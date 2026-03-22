Η επιστήμη ξέρει ποια είναι η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό
Έρευνα 22 Μαρτίου 2026, 09:00

Η επιστήμη ξέρει ποια είναι η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό

Σύμφωνα με νέα έρευνα, υπάρχουν δύο ώρες μέσα στη μέρα που ένα γλυκό μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες αυξήσεις στα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα

Peakspan: Η νέα μονάδα μέτρησης για μια ζωή γεμάτη ενέργεια

Peakspan: Η νέα μονάδα μέτρησης για μια ζωή γεμάτη ενέργεια

Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο μεταβολικών προβλημάτων, αύξηση βάρους και τερηδόνα. Ωστόσο, πέρα από την ποσότητα, φαίνεται ότι και η χρονική στιγμή κατανάλωσης μπορεί να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά ο οργανισμός. Σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, υπάρχουν δύο χρονικές περίοδοι της ημέρας κατά τις οποίες ένα γλυκό μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες αυξήσεις στα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα:

1. Το πρωί με άδειο στομάχι

Το πρωί, μετά από αρκετές ώρες ύπνου χωρίς πρόσληψη τροφής ή υγρών, ο οργανισμός βρίσκεται σε κατάσταση σχετικής αφυδάτωσης και νηστείας. Σε αυτή τη φάση, η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε ζάχαρη – όπως γλυκά σνακ, μπισκότα ή ζαχαρούχα ροφήματα – μπορεί να προκαλέσει ταχύτερη απορρόφηση της γλυκόζης στην κυκλοφορία του αίματος.

Όταν η ζάχαρη καταναλώνεται μόνη της, χωρίς άλλα θρεπτικά συστατικά όπως πρωτεΐνη, φυτικές ίνες ή λιπαρά, η απορρόφησή της γίνεται ακόμη πιο γρήγορα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα, η οποία συχνά ακολουθείται από εξίσου απότομη πτώση.

Η μεταβολική αυτή διακύμανση μπορεί να προκαλέσει:

  • κόπωση

  • μειωμένη συγκέντρωση

  • αίσθημα πείνας λίγο μετά το γεύμα.

Παράλληλα, πολλοί άνθρωποι εμφανίζουν το λεγόμενο φαινόμενο της αυγής (dawn phenomenon), μια φυσιολογική πρωινή αύξηση ορμονών που αυξάνουν το σάκχαρο στο αίμα.

Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί προτείνουν το πρωινό να περιλαμβάνει συνδυασμό υδατανθράκων, πρωτεΐνης και φυτικών ινών, ώστε η απελευθέρωση της γλυκόζης να γίνεται πιο σταδιακά.

2. Αργά το βράδυ

Η κατανάλωση ζάχαρης αργά το βράδυ μπορεί επίσης να επηρεάσει τη λειτουργία του οργανισμού. Ένας βασικός λόγος είναι ότι η ζάχαρη μπορεί να προκαλέσει προσωρινή ενεργειακή διέγερση, η οποία διαταράσσει τον φυσικό κύκλο ύπνου–αφύπνισης.

Επιπλέον, η κατανάλωση τροφής κοντά στην ώρα του ύπνου σημαίνει ότι το σώμα παραμένει σε διαδικασία πέψης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση φαγητού μέσα στις δύο έως τρεις ώρες πριν τον ύπνο συνδέεται με μεγαλύτερη πιθανότητα διακοπών του ύπνου και νυχτερινών αφυπνίσεων.

Η ζάχαρη μπορεί επίσης να επηρεάσει τον μεταβολισμό της γλυκόζης το βράδυ.

Η καλύτερη ώρα για να φάμε το γλυκό

Τρώγοντας επιδόρπιο μετά από ένα ισορροπημένο γεύμα επιτρέπεται στα θρεπτικά συστατικά του γεύματος να σταθεροποιήσουν τα επίπεδα σακχάρου από τα γλυκά.

