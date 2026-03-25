Ανδρουλάκης για την 25η Μαρτίου: Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα

«Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Για μια Ελλάδα με εθνική αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης στην Αθήνα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως «η 25η Μαρτίου είναι η ψυχή του Ελληνισμού», υπογραμμίζοντας ότι «η Επανάσταση του 1821 έστειλε ένα μήνυμα σε όλη την ανθρωπότητα: Ότι μπορείς με βαθιά πίστη στον αγώνα να νικήσεις οποιονδήποτε αντίπαλο όσο ισχυρός και αν είναι».

«Οι Έλληνες οραματίστηκαν ένα κράτος ανεξάρτητο και δημοκρατικό. Αυτό αποδεικνύουν τα τρία επαναστατικά συντάγματα», σημείωσε, προσθέτοντας πως «έχουμε χρέος κι εμείς σήμερα να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Για μια Ελλάδα με εθνική αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Για μια Ελλάδα με ισχυρούς θεσμούς και ποιοτική δημοκρατία. Για μια κοινωνία με υψηλές προσδοκίες», όπως ανέφερε, ευχόμενος «χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες».