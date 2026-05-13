Η Επιτροπή των Περιφερειών υπογραμμίζει τον ρόλο των περιφερειών στις ερευνητικές και τεχνολογικές υποδομές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργάνωσε σεμινάριο υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες στις 5 Μαΐου για να συζητήσει πώς η νέα στρατηγική της Ευρώπης για τις ερευνητικές και τεχνολογικές υποδομές μπορεί να ενισχύσει τα περιφερειακά οικοσυστήματα καινοτομίας και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην ΕτΠ, συγκέντρωσε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, περιφερειακούς ηγέτες και εμπειρογνώμονες στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας για να συζητήσουν πώς ένα πιο συντονισμένο και προσβάσιμο ευρωπαϊκό τοπίο υποδομών θα μπορούσε να συνδέσει καλύτερα την τοπική αριστεία με τις ευρύτερες στρατηγικές φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Tanya Hristova (BG/EPP), δήμαρχος του Γκάμπροβο και πρώτη αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, Εκπαίδευσης, Απασχόλησης, Έρευνας και Πολιτισμού (SEDEC) της Επιτροπής, σύμφωνα πάντα με την επίσημη ενημέρωση της ΕτΠ, «υπογράμμισε τη σημασία της τοποθέτησης των περιφερειών και των πόλεων στο επίκεντρο της ατζέντας καινοτομίας της ΕΕ. Τόνισε ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές δεν είναι απλώς εφαρμοστές πολιτικής, αλλά και στρατηγικοί παράγοντες ικανοί να διαμορφώσουν ανταγωνιστικά οικοσυστήματα καινοτομίας και να προωθήσουν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Η Έστερ Λάκος (HU/EPP), μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόνισε την ανάγκη ευθυγράμμισης των επενδύσεων σε υποδομές με τις βιομηχανικές και τεχνολογικές προτεραιότητες της ΕΕ. Επεσήμανε επίσης τη σημασία της δημιουργίας ισχυρότερων συνεργειών μεταξύ των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ και των περιφερειακών ικανοτήτων, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος.

Υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισαν την ανάγκη για ένα πιο συντονισμένο και προσβάσιμο οικοσύστημα υποδομών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τόνισαν ότι η βελτίωση της διασυνοριακής πρόσβασης στις υποδομές για ερευνητές, καινοτόμους και τη βιομηχανία θα είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των επιδόσεων καινοτομίας της Ευρώπης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των συζητήσεων, οι συμμετέχοντες τόνισαν τον κεντρικό ρόλο των πόλεων και των περιφερειών στη φιλοξενία και ενσωμάτωση ερευνητικών και τεχνολογικών υποδομών στα τοπικά οικοσυστήματα καινοτομίας, συνδέοντας πανεπιστήμια, ΜΜΕ, δημόσιες αρχές και βιομηχανία.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης σε πάνελ, οι ομιλητές αναγνώρισαν τον κατακερματισμό και την άνιση πρόσβαση στις υποδομές ως βασικές προκλήσεις για το τοπίο καινοτομίας της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, επεσήμαναν σημαντικές ευκαιρίες για την κλιμάκωση της συνεργασίας, την ενίσχυση της αξιοποίησης της γνώσης και την ανάπτυξη διαπεριφερειακών συνεργασιών.

Ισχυρότερη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

Ο Markku Markkula (FI/EPP), μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Έσποο και εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕτΠ με θέμα «Μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις Υποδομές Έρευνας και Τεχνολογίας», παρουσίασε τα βασικά μηνύματα και τις συστάσεις του θεσμού επί του θέματος. Τόνισε ότι μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή προσέγγιση πρέπει να βασίζεται σε ισχυρότερη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή της στρατηγικής. Τόνισε επίσης τη σημασία της διασφάλισης ότι οι επενδύσεις σε υποδομές αποφέρουν απτά οφέλη για τους πολίτες και τις περιοχές, συμπεριλαμβανομένων νέων θέσεων εργασίας, ανάπτυξης δεξιοτήτων και ενισχυμένης περιφερειακής ανταγωνιστικότητας.

Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με την κοινή αντίληψη ότι η μελλοντική ισχύς της ΕΕ στον τομέα της καινοτομίας θα εξαρτηθεί από την ικανότητά της να συνδέει την περιφερειακή αριστεία με ένα κοινό στρατηγικό όραμα, μετατρέποντας ένα ποικιλόμορφο τοπίο υποδομών σε ένα ολοκληρωμένο και παγκοσμίως ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό δίκτυο».

*πηγή: https://www.cor.europa.eu/en/news/committee-regions-highlights-regions-role-research-and-technology-infrastructure