newspaper
Τετάρτη 13 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
13.05.2026 | 09:54
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε βρέφος 7 μηνών
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Επιτροπή των Περιφερειών υπογραμμίζει τον ρόλο των περιφερειών στις ερευνητικές και τεχνολογικές υποδομές
Αυτοδιοίκηση 13 Μαΐου 2026, 13:14

Η Επιτροπή των Περιφερειών υπογραμμίζει τον ρόλο των περιφερειών στις ερευνητικές και τεχνολογικές υποδομές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητάει κεντρικό ρόλο στην ατζέντα καινοτομίας της ΕΕ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Μην κουνηθείτε!» – Η άσκηση που μπορεί να ρίξει την πίεση

«Μην κουνηθείτε!» – Η άσκηση που μπορεί να ρίξει την πίεση

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργάνωσε σεμινάριο υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες στις 5 Μαΐου για να συζητήσει πώς η νέα στρατηγική της Ευρώπης για τις ερευνητικές και τεχνολογικές υποδομές μπορεί να ενισχύσει τα περιφερειακά οικοσυστήματα καινοτομίας και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην ΕτΠ, συγκέντρωσε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, περιφερειακούς ηγέτες και εμπειρογνώμονες στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας για να συζητήσουν πώς ένα πιο συντονισμένο και προσβάσιμο ευρωπαϊκό τοπίο υποδομών θα μπορούσε να συνδέσει καλύτερα την τοπική αριστεία με τις ευρύτερες στρατηγικές φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Tanya Hristova (BG/EPP), δήμαρχος του Γκάμπροβο και πρώτη αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, Εκπαίδευσης, Απασχόλησης, Έρευνας και Πολιτισμού (SEDEC) της Επιτροπής, σύμφωνα πάντα με την επίσημη ενημέρωση της ΕτΠ, «υπογράμμισε τη σημασία της τοποθέτησης των περιφερειών και των πόλεων στο επίκεντρο της ατζέντας καινοτομίας της ΕΕ. Τόνισε ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές δεν είναι απλώς εφαρμοστές πολιτικής, αλλά και στρατηγικοί παράγοντες ικανοί να διαμορφώσουν ανταγωνιστικά οικοσυστήματα καινοτομίας και να προωθήσουν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Η Έστερ Λάκος (HU/EPP), μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόνισε την ανάγκη ευθυγράμμισης των επενδύσεων σε υποδομές με τις βιομηχανικές και τεχνολογικές προτεραιότητες της ΕΕ. Επεσήμανε επίσης τη σημασία της δημιουργίας ισχυρότερων συνεργειών μεταξύ των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ και των περιφερειακών ικανοτήτων, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος.

Υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισαν την ανάγκη για ένα πιο συντονισμένο και προσβάσιμο οικοσύστημα υποδομών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τόνισαν ότι η βελτίωση της διασυνοριακής πρόσβασης στις υποδομές για ερευνητές, καινοτόμους και τη βιομηχανία θα είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των επιδόσεων καινοτομίας της Ευρώπης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των συζητήσεων, οι συμμετέχοντες τόνισαν τον κεντρικό ρόλο των πόλεων και των περιφερειών στη φιλοξενία και ενσωμάτωση ερευνητικών και τεχνολογικών υποδομών στα τοπικά οικοσυστήματα καινοτομίας, συνδέοντας πανεπιστήμια, ΜΜΕ, δημόσιες αρχές και βιομηχανία.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης σε πάνελ, οι ομιλητές αναγνώρισαν τον κατακερματισμό και την άνιση πρόσβαση στις υποδομές ως βασικές προκλήσεις για το τοπίο καινοτομίας της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, επεσήμαναν σημαντικές ευκαιρίες για την κλιμάκωση της συνεργασίας, την ενίσχυση της αξιοποίησης της γνώσης και την ανάπτυξη διαπεριφερειακών συνεργασιών.

Ισχυρότερη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

Ο Markku Markkula (FI/EPP), μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Έσποο και εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕτΠ με θέμα «Μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις Υποδομές Έρευνας και Τεχνολογίας», παρουσίασε τα βασικά μηνύματα και τις συστάσεις του θεσμού επί του θέματος. Τόνισε ότι μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή προσέγγιση πρέπει να βασίζεται σε ισχυρότερη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή της στρατηγικής. Τόνισε επίσης τη σημασία της διασφάλισης ότι οι επενδύσεις σε υποδομές αποφέρουν απτά οφέλη για τους πολίτες και τις περιοχές, συμπεριλαμβανομένων νέων θέσεων εργασίας, ανάπτυξης δεξιοτήτων και ενισχυμένης περιφερειακής ανταγωνιστικότητας.

Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με την κοινή αντίληψη ότι η μελλοντική ισχύς της ΕΕ στον τομέα της καινοτομίας θα εξαρτηθεί από την ικανότητά της να συνδέει την περιφερειακή αριστεία με ένα κοινό στρατηγικό όραμα, μετατρέποντας ένα ποικιλόμορφο τοπίο υποδομών σε ένα ολοκληρωμένο και παγκοσμίως ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό δίκτυο».

*πηγή: https://www.cor.europa.eu/en/news/committee-regions-highlights-regions-role-research-and-technology-infrastructure

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
Βιολογικά προϊόντα: Μετά το σκάνδαλο ήρθε το τέλος σε βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία

Βιολογικά προϊόντα: Μετά το σκάνδαλο ήρθε το τέλος σε βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
«Μην κουνηθείτε!» – Η άσκηση που μπορεί να ρίξει την πίεση

«Μην κουνηθείτε!» – Η άσκηση που μπορεί να ρίξει την πίεση

Κόσμος
Καθ’ οδόν για Πεκίνο ο Τραμπ – Κλιμακώνεται η ένταση με Ιράν

Καθ’ οδόν για Πεκίνο ο Τραμπ – Κλιμακώνεται η ένταση με Ιράν

inWellness
inTown
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ο Δήμος Ιωαννιτών υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας
Ισότητα 13.05.26

Ο Δήμος Ιωαννιτών υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας

«Η υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας αποτελεί μια ουσιαστική δέσμευση να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, χτίζοντας ένα δήμο πιο ανθρώπινο και χωρίς αποκλεισμούς» ανέφερε η αρμόδια αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών.

Σύνταξη
Ισότιμη πρόσβαση στη θάλασσα σε παραλίες του Δήμου Λοκρών
Συμπερίληψη 13.05.26

Ισότιμη πρόσβαση στη θάλασσα σε παραλίες του Δήμου Λοκρών

Νέες προσβάσιμες υποδομές σε τέσσερις παραλίες με γαλάζια σημαία στο Δήμο Λοκρών, σε μια παρέμβαση που αναδεικνύει πως η προσβασιμότητα πρέπει να αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα σε κάθε δημόσιο χώρο.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή του νέου Σχολικού Συγκροτήματος Γουβιών – Κοντοκαλίου
Εκπαιδευτικές υποδομές 12.05.26

Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή του νέου Σχολικού Συγκροτήματος Γουβιών – Κοντοκαλίου

Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων: «Η υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος για το σχολικό συγκρότημα Γουβιών – Κοντοκαλίου, γεννά σε όλους αισθήματα χαράς και ικανοποίησης».

Σύνταξη
Έργο προστασίας και ανάδειξης του Mon Repos
Τοπόσημο 12.05.26

Έργο προστασίας και ανάδειξης του Mon Repos

Στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027» εντάχθηκε η προστασία και ανάδειξη του Mon Repos, έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,93 εκατ. Ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Σύνταξη
Ισχυρότερη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ζητάει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου από τις Βρυξέλλες
Αυτοδιοίκηση 11.05.26

Ισχυρότερη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ζητάει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου από τις Βρυξέλλες

Γ. Χατζημάρκος από τη Σύνοδο Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών: «Πολιτική Συνοχής χωρίς τοπικές κοινωνίες, είναι πολιτική χωρίς μέλλον. Περισσότερη Ευρώπη χρειαζόμαστε, όχι λιγότερη».

Σύνταξη
Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: «Ο ΟΣΕ ενέκρινε την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής στο Μονοδένδρι»
Έξοδος διαφυγής 11.05.26

Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: «Ο ΟΣΕ ενέκρινε την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής στο Μονοδένδρι»

«Θετική εξέλιξη για την Πολιτική Προστασία και την τοπική κοινωνία» δήλωσε για την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής Μονοδένδρι, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Φωκίων Ζαΐμης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λουτρά Ωραίας Ελένης: Βίντεο – ντοκουμέντο από το χτύπημα των ληστών της Τιθορέας σε ΑΤΜ
«Συμμορία των 8» 13.05.26

Βίντεο - ντοκουμέντο από το χτύπημα των ληστών της Τιθορέας σε ΑΤΜ στα Λουτρά Ωραίας Ελένης

Η 26χρονη σύντροφος του αρχηγού της συμμορίας των ληστών της Τιθορέας, η οποία καταγράφεται στο βίντεο να κρατάει όπλο, φέρεται να έχει διαπράξει τουλάχιστον δέκα ακόμα ληστείες σε τράπεζες

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Ο Τραμπ πάει Πεκίνο – Τι απέγινε όμως η «γερακίσια» πλευρά που αποκαλούσε τον Σι εχθρό;
«Έγινε αρνάκι;» 13.05.26

Ο Τραμπ πάει Πεκίνο – Τι απέγινε όμως η «γερακίσια» πλευρά που αποκαλούσε τον Σι εχθρό;

Άλλαξε ολόκληρη την κινεζική πολιτικών της Ουάσιγκτον στην πρώτη του θητεία, αλλά τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ θυμίζει «στρίγγλο που έγινε αρνάκι» μπροστά στο Πεκίνο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Δήμος Ιωαννιτών υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας
Ισότητα 13.05.26

Ο Δήμος Ιωαννιτών υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας

«Η υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας αποτελεί μια ουσιαστική δέσμευση να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, χτίζοντας ένα δήμο πιο ανθρώπινο και χωρίς αποκλεισμούς» ανέφερε η αρμόδια αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών.

Σύνταξη
Eurovision 2026: Συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης στην εμφάνιση του Ισραήλ – Συνελήφθη άτομο από το κοινό
«Σταματήστε τη γενοκτονία» 13.05.26

Eurovision 2026: Συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης στην εμφάνιση του Ισραήλ – Συνελήφθη άτομο από το κοινό

Με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, αποδοκιμασίες και μία σύλληψη συνοδεύτηκε η εμφάνιση του Ισραήλ στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χίος: Καταδικάστηκε για κατά συρροή δυσφήμιση δια του Τύπου – Ανακοίνωση των Ντόρας και Αλεξίας Μπακογιάννη
«Δικαίωση» 13.05.26

Ο Χίος καταδικάστηκε για κατά συρροή δυσφήμιση δια του Τύπου - Ανακοίνωση των Ντόρας και Αλεξίας Μπακογιάννη

Ο Στέφανος Χίος καταδικάστηκε και για προσβολή μνήμης νεκρού - Το Δικαστήριο έκρινε ότι η σχέση του με το «Μακελειό» είναι «αποδεδειγμένη και καταγεγραμμένη», λένε Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάνη

Σύνταξη
Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η συνεδρίαση της JICE – Eπανέλαβε την πλήρη δέσμευσή της στη Συμφωνία των Πρεσπών
Υπουργείο Εξωτερικών 13.05.26

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η συνεδρίαση της JICE – Eπανέλαβε την πλήρη δέσμευσή της στη Συμφωνία των Πρεσπών

Η JICE συμφώνησε ότι η ημερομηνία της 12ης Συνόδου θα κανονιστεί μέσω διπλωματικής οδού, στη Βόρεια Μακεδονία, πριν από το τέλος του 2026, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Με λευκά λουλούδια και δάκρυα στα μάτια πήγαν στο σχολείο οι συμμαθητές της 17χρονης – Κρίσιμη η κατάσταση της φίλης της
Τραγωδία στην Ηλιούπολη 13.05.26

Με λευκά λουλούδια και δάκρυα στα μάτια πήγαν στο σχολείο οι συμμαθητές της 17χρονης - Κρίσιμη η κατάσταση της φίλης της

Η μία από τις 17χρονες που έπεσαν από τον 6ο όροφο στην Ηλιούπολη είχε χάσει τον πατέρα της, κάτι που σύμφωνα με τους ειδικούς μπορεί να αποδιοργανώσει το περιβάλλον ενός ανθρώπου σε τρυφερή ηλικία

Σύνταξη
ΑΔΕΔΥ: Απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα για πραγματικές αυξήσεις και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού
Φωτογραφίες και βίντεο 13.05.26

Απεργιακές κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ σε όλη τη χώρα για πραγματικές αυξήσεις και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

Η ΑΔΕΔΥ προχώρησε σε πανελλαδική απεργία και συγκεντρώσεις - Τα αιτήματα των δημόσιων υπαλλήλων - Φωτορεπορτάζ από Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Ψηφιακές πλατφόρμες: Η νέα σύμβαση εργασίας πρέπει να εγγυάται μια δίκαιη αμοιβή, λέει το HRW
Η ανακοίνωση 13.05.26

Η νέα σύμβαση εργασίας πρέπει να εγγυάται μια δίκαιη αμοιβή, λέει το HRW για τις ψηφιακές πλατφόρμες

Το HRW καλεί τους διαπραγματευτές του ΔΟΕ να εγγυηθούν ουσιώδεις προστασίες για όλους τους εργαζομένους στις ψηφιακές πλατφόρμες, όποιο κι αν είναι το εργασιακό καθεστώς τους

Σύνταξη
Χάος στο Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ: Επεισόδια στα VIP και ξύλο σε σεΐχηδες με… κοντάρια (vids)
Ποδόσφαιρο 13.05.26

Χάος στο Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ: Επεισόδια στα VIP και ξύλο σε σεΐχηδες με… κοντάρια (vids)

Σοβαρά επεισόδια έλαβαν χώρα στα επίσημα του γηπέδου κατά τη διάρκεια του Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ με VIP φίλους της πρώτης να βρίσκονται περικυκλωμένοι από αντιπάλους με κοντάρια στα χέρια!

Σύνταξη
Στη «φάκα» εγκληματική οργάνωση για απάτες μέσω Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης – Έξι συλλήψεις
Ελλάδα 13.05.26

Στη «φάκα» εγκληματική οργάνωση για απάτες μέσω Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης – Έξι συλλήψεις

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το προανακριτικό έργο ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής

Σύνταξη
«Με βίασε ενώ ήταν σε κατ’ οίκον περιορισμό»: Τι κατέθεσαν επιζήσασες του Τζέφρι Έπσταϊν
«Τίμημα της Μη Δίωξης» 13.05.26

«Με βίασε ενώ ήταν σε κατ’ οίκον περιορισμό»: Τι κατέθεσαν επιζήσασες του Τζέφρι Έπσταϊν

Στην πρώτη ακρόαση του Κογκρέσου για τα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν, η Ρόζα, μοντέλο που διακινήθηκε από το Ουζμπεκιστάν, κατήγγειλε ότι ο χρηματιστής τη βίασε ενώ υποτίθεται πως εξέτιε ποινή στη Φλόριντα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Έφυγε» στα 47 του ο Τζέισον Κόλινς, ο πρώτος ανοιχτά γκέι παίκτης του NBA (vids)
Μπάσκετ 13.05.26

«Έφυγε» στα 47 του ο Τζέισον Κόλινς, ο πρώτος ανοιχτά γκέι παίκτης του NBA (vids)

Σε ηλικία 47 ετών έφυγε από τη ζωή ο παλαίμαχος Αμερικανός μπασκετμπολίστας Τζέισον Κόλινς, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Έγινε γνωστός ως ο πρώτος παίκτης του NBA που δήλωσε ομοφυλόφιλος.

Σύνταξη
Κουτσούμπας προς απεργούς ΑΔΕΔΥ: Δίκαιες οι διεκδικήσεις για αυξήσεις και προσλήψεις
Πολιτική 13.05.26

Κουτσούμπας προς απεργούς ΑΔΕΔΥ: Δίκαιες οι διεκδικήσεις για αυξήσεις και προσλήψεις

«Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι με το νέο πειθαρχικό δίκαιο που ψήφισε θα καταφέρει να επιβάλλει σιωπητήριο στους δημόσιους υπαλλήλους είναι βαθιά γελασμένη» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 13 Μαϊου 2026
Cookies