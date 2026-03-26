Την παραίτησή της ανακοίνωσε το απόγευμα χθες Τετάρτη η υπουργός Τουρισμού της Ιταλίας Ντανιέλα Σαντανκέ (στη φωτογραφία από Italian Presidency via Reuters, επάνω, χειραψία της Τζόρτζια Μελόνι, δεξιά, με την Ντανιέλα Σαντανκέ, κατά την ορκωμοσία της ως υπουργού Τουρισμού στις 22 Οκτωβρίου 2022).

Προχθές βράδυ, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε ζητήσει την παραίτηση της Σαντανκέ «για λόγους θεσμικής ευαισθησίας».

Η παραιτηθείσα υπουργός Τουρισμού ήταν από τα βασικά στελέχη του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας» της Τζόρτζια Μελόνι

Η επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Τουρισμού ερευνάται για απάτη σε βάρος του Ιταλικού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ έχει παραπεμφθεί σε δίκη για πλαστό ισολογισμό.

Η Ντανιέλα Σαντανκέ τόνισε ότι «υπακούει στη Μελόνι» αλλά πρόσθεσε ότι «το ποινικό της μητρώο είναι πεντακάθαρο».

Την ερχόμενη εβδομάδα, το ιταλικό κοινοβούλιο επρόκειτο να συζητήσει πρόταση μομφής κατά της παραιτηθείσας υπουργού.

Προχθές βράδυ παραιτήθηκαν επίσης ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Αντρέα Ντελμάστρο και η Τζούζι Μπαρτολότσι, η υπεύθυνη του ιδιαίτερου γραφείου του υπουργού Δικαιοσύνης.

Το μήνυμα

Πρόκειται, ουσιαστικά, για σειρά συνεπειών της ήττας της κυβερνητικής παράταξης στο δημοψήφισμα της Κυριακής για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος.

Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, η Τζόρτζια Μελόνι προσπαθεί να στείλει, με τη στρατηγική αυτή, ένα μήνυμα πολιτικής ανανέωσης.

Πηγή: ΑΠΕ