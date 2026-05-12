Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για τον εντοπισμό δύο αντρών τα ίχνη των οποίων έχουν χαθεί στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άντρες είχαν πάει για πεζοπορία στην περιοχή Γκόλνα.

Στις έρευνες συμμετέχουν 9 πυροσβέστες από την πυροσβεστική υπηρεσία Λιτοχώρου καθώς και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ.