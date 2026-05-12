Η θάλασσα του Πειραιά γίνεται γιορτή και η πόλη πρωταγωνιστεί

Ο Πειραιάς είναι πανέτοιμος να γιορτάσει τις «Ημέρες Θάλασσας», για 12η συνεχόμενη χρονιά, την κορυφαία θαλασσινή γιορτή εξωστρέφειας και πολιτισμού. Από τις 29 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου, ο Πειραιάς μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό σκηνικό πολιτισμού, ψυχαγωγίας, αθλητισμού και θαλάσσιων εμπειριών, με περισσότερες από 120 δωρεάν εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους, σε κάθε γωνιά της πόλης.

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Πειραιά, η παρουσίαση του προγράμματος των «Ημερών Θάλασσας 2026» πραγματοποιήθηκε χθες, στο κατάμεστο Φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, σε Συνέντευξη Τύπου, όπου συμμετείχαν η Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού Ανδριάνα Ζαρακέλη, η Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού Σταυρούλα Αντωνάκου και οι Παναγιώτης Κυρίμης και Γεράσιμος Αγγελετάκης εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής των Ημερών Θάλασσας.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας, η Πρόεδρος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας Χριστίνα Τσιλιγκίρη και ο Αντιπρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Βασίλης Πολίτης.

Το πρόγραμμα των «Ημερών Θάλασσας 2026», περιλαμβάνει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, αθλητικά και εκπαιδευτικά δρώμενα, δράσεις για παιδιά και θαλάσσια events, δημιουργώντας μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή για κατοίκους και επισκέπτες.

«Μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις στον Πειραιά»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάσαμε το πρόγραμμα των Ημερών Θάλασσας 2026. Σκοπός αυτών των εκδηλώσεων είναι να αναδείξουν τον πολιτισμό, την ιστορία, την ναυτοσύνη, τον σύγχρονο χαρακτήρα του Πειραιά, αλλά και τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα για την ανάπτυξη της πόλης μας. Παράλληλα, και βλέποντας την απήχηση που έχουν οι εκδηλώσεις αυτές σε Πειραιώτες και επισκέπτες, προσπαθούμε κάθε χρόνο να τις εξελίξουμε, αφενός για να ικανοποιήσουν τους Πειραιώτες, αφετέρου για να προσελκύσουμε στην πόλη μας χιλιάδες επισκέπτες.

Οι Ημέρες Θάλασσας διοργανώνονται για 12η συνεχόμενη χρονιά, είναι μια από τις σημαντικότερες, διοργανώσεις στον Πειραιά, χρηματοδοτούνται μέσω της ΟΧΕ και δεν επιβαρύνουν τους δημότες μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμβάλλουν στην επιτυχή διοργάνωση του θεσμού και όλους τους Πειραιώτες που έχουν «αγκαλιάσει» τις Ημέρες Θάλασσας και συμμετέχουν ενεργά και με μεράκι σε αυτή την κοινή προσπάθεια να αναδείξουμε την πόλη μας».

Η Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού Ανδριάνα Ζαρακέλη, αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους στη Συνέντευξη Τύπου, επεσήμανε:

«Η πόλη μας, ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά της και να πρωταγωνιστήσει σε μια μεγάλη γιορτή εξωστρέφειας, πολιτισμού και δημιουργίας. Όλη η πόλη γίνεται μια μεγάλη γιορτή! Ο Πειραιάς ανοίγει τα πανιά του και προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες, μικρούς και μεγάλους, να ανακαλύψουν τη μαγεία της θάλασσας, μέσα από περισσότερες από 120 δωρεάν εκδηλώσεις. Σας προσκαλούμε όλους να γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης θαλασσινής γιορτής.

Να ευχαριστήσω τον Πειραιώτη ζωγράφο Γιάννη Αδαμάκη για το εικαστικό θέμα των Ημερών Θάλασσας 2026 που φιλοτέχνησε και μας παραχώρησε.

Επίσης, να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχό μας Γιάννη Μώραλη, τους φορείς, τους συλλόγους, τους εθελοντές, αλλά και τη Διεύθυνση Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού και τους εργαζόμενους του δήμου, όλοι όσοι εργάζονται για τις Ημέρες θάλασσας».

