Η επιστήμη ξέρει ποια είναι η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό

Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο μεταβολικών προβλημάτων, αύξηση βάρους και τερηδόνα. Ωστόσο, πέρα από την ποσότητα, φαίνεται ότι και η χρονική στιγμή κατανάλωσης μπορεί να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά ο οργανισμός. Σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, υπάρχουν δύο χρονικές περίοδοι της ημέρας κατά τις οποίες ένα γλυκό μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες αυξήσεις στα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα:

1. Το πρωί με άδειο στομάχι

Το πρωί, μετά από αρκετές ώρες ύπνου χωρίς πρόσληψη τροφής ή υγρών, ο οργανισμός βρίσκεται σε κατάσταση σχετικής αφυδάτωσης και νηστείας. Σε αυτή τη φάση, η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε ζάχαρη – όπως γλυκά σνακ, μπισκότα ή ζαχαρούχα ροφήματα – μπορεί να προκαλέσει ταχύτερη απορρόφηση της γλυκόζης στην κυκλοφορία του αίματος.

Όταν η ζάχαρη καταναλώνεται μόνη της, χωρίς άλλα θρεπτικά συστατικά όπως πρωτεΐνη, φυτικές ίνες ή λιπαρά, η απορρόφησή της γίνεται ακόμη πιο γρήγορα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα, η οποία συχνά ακολουθείται από εξίσου απότομη πτώση.

Η μεταβολική αυτή διακύμανση μπορεί να προκαλέσει:

κόπωση

μειωμένη συγκέντρωση

αίσθημα πείνας λίγο μετά το γεύμα.

Παράλληλα, πολλοί άνθρωποι εμφανίζουν το λεγόμενο φαινόμενο της αυγής (dawn phenomenon), μια φυσιολογική πρωινή αύξηση ορμονών που αυξάνουν το σάκχαρο στο αίμα.

Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί προτείνουν το πρωινό να περιλαμβάνει συνδυασμό υδατανθράκων, πρωτεΐνης και φυτικών ινών, ώστε η απελευθέρωση της γλυκόζης να γίνεται πιο σταδιακά.

2. Αργά το βράδυ

Η κατανάλωση ζάχαρης αργά το βράδυ μπορεί επίσης να επηρεάσει τη λειτουργία του οργανισμού. Ένας βασικός λόγος είναι ότι η ζάχαρη μπορεί να προκαλέσει προσωρινή ενεργειακή διέγερση, η οποία διαταράσσει τον φυσικό κύκλο ύπνου–αφύπνισης.

Επιπλέον, η κατανάλωση τροφής κοντά στην ώρα του ύπνου σημαίνει ότι το σώμα παραμένει σε διαδικασία πέψης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση φαγητού μέσα στις δύο έως τρεις ώρες πριν τον ύπνο συνδέεται με μεγαλύτερη πιθανότητα διακοπών του ύπνου και νυχτερινών αφυπνίσεων.

Η ζάχαρη μπορεί επίσης να επηρεάσει τον μεταβολισμό της γλυκόζης το βράδυ.

Η καλύτερη ώρα για να φάμε το γλυκό

Τρώγοντας επιδόρπιο μετά από ένα ισορροπημένο γεύμα επιτρέπεται στα θρεπτικά συστατικά του γεύματος να σταθεροποιήσουν τα επίπεδα σακχάρου από τα γλυκά.

Από ψυχολογική άποψη, επίσης είναι καλύτερα να φάτε το γλυκό σας μετά το γεύμα σας. Όταν τρώτε γλυκό μετά το μεσημεριανό σας, αισθάνεστε ότι είχατε ένα ολοκληρωμένο γεύμα και έτσι είναι λιγότερο πιθανό να θελήσετε παχυντικά σνακ στη συνέχεια.

Άλλοι τρόποι να απολαύσετε το γλυκό σας, χωρίς να δείτε το νούμερο στη ζυγαριά σας να ανεβαίνει:

Κινηθείτε μετά την κατανάλωσή του, ακόμη κι αν περπατήσετε για δέκα λεπτά

Πιείτε νερό πριν την κατανάλωσή του, έτσι ώστε να μην το παρακάνετε

Περιοριστείτε σε μία μερίδα

Η ισορροπημένη διατροφή, η μέτρια κατανάλωση γλυκών και η σωστή χρονική κατανομή των γευμάτων αποτελούν βασικά στοιχεία για τη διατήρηση ενός σταθερού μεταβολισμού και μιας καλύτερης συνολικής υγείας.

* Πηγή: Vita