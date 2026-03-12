Επιβεβαίωση in-Δρομολογείται διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων από κοινού για ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ

Η είδηση που αποκάλυψε το in επιβεβαιώθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο. Με δημόσια ανάρτησή του, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας επιβεβαίωσε το αποκλειστικό ρεπορτάζ μας για την απόφαση πρότασης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, προκειμένου να υπάρξει κοινή διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση και αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλη τη χώρα.

Η πρωτοβουλία ανοίγει τη συζήτηση για μια συντονισμένη προσπάθεια Περιφερειών και Δήμων, με στόχο την αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων που θα ενισχύσουν τον αθλητισμό και τις τοπικές υποδομές.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Περιφερειάρχη Φάνη Σπανού:

«Συνεδριάσαμε στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, παρουσία του Αν. Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και αποφασίσαμε να διεκδικήσουμε -από κοινού και με την ΚΕΔΕ- την εκ νέου χρηματοδότηση έργων αθλητικής υποδομής από το ΕΣΠΑ στην επόμενη προγραμματική περίοδο.

Ειδικότερα, θα προβούμε στη σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης που θα υποστηρίξει το σχετικό πολιτικό αίτημα προς τα ευρωπαϊκά όργανα.

Ως εισηγητής αυτής της πρωτοβουλίας, επεσήμανα ότι:

Εδώ και δύο προγραμματικές περιόδους (12+ χρόνια) η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρηματοδοτεί έργα αθλητικών εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, η οικονομική κρίση επέφερε για πολλά χρόνια μηδενισμό και των εθνικών πόρων για τη δημιουργία και τη συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων. Αποτέλεσμα είναι να έχουμε σήμερα ένα εξαιρετικά υποβαθμισμένο απόθεμα αθλητικών εγκαταστάσεων στη χώρα.

Συνεπώς είναι αδήριτη ανάγκη στα επόμενα χρόνια να εξασφαλιστούν κοινοτικοί πόροι για τον σκοπό αυτό.

Η πρωτοβουλία μας έχει και μια άλλη ιδιαίτερη αξία αυτήν την εποχή, που τη μοιράζομαι ως γονιός.

Κάποτε οι γονείς μας, μάς φώναζαν για να μαζευτούμε ως παιδιά στο σπίτι. Σήμερα αντιθέτως, προσπαθούμε να βγάλουμε τα παιδιά μας έξω, για να αφήσουν κινητά και tablets από τα χέρια τους.

Χρειαζόμαστε, λοιπόν, περισσότερες, σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές εγκαταστάσεις για να στρέψουμε τα παιδιά μας στο παιχνίδι και τον αθλητισμό!»