Θεσμική δέσμευση του Δήμου Χαλανδρίου για την Ισότητα των Φύλων
Ο Δήμος Χαλανδρίου υπέγραψε την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων.
Την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων υπέγραψε ο δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος.
«Και οι συμβολισμοί στην πολιτική έχουν την αυτοτέλειά τους. Η επιλογή να υπογράψουμε την αναθεωρημένη σύμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, στέλνει ένα μήνυμα προς την πόλη, ότι αποτελεί κοινή αποδοχή από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, η προσπάθειά μας, όλα αυτά τα χρόνια, να κάνουμε πράξη την ισοτιμία, μέσα από στοχευμένες δράσεις», σημείωσε ο δήμαρχος Χαλανδρίου, Σίμος Ρούσσος υπογράφοντας τη σύμβαση και σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ο δήμος Χαλανδρίου.
Το περιεχόμενο της αναθεωρημένης Χάρτας συνόψισε στο Δημοτικό Συμβούλιο η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ιωάννα Αθανασάτου, τονίζοντας παράλληλα ότι ουσιαστική διάσταση στην υπογραφή δίνει η δέσμευση η οποία αναλαμβάνεται για τη διαμόρφωση ενός τοπικού σχεδίου δράσης.
Εφαρμόσιμο τοπικό σχέδιο δράσης
«Το γεγονός ότι έχουμε την τύχη στα όρια του Δήμου Χαλανδρίου να λειτουργεί και Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών με διαδημοτική, σε συνδυασμό με την ανασυγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και σε συνεργασία με το τμήμα Ισότητας της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου, δημιουργεί ένα ευρύ δίκτυο συνεργειών, που θα μας επιτρέψει να διαμορφώσουμε ένα ουσιαστικό και εφαρμόσιμο τοπικό σχέδιο δράσης», σημείωσε η κ. Αθανασάτου.
Η αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων (The European Charter for Equality of Women and Men in Local Life) έχει τρεις πολύ βασικές αρχές:
- Aντιμετώπιση της ισότητας των φύλων ως θεμελιώδους δικαιώματος στον πυρήνα της δημοκρατικής οργάνωσης τοπικής κοινωνίας.
- Eνθάρρυνση της ισόρροπης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στη λήψη αποφάσεων.
- Eξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων.