Από ψυχολογική άποψη, επίσης είναι καλύτερα να φάτε το γλυκό σας μετά το γεύμα σας. Όταν τρώτε γλυκό μετά το μεσημεριανό σας, αισθάνεστε ότι είχατε ένα ολοκληρωμένο γεύμα και έτσι είναι λιγότερο πιθανό να θελήσετε παχυντικά σνακ στη συνέχεια.

Άλλοι τρόποι να απολαύσετε το γλυκό σας, χωρίς να δείτε το νούμερο στη ζυγαριά σας να ανεβαίνει:

  • Κινηθείτε μετά την κατανάλωσή του, ακόμη κι αν περπατήσετε για δέκα λεπτά
  • Πιείτε νερό πριν την κατανάλωσή του, έτσι ώστε να μην το παρακάνετε
  • Περιοριστείτε σε μία μερίδα

Η ισορροπημένη διατροφή, η μέτρια κατανάλωση γλυκών και η σωστή χρονική κατανομή των γευμάτων αποτελούν βασικά στοιχεία για τη διατήρηση ενός σταθερού μεταβολισμού και μιας καλύτερης συνολικής υγείας.

* Πηγή: Vita

Ενεργειακή κρίση: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση και οι «κόφτες» των παρεμβάσεων

Ενεργειακή κρίση: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση και οι «κόφτες» των παρεμβάσεων

Peakspan: Η νέα μονάδα μέτρησης για μια ζωή γεμάτη ενέργεια

Peakspan: Η νέα μονάδα μέτρησης για μια ζωή γεμάτη ενέργεια

Ιράν: Απειλεί με πλήγματα κρίσιμες υποδομές μετά το τελεσίγραφο Τραμπ

Ιράν: Απειλεί με πλήγματα κρίσιμες υποδομές μετά το τελεσίγραφο Τραμπ

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου με μπλόκο στον κόμβο στη Λάρσο
Agro-in 22.03.26

Διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου με μπλόκο στον κόμβο στη Λάρσο

Τον τόνο του σημερινού μπλόκου δίνει η ανακοίνωση του μεγάλου Αγροτικού και Αλιευτικού Συλλόγου του Μανταμάδου που αναφέρει «μια εβδομάδα μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού και η κυβέρνηση μόνο μέτρα Lock down έχει ανακοινώσει

Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρώπη βιώνει για άλλη μια φορά οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανασφάλεια

Tι έκανες στην πετρελαϊκή κρίση μπαμπά; Τι μας διδάσκουν τα «δίδυμα» ενεργειακά σοκ των 70s
Χρονοκάψουλα 22.03.26

Tι έκανες στην πετρελαϊκή κρίση μπαμπά; Τι μας διδάσκουν τα «δίδυμα» ενεργειακά σοκ των 70s

Η ενεργειακή κρίση που φέρνει ο πόλεμος στο Ιράν, γεννά συγκρίσεις με τις «δίδυμες» πετρελαϊκές κρίσεις των '70s. Διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν ότι τώρα μπορεί να είναι και χειρότερα.

Ο Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία: Έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στα Παγκόσμια κλειστού
Άλλα Αθλήματα 22.03.26

Ο Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία: Έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στα Παγκόσμια κλειστού

Ο φοβερός Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στο Τορούν, καθώς κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο επί κοντώ και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που έχει κατακτήσει τρία μετάλλια σε παγκόσμια Κλειστού.

Φλόριντα: ΗΠΑ–Ουκρανία σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για ειρηνευτική συμφωνία
Κόσμος 22.03.26

Φλόριντα: ΗΠΑ–Ουκρανία σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για ειρηνευτική συμφωνία

Οι Ρώσοι διαπραγματευτές δεν ήταν παρόντες στη συνάντηση, ενώ η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν πραγματοποιήσει τον τελευταίο κοινό γύρο απευθείας συνομιλιών στη Γενεύη τον Φεβρουάριο

Σενάρια για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό – Η παρουσία του μάνατζερ του στο ΣΕΦ και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του
Euroleague 22.03.26

Σενάρια για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό – Η παρουσία του μάνατζερ του στο ΣΕΦ και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, η… επίσκεψη του ατζέντη του στο ΣΕΦ άναψε… φωτιές και τα σενάρια στο εξωτερικό για επαφές με τον Ολυμπιακό δίνουν και παίρνουν – Τα δεδομένα στην περίπτωση του Αμερικανού

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Πανιώνιο εκτός έδρας – «Μάχη» ΑΕΚ και Ηρακλή στη «Sunel Arena»
Μπάσκετ 22.03.26

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Πανιώνιο εκτός έδρας – «Μάχη» ΑΕΚ και Ηρακλή στη «Sunel Arena»

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ηρακλή (13:00) και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανιώνιο (16:00), στο σημερινό πρόγραμμα για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

«Η σιωπή είναι συνενοχή» – Ανοιχτή επιστολή Ανδρουλάκη σε υπουργούς και δημόσιους αξιωματούχους που υπήρξαν στόχοι των υποκλοπών και του Predator
Πολιτική Γραμματεία 22.03.26

«Η σιωπή είναι συνενοχή» – Ανοιχτή επιστολή Ανδρουλάκη σε υπουργούς και δημόσιους αξιωματούχους που υπήρξαν στόχοι των υποκλοπών και του Predator

«Θέλει αρετή και τόλμη η υπεράσπιση της Δημοκρατίας και των θεσμών της» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην ανοιχτή επιστολή του που απευθύνεται σε υπουργούς, βουλευτές και στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων. Στους αποδέκτες της επιστολής είναι και οι κ.κ Αντώνης Σαμαράς, Μάκης Βορίδης και Άδωνις Γεωργιάδης.

Δημοψήφισμα στην Ιταλία: Στις κάλπες οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για τη δικαστική μεταρρύθμιση
Κόσμος 22.03.26

Δημοψήφισμα στην Ιταλία: Στις κάλπες οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για τη δικαστική μεταρρύθμιση

Η αντιπολίτευση εξέφρασε αντίθεσή στην τροποποίηση του ισχύοντος συστήματος στην Ιταλία και πρόσθεσε πως θεωρεί ότι ο πραγματικός στόχος της κυβέρνησης είναι να υποτάξει την δικαστική εξουσία

Ολυμπιακός και ΑΕΚ δοκιμάζονται εντός έδρας, στο Πανθεσσαλικό ο ΠΑΟΚ – Θρίλερ για την οκτάδα στην τελευταία αγωνιστική
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Ολυμπιακός και ΑΕΚ δοκιμάζονται εντός έδρας, στο Πανθεσσαλικό ο ΠΑΟΚ – Θρίλερ για την οκτάδα στην τελευταία αγωνιστική

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τους Πειραιώτες να θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας (19:00)- Εκτός έδρας «μάχη» για ΠΑΟΚ κόντρα στον Βόλο, η ΑΕΚ υποδέχεται την Κηφισιά στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Συνεχίζονται οι ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ – Πυρηνοκίνητο υποβρύχιο της Βρετανίας «κοντά στα Στενά του Ορμούζ»
Επικίνδυνη κλιμάκωση 22.03.26 Upd: 10:38

Συνεχίζονται οι ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ – Πυρηνοκίνητο υποβρύχιο της Βρετανίας «κοντά στα Στενά του Ορμούζ»

Ο Τραμπ απειλεί ότι θα αφανίσει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ - Η Τεχεράνη λέει ότι θα απαντήσει και προειδοποιεί για πλήγματα σε υποδομές της περιοχής - Όλες οι εξελίξεις στο in

Το Ιράν λέει ότι είναι έτοιμο να συνεργαστεί για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο
Κόσμος 22.03.26

Το Ιράν λέει ότι είναι έτοιμο να συνεργαστεί για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιράν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό του ΟΗΕ το Στενό του Ορμούζ παραμένει ανοικτό για τη ναυσιπλοΐα, με εξαίρεση τα πλοία που συνδέονται με τους «εχθρούς του Ιράν»

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

