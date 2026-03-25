25.03.2026 | 07:59
25η Μαρτίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα
Το μπρόκολο κάνει περισσότερο καλό στην υγεία από όσο πιστεύουμε
Τι να κάνεις; 25 Μαρτίου 2026, 07:30

Το μπρόκολο κάνει περισσότερο καλό στην υγεία από όσο πιστεύουμε

Δεν είναι η τροφή που αγαπούν όλοι - ωστόσο το μπρόκολο μπορεί να αποτελέσει μια πολύ υγιεινή συνήθεια

Οι παλιές σας επιλογές σάς… «χειραγωγούν» – και δεν το καταλαβαίνετε

Οι παλιές σας επιλογές σάς… «χειραγωγούν» – και δεν το καταλαβαίνετε

Spotlight

Σίγουρα θα πρέπει να σκεφτείτε να εντάξετε στη διατροφή σας το μπρόκολο. Η συχνή κατανάλωση μπρόκολου μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη για την υγεία μας, κυρίως λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε φυτικές ίνες, βιταμίνες και αντιοξειδωτικές ουσίες.

Μπρόκολο και αντιοξειδωτικά

Το μπρόκολο ανήκει στα σταυρανθή λαχανικά και περιέχει ενώσεις όπως τα γλυκοσινολικά, τα οποία μετατρέπονται σε σουλφοραφάνη, μια ουσία με ισχυρή αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση.

Από τις πρώτες κιόλας ημέρες κατανάλωσης, η αυξημένη πρόσληψη φυτικών ινών μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία του εντέρου, εξασφαλίζοντας καλύτερη πέψη. Ωστόσο, σε ορισμένους ανθρώπους είναι πιθανό να εμφανιστούν προσωρινά ενοχλητικά συμπτώματα, όπως φούσκωμα, καθώς το σώμα προσαρμόζεται. Αυτό είναι κάτι που συνήθως υποχωρεί.

Πώς το μπρόκολο μειώνει τη φλεγμονή;

Με την πάροδο του χρόνου, τα οφέλη γίνονται πιο εμφανή. Η συστηματική κατανάλωση μπρόκολου μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σύστημα, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, η οποία καλύπτει μεγάλο μέρος των ημερήσιων αναγκών. Παράλληλα, συμβάλλει στη μείωση της φλεγμονής και του οξειδωτικού στρες, παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Ρυθμίζει σάκχαρο και βάρος και ενισχύει τα οστά

Επίσης, οι φυτικές ίνες βοηθούν στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα και στην καλύτερη διαχείριση του σωματικού βάρους, καθώς ενισχύουν το αίσθημα κορεσμού. Μετά από ένα διάστημα συχνής κατανάλωσης, πολλοί άνθρωποι παρατηρούν πιο σταθερά επίπεδα ενέργειας, καλύτερη λειτουργία του εντέρου και συνολικά βελτιωμένη υγεία.

Επιπλέον, τα θρεπτικά συστατικά του μπρόκολου, όπως η βιταμίνη Κ, το φυλλικό οξύ και τα μέταλλα, συμβάλλουν στην υγεία των οστών και στη γενικότερη θρέψη του οργανισμού.

Άτομα που λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα θα πρέπει, με την καθοδήγηση του γιατρού τους, να διατηρούν σταθερή την πρόσληψη βιταμίνης Κ, της οποίας το μπρόκολο αποτελεί σημαντική πηγή. Παρόλο που το συγκεκριμένο λαχανικό είναι ασφαλές και ωφέλιμο για τους περισσότερους ανθρώπους, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου χρειάζεται προσοχή. Επίσης, όσοι έχουν ευαισθησία σε συγκεκριμένους υδατάνθρακες (FODMAPs) ίσως χρειαστεί να περιορίσουν την ποσότητα.

* Πηγή: Vita

Τράπεζες – SSM: Τα μηνύματα που έστειλαν οι διοικήσεις στις συναντήσεις της Αθήνας

Οι παλιές σας επιλογές σάς… «χειραγωγούν» – και δεν το καταλαβαίνετε

Μέση Ανατολή: Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο – Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό Τραμπ περί διαπραγματεύσεων

Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Why March 25 Marks Greece’s Independence Day
English edition 25.03.26

Why March 25 Marks Greece’s Independence Day

While the Greek War of Independence began weeks earlier, March 25 was chosen for its symbolic link to the Annunciation and the official declaration of independence in 1822

Στενά του Ορμούζ: Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης – Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς
«Παγώνει» ο πλανήτης 25.03.26

Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης τα Στενά του Ορμούζ - Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς

Οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ είναι μειωμένες κατά 95%, με τις συνέπειες να διαχέονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με την Clarksons

Λάμπρος Καραγεώργος
Τι ψάχνει ο Παναθηναϊκός για την εξάδα της Euroleague – Οι 22 νίκες και το «διπλό»
Euroleague 25.03.26

Τι ψάχνει ο Παναθηναϊκός για την εξάδα της Euroleague – Οι 22 νίκες και το «διπλό»

Ο Παναθηναϊκός τρέχει ένα σερί νικών, όμως το ίδιο κάνουν και οι υπόλοιπες ομάδες που θα παλέψουν για την εξάδα της Euroleague. Τι χρειάζονται οι «πράσινοι» ως το φινάλε της regular season.

