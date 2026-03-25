Ιταλία: Δύο παραιτήσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης στη σκιά του αρνητικού αποτελέσματος στο δημοψήφισμα
Το αρνητικό αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος στην Ιταλία προκαλεί αναταράξεις στην κυβέρνηση, με τις πρώτες παραιτήσεις να γίνονται δεκτές από τη Μελόνι.
Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι έκανε δεκτή την παραίτηση του υφυπουργού Δικαιοσύνης Αντρέα Ντελμάστρο και της Τζούζι Μπαρτολότσι, υπεύθυνης του ιδιαίτερου γραφείου του υπουργού Δικαιοσύνης (φωτογραφία του Reuters/Matteo Minnella, επάνω, από τους πανηγυρισμούς για την επικράτηση του «Οχι» στο δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος).
Οι δυο παραιτήσεις θεωρούνται έμμεση συνέπεια της αρνητικής έκβασης του δημοψηφίσματος για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και, σύμφωνα με πληροφορίες, απαιτήθηκαν από τη Μελόνι.
Τα μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ζητήσει και την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης
Ο Ντελμάστρο παραιτήθηκε λόγω του ότι, όπως αποκαλύφθηκε, στο παρελθόν είχε ανοίξει εστιατόριο με την κόρη αχυρανθρώπου της μαφίας. Η δε Μπαρτολότσι, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για το δημοψήφισμα, είχε παρομοιάσει τους δικαστές με «εκτελεστικά αποσπάσματα».
Η ιταλίδα πρωθυπουργός, παράλληλα, «ευχήθηκε να ακολουθήσει το παράδειγμα της Μπαρτολότσι και του Ντελμάστρο και η υπουργός τουρισμού Ντανιέλα Σαντανκέ».
Πρόκειται για πολιτικό η οποία παραπέμφθηκε σε δίκη για πλαστό ισολογισμό ιδιωτικής της επιχείρησης και ερευνάται για υπόθεση που αφορά απάτη σε βάρος του Ιταλικού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Ανάληψη ευθύνης
Προς το παρόν, σύμφωνα με πληροφορίες, η ιταλίδα υπουργός τουρισμού δεν φέρεται διατεθειμένη να ακολουθήσει τη σύσταση της Μελόνι.
Τα μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης, τέλος, έχουν ζητήσει και την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο, ο οποίος έχει ήδη αναλάβει την πολιτική ευθύνη για την απόρριψη της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης από τους πολίτες.
Πηγή: ΑΠΕ
