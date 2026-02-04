Υπέγραψε και το Μαρούσι την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες

Την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για τη Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες υπέγραψε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου, στην ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου , όπως μεταξύ άλλων αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αμαρουσίου,υπογράφοντας την Ευρωπαϊκή Χάρτα, δήλωσε ότι «αποδέχεται τη διευρυμένη μορφή της και δεσμεύεται για την εφαρμογή των επικαιροποιημένων διατάξεών της».

Αναφέρθηκε στην ομάδα της Δ.Ε.Π.Ι.Σ., στην οποία συμμετέχουν εκλεκτοί πολίτες της τοπικής κοινωνίας, με ενεργό ρόλο στην πόλη και στελέχη των αρμόδιων Υπηρεσιών που αναδεικνύουν την αναγκαιότητα και σπουδαιότητά της. Σκοπός της Διοίκησης, είναι να υλοποιούνται δράσεις και πρωτοβουλίες όπου οι πολίτες του Αμαρουσίου θα γίνουν κοινωνοί αυτής της προσπάθειας. Ευρύτερο στόχο αποτελεί η αλλαγή νοοτροπίας και η μείωση της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας, που αποτελούν σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με προγραμματισμό, συνέπεια, αξιοποίηση γνώσεων και τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, προωθούμε καθημερινά την «ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση» της τοπικής κοινωνίας.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Π.Ι.Σ. και Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Ελένη Λέκκα, ευχαρίστησε το Δήμαρχο, για την υποστήριξη και την ενίσχυση των εργασιών της Επιτροπής και αναφέρθηκε στο σημαντικό της έργο από την ίδρυσή της έως σήμερα. Τόνισε ότι η υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας είναι μια δέσμευση πολιτική, κοινωνική και ηθική και ότι ο Δήμος μας, αναγνωρίζει τις ανισότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν και επιλέγει συνειδητά να εργασθεί για την άρση τους, ενώ παράλληλα ενδιαφέρεται για την ανάδειξη και υποστήριξη των δικαιωμάτων των γυναικών.

154 Δήμοι

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, εκπονήθηκε από το Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης το 2006 και αναθεωρήθηκε το 2022, με την προσθήκη άρθρων τα οποία έλαβαν υπόψη νέα δεδομένα και ανάγκες, με σκοπό την ανταπόκριση στις σύγχρονες προκλήσεις. Ο Δήμος Αμαρουσίου είναι από τους πρώτους Ελληνικούς Δήμους που την υπέγραψε το 2011, ενώ μέχρι σήμερα έχει υπογραφεί από το σύνολο των Περιφερειών και από 154 Δήμους.