμηλότερη από εκείνη των ανδρών. Τα μεγαλύτερα χάσματα καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (43,3%), την Ισπανία (41,1%) και την Ολλανδία (39,6%), ενώ τα μικρότερα στην Εσθονία (-0,3%), την Ουγγαρία (0,4%) και τη Δανία (2,7%).

Στη σύγκριση αποτελεσμάτων μέσων και διάμεσων τιμών, οι μεγαλύτερες διαφορές εμφανίστηκαν στη Δανία, όπου το χάσμα στις μέσες συντάξεις ήταν 12,9 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερο από το αντίστοιχο στις διάμεσες, ακολουθούμενη από το Βέλγιο και την Ουγγαρία.

Σε ορισμένες χώρες συνέβη το αντίθετο: το χάσμα στις διάμεσες συντάξεις ήταν μεγαλύτερο από αυτό στις μέσες. Τα μεγαλύτερα χάσματα στις διάμεσες καταγράφηκαν στην Ισπανία το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία.