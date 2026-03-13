Παρατηρήσεις και προτάσεις της ΚΕΔΕ για το Σχέδια Αστικής Ανθεκτικότητας

Στο πρόσφατο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ που διεξήχθη στην Καστοριά συζητήθηκε διεξοδικά το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Ανθεκτικότητας».

Κατά τη συζήτηση παρουσιάστηκαν οι παρατηρήσεις και προτάσεις της ΚΕΔΕ σχετικά με το περιεχόμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές του σχεδίου, με στόχο τη διασφάλιση ότι τα Σχέδια Αστικής Ανθεκτικότητας (Σ.Α.Α.) θα αποτελέσουν ουσιαστικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Μεταξύ άλλων και σύμφωνα πάντα με την σχετική ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, προτάθηκε η συγκρότηση Επιτελικής Διυπουργικής Επιτροπής, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΚΕΔΕ, της ΕΝΠΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και άλλων συναρμόδιων φορέων, με στόχο τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την επιτάχυνση της εφαρμογής των Σχεδίων Αστικής Ανθεκτικότητας.

Όπως επισημάνθηκε, υπάρχει ήδη θετική εμπειρία από αντίστοιχη συνεργασία με τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Υποδομών Λυμάτων, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία της διαρκούς συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματική υλοποίηση σύνθετων έργων υποδομών και περιβαλλοντικής προστασίας.

Η ΚΕΔΕ υπογράμμισε την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές δυνατότητες και ανάγκες των Δήμων, καθώς και να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι και η τεχνική υποστήριξη για την αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών σχεδίων σε τοπικό επίπεδο.

Η θέση της ΚΕΔΕ για τις λαϊκές αγορές

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ συζήτησε επίσης το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων του Ν. 4442/2016 – Ορισμός αρχών για την εφαρμογή του πλαισίου εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων και αγοράς προϊόντων του Ν. 4512/2018 – Ρυθμίσεις για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για χειροτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα και λήψη αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2411 – Ενίσχυση της αναπτυξιακής δραστηριότητας και των στρατηγικών επενδύσεων – Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για το υπαίθριο εμπόριο και λοιπές διατάξεις».

Κατά τη συζήτηση, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Λάζαρος Κυρίζογλου επανέλαβε τη σταθερή θέση της ΚΕΔΕ ότι όλες οι λαϊκές αγορές της χώρας πρέπει να υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δήμων.

Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, «Η ΚΕΔΕ εμμένει στη θέση ότι όλες οι λαϊκές αγορές ανά την χώρα πρέπει να υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δήμων. Το ζήτημα των λαϊκών αγορών είναι εξόχως αυτοδιοικητική υπόθεση».