Ιταλία: Παραιτήθηκε και η υπουργός Τουρισμού στη σκιά της κυβερνητικής ήττας στο δημοψήφισμα
Η πρωθυπουργός της Ιταλίας είχε ζήτησει «για λόγους θεσμικής ευαισθησίας» την παραίτηση της υπουργού Τουρισμού, η οποία υποβλήθηκε χθες το απόγευμα καθώς η Ντανιέλα Σαντανκέ «υπακούει στη Μελόνι».
- Ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσιγκτον πρόλαβε το διπλωματικό ατόπημα της Μελάνια Τραμπ
- Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη – Πρώτες βοήθειες σε μία γυναίκα
- Ξεσπά ο αδελφός του 51χρονου τραγουδιστή: «Του έλεγα μην μπλέκεις με αυτήν την κοπέλα»
- Αυτά είναι μερικά μέρη στον πλανήτη που απαγορεύεται να πας (για το καλό σου)
Την παραίτησή της ανακοίνωσε το απόγευμα χθες Τετάρτη η υπουργός Τουρισμού της Ιταλίας Ντανιέλα Σαντανκέ (στη φωτογραφία από Italian Presidency via Reuters, επάνω, χειραψία της Τζόρτζια Μελόνι, δεξιά, με την Ντανιέλα Σαντανκέ, κατά την ορκωμοσία της ως υπουργού Τουρισμού στις 22 Οκτωβρίου 2022).
Προχθές βράδυ, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε ζητήσει την παραίτηση της Σαντανκέ «για λόγους θεσμικής ευαισθησίας».
Η παραιτηθείσα υπουργός Τουρισμού ήταν από τα βασικά στελέχη του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας» της Τζόρτζια Μελόνι
Η επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Τουρισμού ερευνάται για απάτη σε βάρος του Ιταλικού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ έχει παραπεμφθεί σε δίκη για πλαστό ισολογισμό.
Η Ντανιέλα Σαντανκέ τόνισε ότι «υπακούει στη Μελόνι» αλλά πρόσθεσε ότι «το ποινικό της μητρώο είναι πεντακάθαρο».
Την ερχόμενη εβδομάδα, το ιταλικό κοινοβούλιο επρόκειτο να συζητήσει πρόταση μομφής κατά της παραιτηθείσας υπουργού.
Προχθές βράδυ παραιτήθηκαν επίσης ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Αντρέα Ντελμάστρο και η Τζούζι Μπαρτολότσι, η υπεύθυνη του ιδιαίτερου γραφείου του υπουργού Δικαιοσύνης.
Το μήνυμα
Πρόκειται, ουσιαστικά, για σειρά συνεπειών της ήττας της κυβερνητικής παράταξης στο δημοψήφισμα της Κυριακής για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος.
Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, η Τζόρτζια Μελόνι προσπαθεί να στείλει, με τη στρατηγική αυτή, ένα μήνυμα πολιτικής ανανέωσης.
Πηγή: ΑΠΕ
- Ιταλία: Παραιτήθηκε και η υπουργός Τουρισμού στη σκιά της κυβερνητικής ήττας στο δημοψήφισμα
- Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Πεσκόφ: Fake news, απλώς υπάρχει διάλογος
- Το Ιράν θα ανοίξει «νέο μέτωπο» στο Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, σε περίπτωση χερσαίας εισβολής των ΗΠΑ
- Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Η πληγή ανοίγει, το απόστημα σπάει
- Τουρισμός: Μια μαγειρική εκπομπή του Netflix αλλάζει τα δεδομένα
- Λίβανος: Ορατός ο κίνδυνος να εφαρμοστεί σχέδιο καταστροφής, αντίστοιχο με αυτό του Ισραήλ στη Γάζα
- Μελάνια Τραμπ: Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ δίπλα σε ένα ανθρωποειδές ρομπότ
- Γιορτή σήμερα 26 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις