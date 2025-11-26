Τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ ΚΕΔΕ-ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για τον θεσμικό διάλογο ενόψει της συζήτησης και ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026, εκπροσωπούμενη από την Εκτελεστική Επιτροπή πραγματοποίησε συναντήσεις με τα κοινοβουλευτικά κόμματα ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής υπό τον Πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη και ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία υπό τον Πρόεδρο Σωκράτη Φάμελλο.

Οι συναντήσεις αυτές ακολούθησαν τις ήδη πραγματοποιηθείσες επαφές με το κυβερνών κόμμα και με τον Πρόεδρο της Βουλής, όπου παρουσιάστηκαν οι κεντρικές διεκδικήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – μεταξύ των οποίων η αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στα 4,5 δισ. ευρώ, η ενίσχυση της λειτουργίας των Δήμων, ο θεσμικός εκσυγχρονισμός και η ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΚΕΔΕ, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού ευχαρίστησαν την ΚΕΔΕ για την πρωτοβουλία της να συναντηθεί μαζί τους, συμφώνησαν στα δίκαια αιτήματα της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΕΔΕ και κυρίως όσον αφορά την αναγκαιότητα ενίσχυσης των οικονομικών πόρων, οι οποίοι αποτέλεσαν και την βάση της συζήτησης. Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη που μεταξύ άλλων τόνισε ότι η Αυτοδιοίκηση αξίζει μεγαλύτερου σεβασμού. Στο ίδιο πνεύμα και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε ότι ισχυροί δήμοι συνεπάγεται ισχυρή κοινωνία και Δημοκρατία, προσθέτοντας μεταξύ άλλων ότι σήμερα οι Δήμοι υφίστανται θεσμική και οικονομική απαξίωση.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου τόνισε: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν επαιτεί ούτε διεκδικεί προνόμια. Απαιτεί τα αυτονόητα: επαρκείς πόρους, ξεκάθαρες αρμοδιότητες και ισχυρές θεσμικές εγγυήσεις ώστε να μπορεί να υπηρετεί τον πολίτη όπως του αξίζει. Οι Δήμοι έχουν σηκώσει δυσανάλογα μεγάλα βάρη επί δεκαπέντε χρόνια· έφτασε η ώρα το κράτος και τα πολιτικά κόμματα να αναγνωρίσουν στην πράξη τον καθοριστικό ρόλο τους. Προσερχόμαστε στον διάλογο με τεκμηριωμένες θέσεις και ειλικρινές πνεύμα συνεργασίας, αλλά και με αδιαπραγμάτευτη αποφασιστικότητα να διεκδικήσουμε όσα δικαιούται η Αυτοδιοίκηση και οι τοπικές μας κοινωνίες. Με ομόφωνη απόφαση λάβαμε την απόφαση να παραστούμε ως Αιρετοί στην Βουλή μια μέρα πριν την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού και να κλείσουμε συμβολικά τους Δήμους την ίδια ημέρα, στις 16 Δεκεμβρίου»

Η πραγματική εικόνα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ, σύμφωνα πάντα με την επίσημη ενημέρωση της, υπογράμμισε ότι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι αποτελούν το βασικό και σταθερό έσοδο των Δήμων, μέσω του οποίου καλύπτονται κρίσιμες λειτουργικές, κοινωνικές και μικρής κλίμακας αναπτυξιακές ανάγκες. Τόνισε ότι η δραστική μείωση των χρηματοδοτήσεων κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης – σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της πανδημίας και το συνεχώς αυξανόμενο κόστος λειτουργίας – έχει αφήσει βαθιά δημοσιονομικά κενά, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν αποκατασταθεί.

Όπως σημείωσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ:

Οι ΚΑΠ παραμένουν μειωμένοι κατά 1,33 δισ. ευρώ σε σχέση με το επίπεδο του 2009.

Οι λειτουργικές δαπάνες των Δήμων έχουν αυξηθεί σημαντικά, λόγω του υψηλότερου μισθολογικού κόστους, των αυξημένων ενεργειακών τιμών και της μεταφοράς νέων αρμοδιοτήτων στους Δήμους χωρίς την αντίστοιχη μεταφορά πόρων.

Επιπλέον, η Εκτελεστική Επιτροπή επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της για:

Επαρκή χρηματοδότηση των Δήμων για λειτουργία και αρμοδιότητες.

Θεσμικό εκσυγχρονισμό του μοντέλου λειτουργίας των Δήμων.

Ενίσχυση των Δήμων με αναγκαίο προσωπικό.

Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για τις Τοπικές Υποδομές.

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Υποστήριξης Μικρών, Ορεινών και Νησιωτικών Δήμων.

Ισότιμη συμμετοχή στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Πόρων.

Αναβάθμιση σχολικών μονάδων.

Εθνικό σχέδιο διαχείρισης υδάτων.

Αναγνώριση του ρόλου της Αυτοδιοίκησης στην πολεοδομική πολιτική.

Πράσινη διαχείριση απορριμμάτων.

Ενίσχυση του τοπικού Κοινωνικού Κράτους.

Αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Αντιμετώπιση του δημογραφικού.

Νέα εθνική ενεργειακή πολιτική.

Αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών.

Συμμετοχή στη διαχείριση μεταναστευτικών/προσφυγικών ροών.

Θεσμοθέτηση Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης.

Ενίσχυση Αθλητισμού και Πολιτισμού.

Τουριστική ανάπτυξη.

Ψηφιακή μετάβαση και καινοτομία.

Η ΚΕΔΕ θα συνεχίσει τις συναντήσεις της με τους πολιτικούς αρχηγούς όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων και θα συμμετάσχει ενεργά στη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026 στη Βουλή, με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών.

Εκ μέρους της εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ συμμετείχαν οι κ.κ. Λάζαρος Κυρίζογλου – Πρόεδρος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος – Α΄ Αντιπρόεδρος, Γιώργος Παπαναστασίου – Β΄ Αντιπρόεδρος, Δημήτρης Καφαντάρης -Γενικός Γραμματέας, Θεόδωρος Αμπατζόγλου, Λευτέρης Ραβιόλος, Σίμος Δανιηλίδης, Κώστας Ζαχαριάδης, Βαγγέλης Μπαρμπάκος, Χρήστος Τεντόμας.

*πηγή φωτογραφιών ΚΕΔΕ