Ο Στίβεν Κολμπέρ συνυπογράφει τον νέο «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»
Βίντεο 25.03.26

Από το Late Show στη Μέση Γη: Ο Στίβεν Κολμπέρ συνυπογράφει τον επόμενο «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Ο Στίβεν Κολμπέρ αλλάζει καριέρα και μπαίνει στον κόσμο του Τόλκιν, συνυπογράφοντας νέα ταινία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» με την ομάδα του Πίτερ Τζάκσον

Ευγενία Κοτρώτσιου
25η Μαρτίου: Στις 11:00 η στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα
25η Μαρτίου 25.03.26

Στις 11:00 η στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα

Η παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας

Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο – Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό Τραμπ περί διαπραγματεύσεων
26η μέρα πολέμου 25.03.26 Upd: 09:16

Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο – Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό Τραμπ περί διαπραγματεύσεων

Ο Τραμπ επιμένει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν, την ώρα που οι ΗΠΑ αναπτύσσουν επιπλέον δυνάμεις στην περιοχή - Οι IDF σφυροκούν Τεχεράνη και Λίβανο- Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Μήνυμα Τραμπ για 25η Μαρτίου: Τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού
Κόσμος 25.03.26

Μήνυμα Τραμπ για 25η Μαρτίου: Τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού

Στη διακήρυξη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνδέει την Ελληνική Επανάσταση του 1821 με τις αρχές της αμερικανικής δημοκρατίας και τονίζει ότι οι δύο χώρες μοιράζονται κοινές αξίες, όπως η ελευθερία, η αυτοδιάθεση και η δημοκρατική διακυβέρνηση

Αλλάζουν προς τα κάτω τα όρια σύνταξης διαθήκης
Ελλάδα 25.03.26

Αλλάζουν προς τα κάτω τα όρια σύνταξης διαθήκης

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα από πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του - Τι προβλέπεται για τα άτομα με αναπηρία - Προστατευτικό πλαίσιο για τους ηλικιωμένους και τους ασθενείς

Μίνα Μουστάκα
Σίντνεϊ Σουίνι – Κίρστεν Ντανστ: Η ξεχωριστή συνάντηση στο σίκουελ του «The Housemaid»
Culture Live 25.03.26

Σίντνεϊ Σουίνι - Κίρστεν Ντανστ: Η ξεχωριστή συνάντηση στο σίκουελ του «The Housemaid»

Μετά την επιτυχία της ταινίας «The Housemaid», η Lionsgate κινείται ταχύτατα για την παραγωγή της συνέχειας και οι Σίντνεϊ Σουίνι και Κίρστεν Ντανστ ετοιμάζονται για μια εκρηκτική συνεργασία.

Βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη: H πιο ραγδαία πτώση από την εισβολή στην Ουκρανία
Οικονομικό κλίμα 25.03.26

Βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη: H πιο ραγδαία πτώση από την εισβολή στην Ουκρανία

Μνήμες από την ενεργειακή κρίση του 2022 ξυπνάει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη βούλιαξε τον Μάρτιο, με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και τέσσερα χρόνια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Fuel Pass 2026: Οδηγός «επιβίωσης» από το αυξημένο κόστος των καυσίμων – Ο «χάρτης» των επιδομάτων και οι δικαιούχοι
Infographic 25.03.26

Οδηγός «επιβίωσης» από το αυξημένο κόστος των καυσίμων - Ο «χάρτης» των επιδομάτων και οι δικαιούχοι

Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επαναφορά του Fuel Pass για το 2026. Το πρόγραμμα αφορά φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Στράτος Ιωακείμ
Μαξίμου: Πού αποσκοπούν τα δηλητηριώδη «καρφιά» κατά Καραμανλή – Νέες αιχμές και για Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Μαξίμου: Πού αποσκοπούν τα δηλητηριώδη «καρφιά» κατά Καραμανλή – Νέες αιχμές και για Σαμαρά

Έχοντας ήδη κατατάξει τον Αντ. Σαμαρά στους πολιτικούς του αντιπάλους, το Μαξίμου επιλέγει με «καρφιά» και υπαινιγμούς τη σύγκρουση με τον Κ. Καραμανλή. Ποια ημερομηνία προτείνει ο Κακλάμανης για τη συζήτηση περί Κράτους Δικαίου στη Βουλή

Γιάννης Μπασκάκης
Ο πυρηνικός γρίφος της Ντιμόνα: Το Ιράν, ο πόλεμος και το πυραυλικό πλήγμα-μήνυμα σε ΗΠΑ και Ισραήλ
«Οφθαλμόν αντί οφθαλμού»; 25.03.26

Ο πυρηνικός γρίφος της Ντιμόνα: Το Ιράν, ο πόλεμος και το πυραυλικό πλήγμα-μήνυμα σε ΗΠΑ και Ισραήλ

Με τις «κόκκινες γραμμές» να επαναχαράσσονται στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή, τα αντίποινα του Ιράν φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το πυρηνικό κέντρο της Ντιμόνα, την πιο φυλασσόμενη εγκατάσταση στο Ισραήλ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