Η Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού Σταυρούλα Αντωνάκου, υπογράμμισε:

«Οι «Ημέρες Θάλασσας», που εφέτος συμπληρώνουν 12 χρόνια, έχουν πλέον καθιερωθεί ως θεσμός, με τη στήριξη πολιτών και φορέων από την πρώτη στιγμή. Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει σταθερά την προσπάθεια του Δήμου Πειραιά, καθώς οι εκδηλώσεις προβάλλουν την εξωστρέφεια της πόλης και δίνουν στους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν και να διασκεδάζουν».

Ο Παναγιώτης Κυρίμης εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής των Ημερών Θάλασσας, τόνισε:

«Είναι συγκινητικό ότι το φεστιβάλ συμπληρώνει 12 χρόνια παρουσίας. Στόχος μας ήταν να αποτελέσει πόλο έλξης και για επισκέπτες εκτός Πειραιά, κάτι που πιστεύω πως έχει επιτευχθεί. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περίπου 120 εκδηλώσεις, με μουσική, χορό, αθλητικές δράσεις, ξεναγήσεις, εκθέσεις, επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού, το καθιερωμένο street party, καθώς και πλήθος ακόμη δράσεων».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας, σημείωσε:

«Η Περιφέρεια Αττικής, ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς και εγώ στηρίζουμε έμπρακτα αυτή την προσπάθεια. Για ακόμη μία χρονιά, ο Πειραιάς αποτελεί σημείο αναφοράς, μέσα από ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που αναδεικνύει την ιστορία, τον πολιτισμό, τη ναυτιλία, την παράδοση και τον αθλητισμό της πόλης μας. Ο Δήμαρχος Πειραιά έχει αποδείξει, όλα αυτά τα χρόνια, μαζί με τους άξιους συνεργάτες του, ότι γνωρίζει πώς να στηρίζει με επιτυχία τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και όλα όσα συμβολίζει διαχρονικά η θάλασσα του Πειραιά για τους συμπολίτες μας».

Η Πρόεδρος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας Χριστίνα Τσιλιγκίρη, μεταξύ άλλων, επεσήμανε:

«Να συγχαρώ θερμά τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, για το όραμά του να μετατρέψει την πόλη σε έναν σύγχρονο, εξωστρεφή προορισμό και την Αντιδήμαρχο, Ανδριάνα Ζαρακέλη, η οποία με την αδιάκοπη εργασία της κατάφερε να μετατρέψει μια τοπική πρωτοβουλία σε μια γιορτή που «αγκαλιάζει» όλη την Ελλάδα.

Και εφέτος, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δίνει το «παρών» με μια νέα, στρατηγική ιδιότητα: αυτή του υποστηρικτή. Η απόφασή μας να στηρίξουμε τις Ημέρες Θάλασσας 2026 αποτελεί συνέχεια της φιλοσοφίας μας για ένα ΣΕΦ που είναι ένας ζωντανός, κοινωνικός εταίρος της πόλης».

Ο Αντιπρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Βασίλης Πολίτης, ανέφερε:

«Μας ενώνει όλους η αγάπη για τη θάλασσα και τον Πειραιά. Το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος εφέτος συμπληρώνει 90 χρόνια παρουσίας, με κεντρικό μήνυμα “Η ναυτιλία ενώνει”. Εγώ θα πω ότι “ο Πειραιάς ενώνει”, καθώς αποτελεί την καρδιά της ελληνικής ναυτιλίας, με χιλιάδες ναυτιλιακές εταιρείες, αλλά και εταιρείες θαλάσσιου τουρισμού να δραστηριοποιούνται στην πόλη, όπου λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις για τον κλάδο. Με όλη μου την καρδιά, εύχομαι καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις σας».

Το εφετινό εικαστικό θέμα των «Ημερών Θάλασσας» φιλοτέχνησε και παραχώρησε ο καταξιωμένος Πειραιώτης καλλιτέχνης Γιάννης Αδαμάκης, προσδίδοντας με τη μοναδική του αισθητική ταυτότητα το καλλιτεχνικό στίγμα της διοργάνωσης.