Αποκλειστικό in: ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ θα διεκδικήσουν από κοινού ευρωπαϊκούς πόρους για τον αθλητισμό;

Πολυσήμαντη είδηση, εκτός απροόπτου, προέκυψε από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας σχετικά με την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών σε Δήμους και Περιφέρειες της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες του in, θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας να απευθυνθεί στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, προκειμένου να υποβάλουν από κοινού αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διάθεση πόρων που θα χρηματοδοτήσουν την κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων.

Την εισήγηση της συγκεκριμένης πρότασης στο ΔΣ της ΕΝΠΕ για την διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για αθλητικές εγκαταστάσεις που έγινε παρουσία και του Αν. Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η εισήγηση έγινε αποδεκτή από το ΔΣ της ΕΝΠΕ.

Όπως επισημαίνεται, τα δύο ανώτατα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης διατηρούν άριστη συνεργασία, γεγονός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια συντονισμένη και αποτελεσματική διεκδίκηση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Άλλωστε, τα αθλητικά έργα υποδομής αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προαγωγή της υγείας των πολιτών σε πόλεις και χωριά σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με πηγές εκτιμάται ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της ΕΝΠΕ εφόσον επιβεβαιωθεί θα ήταν σωστό να προχωρήσει σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, προκειμένου να διαμορφωθεί μια κοινή και ενιαία στάση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Στόχος είναι να αποτυπωθούν συνολικά οι ανάγκες τόσο των Περιφερειών όσο και των Δήμων και να ενισχυθεί το θεσμικό και πολιτικό βάρος της διεκδίκησης, δεδομένου ότι οι Δήμοι έχουν τον βασικό ρόλο στην υλοποίηση και τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Απομένει να αποκαλυφθούν τα επόμενα βήματα εφόσον τελικά επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες του in και αποφασιστεί να διεκδικήσουν από κοινού ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ ευρωπαϊκά κονδύλια για αθλητικές εγκαταστάσεις αλλά και όλο το σχετικό πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας.