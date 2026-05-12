Η θάλασσα του Πειραιά γίνεται γιορτή και η πόλη πρωταγωνιστεί
Αυτοδιοίκηση 12 Μαΐου 2026, 12:01

Ημέρες θάλασσας στο Δήμο Πειραιά για 12η χρονιά, από τις 29 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου, με πάνω από 120 δωρεάν εκδηλώσεις.

Χανταϊός: Ποια χώρα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα – Τι φταίει;

Ο Πειραιάς είναι πανέτοιμος να γιορτάσει τις «Ημέρες Θάλασσας», για 12η συνεχόμενη χρονιά, την κορυφαία θαλασσινή γιορτή εξωστρέφειας και πολιτισμού. Από τις 29 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου, ο Πειραιάς μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό σκηνικό πολιτισμού, ψυχαγωγίας, αθλητισμού και θαλάσσιων εμπειριών, με περισσότερες από 120 δωρεάν εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους, σε κάθε γωνιά της πόλης.

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Πειραιά, η παρουσίαση του προγράμματος των «Ημερών Θάλασσας 2026» πραγματοποιήθηκε χθες, στο κατάμεστο Φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, σε Συνέντευξη Τύπου, όπου συμμετείχαν η Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού Ανδριάνα Ζαρακέλη, η Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού Σταυρούλα Αντωνάκου και οι Παναγιώτης Κυρίμης και Γεράσιμος Αγγελετάκης εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής των Ημερών Θάλασσας.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας, η Πρόεδρος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας Χριστίνα Τσιλιγκίρη και ο Αντιπρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Βασίλης Πολίτης.

Το πρόγραμμα των «Ημερών Θάλασσας 2026», περιλαμβάνει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, αθλητικά και εκπαιδευτικά δρώμενα, δράσεις για παιδιά και θαλάσσια events, δημιουργώντας μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή για κατοίκους και επισκέπτες.

«Μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις στον Πειραιά»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάσαμε το πρόγραμμα των Ημερών Θάλασσας 2026. Σκοπός αυτών των εκδηλώσεων είναι να αναδείξουν τον πολιτισμό, την ιστορία, την ναυτοσύνη, τον σύγχρονο χαρακτήρα του Πειραιά, αλλά και τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα για την ανάπτυξη της πόλης μας. Παράλληλα, και βλέποντας την απήχηση που έχουν οι εκδηλώσεις αυτές σε Πειραιώτες και επισκέπτες, προσπαθούμε κάθε χρόνο να τις εξελίξουμε, αφενός για να ικανοποιήσουν τους Πειραιώτες, αφετέρου για να προσελκύσουμε στην πόλη μας χιλιάδες επισκέπτες.

Οι Ημέρες Θάλασσας διοργανώνονται για 12η συνεχόμενη χρονιά, είναι μια από τις σημαντικότερες, διοργανώσεις στον Πειραιά, χρηματοδοτούνται μέσω της ΟΧΕ και δεν επιβαρύνουν τους δημότες μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμβάλλουν στην επιτυχή διοργάνωση του θεσμού και όλους τους Πειραιώτες που έχουν «αγκαλιάσει» τις Ημέρες Θάλασσας και συμμετέχουν ενεργά και με μεράκι σε αυτή την κοινή προσπάθεια να αναδείξουμε την πόλη μας».

Η Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού Ανδριάνα Ζαρακέλη, αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους στη Συνέντευξη Τύπου, επεσήμανε:

«Η πόλη μας, ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά της και να πρωταγωνιστήσει σε μια μεγάλη γιορτή εξωστρέφειας, πολιτισμού και δημιουργίας. Όλη η πόλη γίνεται μια μεγάλη γιορτή! Ο Πειραιάς ανοίγει τα πανιά του και προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες, μικρούς και μεγάλους, να ανακαλύψουν τη μαγεία της θάλασσας, μέσα από περισσότερες από 120 δωρεάν εκδηλώσεις. Σας προσκαλούμε όλους να γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης θαλασσινής γιορτής.

Να ευχαριστήσω τον Πειραιώτη ζωγράφο Γιάννη Αδαμάκη για το εικαστικό θέμα των Ημερών Θάλασσας 2026 που φιλοτέχνησε και μας παραχώρησε.

Επίσης, να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχό μας Γιάννη Μώραλη, τους φορείς, τους συλλόγους, τους εθελοντές, αλλά και τη Διεύθυνση Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού και τους εργαζόμενους του δήμου, όλοι όσοι εργάζονται για τις Ημέρες θάλασσας».

Η Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού Σταυρούλα Αντωνάκου, υπογράμμισε:

«Οι «Ημέρες Θάλασσας», που εφέτος συμπληρώνουν 12 χρόνια, έχουν πλέον καθιερωθεί ως θεσμός, με τη στήριξη πολιτών και φορέων από την πρώτη στιγμή. Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει σταθερά την προσπάθεια του Δήμου Πειραιά, καθώς οι εκδηλώσεις προβάλλουν την εξωστρέφεια της πόλης και δίνουν στους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν και να διασκεδάζουν».

Ο Παναγιώτης Κυρίμης εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής των Ημερών Θάλασσας, τόνισε:

«Είναι συγκινητικό ότι το φεστιβάλ συμπληρώνει 12 χρόνια παρουσίας. Στόχος μας ήταν να αποτελέσει πόλο έλξης και για επισκέπτες εκτός Πειραιά, κάτι που πιστεύω πως έχει επιτευχθεί. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περίπου 120 εκδηλώσεις, με μουσική, χορό, αθλητικές δράσεις, ξεναγήσεις, εκθέσεις, επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού, το καθιερωμένο street party, καθώς και πλήθος ακόμη δράσεων».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας, σημείωσε:

«Η Περιφέρεια Αττικής, ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς και εγώ στηρίζουμε έμπρακτα αυτή την προσπάθεια. Για ακόμη μία χρονιά, ο Πειραιάς αποτελεί σημείο αναφοράς, μέσα από ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που αναδεικνύει την ιστορία, τον πολιτισμό, τη ναυτιλία, την παράδοση και τον αθλητισμό της πόλης μας. Ο Δήμαρχος Πειραιά έχει αποδείξει, όλα αυτά τα χρόνια, μαζί με τους άξιους συνεργάτες του, ότι γνωρίζει πώς να στηρίζει με επιτυχία τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και όλα όσα συμβολίζει διαχρονικά η θάλασσα του Πειραιά για τους συμπολίτες μας».

Η Πρόεδρος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας Χριστίνα Τσιλιγκίρη, μεταξύ άλλων, επεσήμανε:

«Να συγχαρώ θερμά τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, για το όραμά του να μετατρέψει την πόλη σε έναν σύγχρονο, εξωστρεφή προορισμό και την Αντιδήμαρχο, Ανδριάνα Ζαρακέλη, η οποία με την αδιάκοπη εργασία της κατάφερε να μετατρέψει μια τοπική πρωτοβουλία σε μια γιορτή που «αγκαλιάζει» όλη την Ελλάδα.
Και εφέτος, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δίνει το «παρών» με μια νέα, στρατηγική ιδιότητα: αυτή του υποστηρικτή. Η απόφασή μας να στηρίξουμε τις Ημέρες Θάλασσας 2026 αποτελεί συνέχεια της φιλοσοφίας μας για ένα ΣΕΦ που είναι ένας ζωντανός, κοινωνικός εταίρος της πόλης».

Ο Αντιπρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Βασίλης Πολίτης, ανέφερε:

«Μας ενώνει όλους η αγάπη για τη θάλασσα και τον Πειραιά. Το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος εφέτος συμπληρώνει 90 χρόνια παρουσίας, με κεντρικό μήνυμα “Η ναυτιλία ενώνει”. Εγώ θα πω ότι “ο Πειραιάς ενώνει”, καθώς αποτελεί την καρδιά της ελληνικής ναυτιλίας, με χιλιάδες ναυτιλιακές εταιρείες, αλλά και εταιρείες θαλάσσιου τουρισμού να δραστηριοποιούνται στην πόλη, όπου λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις για τον κλάδο. Με όλη μου την καρδιά, εύχομαι καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις σας».

Το εφετινό εικαστικό θέμα των «Ημερών Θάλασσας» φιλοτέχνησε και παραχώρησε ο καταξιωμένος Πειραιώτης καλλιτέχνης Γιάννης Αδαμάκης, προσδίδοντας με τη μοναδική του αισθητική ταυτότητα το καλλιτεχνικό στίγμα της διοργάνωσης.

Ακίνητα
Χωροταξικό στον τουρισμό: Τι αλλάζει σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις

Χανταϊός: Ποια χώρα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα – Τι φταίει;

Κόσμος
Ιράν: Εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης

inWellness
inTown
Ισχυρότερη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ζητάει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου από τις Βρυξέλλες
Αυτοδιοίκηση 11.05.26

Γ. Χατζημάρκος από τη Σύνοδο Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών: «Πολιτική Συνοχής χωρίς τοπικές κοινωνίες, είναι πολιτική χωρίς μέλλον. Περισσότερη Ευρώπη χρειαζόμαστε, όχι λιγότερη».

Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: «Ο ΟΣΕ ενέκρινε την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής στο Μονοδένδρι»
Έξοδος διαφυγής 11.05.26

«Θετική εξέλιξη για την Πολιτική Προστασία και την τοπική κοινωνία» δήλωσε για την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής Μονοδένδρι, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Φωκίων Ζαΐμης.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας στις Βρυξέλλες για το: «Δικαίωμα να ζεις στον τόπο σου»
Δημογραφικό 08.05.26

Η στρατηγική για το λεγόμενο “Right to Stay” επιδιώκει να διασφαλίσει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι μπορούν να παραμείνουν και να οικοδομήσουν το μέλλον τους στον τόπο τους.

Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει τον δρόμο της, η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες και προσφέροντας χαρά και δύναμη σε αυτά και τις οικογένειές τους

Χωρίς Ντόντσιτς η Εθνική Σλοβενίας το καλοκαίρι – Το ανακοίνωσε ο ίδιος (pic)
Μπάσκετ 12.05.26

Με γραπτή του δήλωση, ο Λούκα Ντόντσιτς ενημέρωσε πως δεν θα συμμετάσχει στα καλοκαιρινά «παράθυρα» της FIBA με την Εθνική Σλοβενίας, βάζοντας ως προτεραιότητα την οικογένειά του.

Χιλιάδες επιστήμονες αντιδρούν στην επίθεση Τραμπ κατά του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος 
Εθνικό Ίδρυμα Επιστήμης 12.05.26

H επιστημονική κοινότητα καταδικάζει την απόφαση Τραμπ να καρατομήσει το εποπτικό συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Επιστήμης.

Πορτογαλία: Τρομερό ξύλο σε ματς του πρωταθλήματος μπάσκετ με 11 αποβολές και παρέμβαση εισαγγελέα (vid)
Μπάσκετ 12.05.26

Σκηνές χάους επικράτησαν σε αγώνα πλέι οφ του πορτογαλικού πρωταθλήματος μπάσκετ, όταν μετά από γενική σύρραξη και... τρομερό ξύλο, οι διαιτητές απέβαλλαν 11 παίκτες και έπειτα παρενέβη και εισαγγελέας.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποινική δίωξη σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου
Buongiorno 12.05.26

Ποινική δίωξη σε βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου ασκήθηκε για συκοφαντική δυσφήμιση, με τη διαμάχη της με την Έλενα Χριστοπούλου να περνά πλέον στις δικαστικές αίθουσες

Πάρτι, αλκοόλ, «αέριο γέλιου» και escorts: Σκάνδαλο στη Serie A με πρωταγωνιστή τον Τεό Ερναντέζ (vids)
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Σκάνδαλο στο ιταλικό ποδόσφαιρο μετά τις αποκαλύψεις που κάνουν λόγο για ξέφρενα πάρτι με χρήση ουσιών, αλκοόλ και... παρέα πολυτελείας για πρώην και νυν παίκτες της Μίλαν, με «οργανωτή» τον Τεό Ερναντέζ.

Καμπανάκι για επικίνδυνα προϊόντα – Η Γαλλία ζητάει από την ΕΕ δραστικά μέτρα εναντίον Shein και Temu
Οικονομία 12.05.26

Η αρχή προστασίας καταναλωτών στη Γαλλία διαπιστώνει ότι τα επικίνδυνα προϊόντα σε ασιατικές πλατφόρμες όπως η Shein ξεπερνούν κατά πολύ αυτό άλλων διαδικτυακών αγορών

ΑΔΕΔΥ: Απεργία για αυξήσεις και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού – Τι θα γίνει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Την Τετάρτη 12.05.26

Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου - Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10:30 το πρωί, στην πλατεία Κλαυθμώνος

Ροντ Στιούαρτ στον βασιλιά Κάρολο: Συγχαρητήρια που βάλατε το καθαρματάκι στη θέση του στην Αμερική
Τον Τραμπ λέει; 12.05.26

Ο Ροντ Στιούαρτ συνεχάρη τον βασιλιά Κάρολο για την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, με μια αιχμηρή ατάκα που φάνηκε να στοχεύει στον Ντόναλντ Τραμπ

Τα αμαρτήματα του Στάρμερ που παρέδωσαν τη Βρετανία στον Φάρατζ
«Κόκκινο χαλί» 12.05.26

«Το ζήτημα είναι ότι το σχέδιό του Κιρ Στάρμερ το οποίο διευκολύνθηκε σε κάθε βήμα από τους βουλευτές που τώρα επιδιώκουν να τον απομακρύνουν, είναι τόσο αντιδημοφιλές όσο και ξεκάθαρα επικίνδυνο»

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΖ’)
Language 12.05.26

Βασική φιλοσοφική θέση των Σκεπτικών είναι η «ισοσθένεια» (ισορροπία, ισοδυναμία) των λόγων, που σημαίνει ότι λόγος και αντίλογος έχουν την ίδια δύναμη

NBA: Επίδειξη δύναμης και «σκούπα» των Θάντερ στους Λέικερς (vids)
NBA 12.05.26

Οι πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έβγαλαν τις... σκούπες, νίκησαν 115-110 τους Λος Άντζελες Λέικερς, έκαναν το 4-0 στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA και πέρασαν στους τελικούς, όπου περιμένουν αντίπαλο – Ισοφάρισαν σε 2-2 οι Καβαλίερς στην Ανατολή.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

