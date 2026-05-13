Η Επιτροπή των Περιφερειών υπογραμμίζει τον ρόλο των περιφερειών στις ερευνητικές και τεχνολογικές υποδομές
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητάει κεντρικό ρόλο στην ατζέντα καινοτομίας της ΕΕ.
- Εργαζόμενοι φτωχοί στην Ελλάδα - Σοβαρή υλική υστέρηση αντιμετωπίζει το 8,8% των μισθωτών
- Εργατικό δυστύχημα στη Λάρισα: 58χρονος έπεσε από ύψος 10 μέτρων με το τρακτέρ και έχασε τη ζωή του
- Κόκκινη κάρτα για το χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης
- Ο Τραμπ έχει ανάγκη μια σημαντική νίκη μετά το αδιέξοδο στο Ιράν – Ελπίζει το ταξίδι στην Κίνα να του τη δώσει
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργάνωσε σεμινάριο υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες στις 5 Μαΐου για να συζητήσει πώς η νέα στρατηγική της Ευρώπης για τις ερευνητικές και τεχνολογικές υποδομές μπορεί να ενισχύσει τα περιφερειακά οικοσυστήματα καινοτομίας και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.
Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην ΕτΠ, συγκέντρωσε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, περιφερειακούς ηγέτες και εμπειρογνώμονες στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας για να συζητήσουν πώς ένα πιο συντονισμένο και προσβάσιμο ευρωπαϊκό τοπίο υποδομών θα μπορούσε να συνδέσει καλύτερα την τοπική αριστεία με τις ευρύτερες στρατηγικές φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Tanya Hristova (BG/EPP), δήμαρχος του Γκάμπροβο και πρώτη αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, Εκπαίδευσης, Απασχόλησης, Έρευνας και Πολιτισμού (SEDEC) της Επιτροπής, σύμφωνα πάντα με την επίσημη ενημέρωση της ΕτΠ, «υπογράμμισε τη σημασία της τοποθέτησης των περιφερειών και των πόλεων στο επίκεντρο της ατζέντας καινοτομίας της ΕΕ. Τόνισε ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές δεν είναι απλώς εφαρμοστές πολιτικής, αλλά και στρατηγικοί παράγοντες ικανοί να διαμορφώσουν ανταγωνιστικά οικοσυστήματα καινοτομίας και να προωθήσουν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.
Η Έστερ Λάκος (HU/EPP), μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόνισε την ανάγκη ευθυγράμμισης των επενδύσεων σε υποδομές με τις βιομηχανικές και τεχνολογικές προτεραιότητες της ΕΕ. Επεσήμανε επίσης τη σημασία της δημιουργίας ισχυρότερων συνεργειών μεταξύ των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ και των περιφερειακών ικανοτήτων, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος.
Υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισαν την ανάγκη για ένα πιο συντονισμένο και προσβάσιμο οικοσύστημα υποδομών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τόνισαν ότι η βελτίωση της διασυνοριακής πρόσβασης στις υποδομές για ερευνητές, καινοτόμους και τη βιομηχανία θα είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των επιδόσεων καινοτομίας της Ευρώπης.
Καθ’ όλη τη διάρκεια των συζητήσεων, οι συμμετέχοντες τόνισαν τον κεντρικό ρόλο των πόλεων και των περιφερειών στη φιλοξενία και ενσωμάτωση ερευνητικών και τεχνολογικών υποδομών στα τοπικά οικοσυστήματα καινοτομίας, συνδέοντας πανεπιστήμια, ΜΜΕ, δημόσιες αρχές και βιομηχανία.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης σε πάνελ, οι ομιλητές αναγνώρισαν τον κατακερματισμό και την άνιση πρόσβαση στις υποδομές ως βασικές προκλήσεις για το τοπίο καινοτομίας της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, επεσήμαναν σημαντικές ευκαιρίες για την κλιμάκωση της συνεργασίας, την ενίσχυση της αξιοποίησης της γνώσης και την ανάπτυξη διαπεριφερειακών συνεργασιών.
Ισχυρότερη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση
Ο Markku Markkula (FI/EPP), μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Έσποο και εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕτΠ με θέμα «Μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις Υποδομές Έρευνας και Τεχνολογίας», παρουσίασε τα βασικά μηνύματα και τις συστάσεις του θεσμού επί του θέματος. Τόνισε ότι μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή προσέγγιση πρέπει να βασίζεται σε ισχυρότερη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή της στρατηγικής. Τόνισε επίσης τη σημασία της διασφάλισης ότι οι επενδύσεις σε υποδομές αποφέρουν απτά οφέλη για τους πολίτες και τις περιοχές, συμπεριλαμβανομένων νέων θέσεων εργασίας, ανάπτυξης δεξιοτήτων και ενισχυμένης περιφερειακής ανταγωνιστικότητας.
Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με την κοινή αντίληψη ότι η μελλοντική ισχύς της ΕΕ στον τομέα της καινοτομίας θα εξαρτηθεί από την ικανότητά της να συνδέει την περιφερειακή αριστεία με ένα κοινό στρατηγικό όραμα, μετατρέποντας ένα ποικιλόμορφο τοπίο υποδομών σε ένα ολοκληρωμένο και παγκοσμίως ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό δίκτυο».
*πηγή: https://www.cor.europa.eu/en/news/committee-regions-highlights-regions-role-research-and-technology-infrastructure
- Ολυμπιακός: Ενίσχυση με την Τέιλορ Μπάνιστερ για τη γυναικεία ομάδα βόλεϊ
- Η Επιτροπή των Περιφερειών υπογραμμίζει τον ρόλο των περιφερειών στις ερευνητικές και τεχνολογικές υποδομές
- Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε το «Ocean Link» μεταξύ Κω και Αστυπάλαιας
- Έλενα Ακρίτα για Βάσια Αναστασίου: Λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπούλου
- Λουτρά Ωραίας Ελένης: Βίντεο – ντοκουμέντο από το χτύπημα των ληστών της Τιθορέας σε ΑΤΜ
- Σαν σήμερα το έπος της Πόλης και το δεύτερο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού απέναντι στην ΤΣΣΚΑ (vids)
- Αντώνιος Κεραμόπουλος: Ο καλύτερος «σκαφτιάς»
- Περιστέρι: 6 παιδιά ζούσαν σε διαμέρισμα σε «άθλιες συνθήκες» – Συνελήφθησαν οι γονείς τους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις