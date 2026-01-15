Οι ξηροί καρποί είναι η λύση; Τι να κάνεις όταν έχεις όρεξη για γλυκό
Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, οι ξηροί καρποί είναι η καλύτερη -και πιο υγιεινή- λύση όταν έχουμε όρεξη για γλυκά και αλμυρά σνακ.
Ξηροί καρποί Vs σνακ υψηλών υδατανθράκων: Το «καλό» πάντα κερδίζει
Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nutrients επικεντρώθηκε σε νέους ενήλικες που κινδύνευαν από μεταβολικό σύνδρομο, μια κατάσταση που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιοπαθειών και διαβήτη. Οι συμμετέχοντες που αντικατέστησαν τα υψηλά σε υδατάνθρακες σνακ με ξηρούς καρπούς για 16 εβδομάδες παρουσίασαν θετικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα:
- Μείωση της επιθυμίας για γλυκά και αλμυρά σνακ.
- Αύξηση της κατανάλωση πρωτεϊνών και καλών λιπαρών.
- Βελτίωση της συνολικής ποιότητας της διατροφής τους.
Αντιθέτως, η ομάδα που κατανάλωσε σνακ υψηλά σε υδατάνθρακες δεν παρουσίασε παρόμοια οφέλη και μάλιστα αύξησε την πρόσληψη θερμίδων, με αποτέλεσμα την αύξηση του βάρους τους.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι ξηροί καρποί είναι πλούσιοι σε υγιεινά λιπαρά, πρωτεΐνες και φυτικές ίνες, συστατικά που συμβάλλουν στην αίσθηση πληρότητας και ρυθμίζουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Η αργή πέψη αυτών των θρεπτικών συστατικών αποτρέπει τις απότομες αυξήσεις και μειώσεις του σακχάρου, κάτι που με τη σειρά του μειώνει την επιθυμία για γλυκό και ανθυγιεινά σνακ.
Επιπλέον, η κατανάλωση ξηρών καρπών έχει συνδεθεί με τη βελτίωση της καρδιοαγγειακής υγείας, καθώς τα μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά που περιέχουν συμβάλλουν στη μείωση της κακής χοληστερίνης (LDL).
Όπως αναφέρεται στην έρευνα:
- Συνίσταται μια χούφτα ξηρών καρπών 2 φορές την ημέρα, όμως προσαρμόστε την μερίδα στις διατροφικές σας ανάγκες καθώς είναι θερμιδικά πυκνοί.
- Ποικιλία: Αντικαταστήστε τα συνηθισμένα σνακ σας με αμύγδαλα, καρύδια, φιστίκια, κάσιους ή μακαντέμια, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
- Προτιμήστε φυσικούς ξηρούς καρπούς: Δώστε προτίμηση σε ξηρούς καρπούς χωρίς αλάτι και χωρίς επεξεργασμένες γεύσεις για να διασφαλίσετε ότι καταναλώνετε το θρεπτικό τους περιεχόμενο χωρίς περιττά πρόσθετα.
Προσοχή αν έχετε αλλεργία: Υπάρχουν εναλλακτικές
Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η κατανάλωση ξηρών καρπών μπορεί να είναι επικίνδυνη για άτομα με αλλεργίες, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις. Ευτυχώς, υπάρχουν πολλές εναλλακτικές επιλογές που προσφέρουν παρόμοια οφέλη χωρίς τους κινδύνους. Σπόροι όπως οι ηλιόσποροι και οι σπόροι κολοκύθας είναι εξαιρετική πηγή υγιών λιπών, φυτικών ινών και πρωτεΐνης, ενώ παράλληλα αποτελούν ασφαλή επιλογή για εκείνους που δεν μπορούν να καταναλώσουν ξηρούς καρπούς.
Επιπλέον, είναι πάντα σημαντικό να ελέγχετε τις ετικέτες των τροφίμων, ώστε να βεβαιώνεστε ότι δεν περιέχουν ίχνη ξηρών καρπών ή άλλων αλλεργιογόνων ουσιών.
* Πηγή: Vita
