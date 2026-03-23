23.03.2026 | 00:18
Αγνοείται δύτης στα Λιμανάκια – Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού
Όλα όσα προσφέρει το μάνγκο στον οργανισμό μας
Έρευνα 23 Μαρτίου 2026, 07:30

Όλα όσα προσφέρει το μάνγκο στον οργανισμό μας

Συνεπής κατανάλωση θρεπτικών τροφών, όπως το μάνγκο, σύμφωνα με επιστημονική έρευνα μπορεί να βελτιώσει τον μεταβολισμό μας σε μόλις τρεις μήνες

Πολύ συχνά ακούμε τη φράση «ενίσχυσε τον μεταβολισμό σου». Ο μεταβολισμός είναι ο ρυθμός με τον οποίο το σώμα καίει θερμίδες για ενέργεια. Η ταχύτητα του μεταβολισμού μπορεί να εξαρτάται από παράγοντες όπως η ηλικία, τα επίπεδα δραστηριότητας, η γενετική κ.λπ. Τα τακτικά γεύματα, ο ύπνος και η άσκηση είναι ορισμένα «κλειδιά» που μπορούν να βοηθήσουν στην υποστήριξη του μεταβολισμού. Οι θερμίδες είναι ο τρόπος με τον οποίο μετράμε την ενέργεια που δαπανά το σώμα για να εκτελεί τις διάφορες λειτουργίες του, όπως η αναπνοή, η πέψη της τροφής, η κυκλοφορία του αίματος, η ανάπτυξη των κυττάρων, η αποκατάσταση πληγών, ακόμα και η σκέψη. Αλλά τι σημαίνει πραγματικά η μεταβολική υγεία;

Αφορά τη σωστή ρύθμιση της γλυκόζης στο αίμα, της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης – δηλαδή όλων των δεικτών που συμβάλλουν στη συνολική ευεξία και στην καλή λειτουργία του οργανισμού μας. Αν αυτοί οι δείκτες είναι εκτός ορίων, μπορεί να εμφανιστεί το μεταβολικό σύνδρομο, που αυξάνει τον κίνδυνο για διαβήτη, καρδιοπάθειες και εγκεφαλικό.

Τι λέει η έρευνα;

Κάθε φορά που τρώμε, το σώμα αποφασίζει πώς θα χρησιμοποιήσει την ενέργεια: άμεση χρήση, αποθήκευση ή… αυξημένη γλυκόζη, όταν το σύστημα είναι υπερφορτωμένο. Η λύση; Συνεπής κατανάλωση θρεπτικών, φυσικών τροφών όπως το μάνγκο, που μπορεί σύμφωνα με επιστημονική έρευνα να βελτιώσει τον μεταβολισμό μας σε μόλις τρεις μήνες. Συγκεκριμένα, ακόμα και μετά από μια σύντομη περίοδο, οι δείκτες μεταβολικής υγείας μπορούν να βελτιωθούν απλώς αντικαθιστώντας ένα επεξεργασμένο σνακ με μια μερίδα μάνγκο των 100 θερμίδων.

Ένα μάνγκο την ημέρα…

Το μάνγκο, πέρα από πεντανόστιμο, είναι ένα φρούτο με πολλαπλά οφέλη για τον οργανισμός μας:

  • Σταθεροποιεί τη γλυκόζη αίματος: Μελέτες επισημαίνουν ότι όσοι τρώνε μάνγκο έχουν καλύτερη ρύθμιση της γλυκόζης.
  • Πλούσιο σε φυτικές ίνες: Οι ίνες των μάνγκο επιβραδύνουν την απορρόφηση των υδατανθράκων, προσφέροντας σταθερότερα επίπεδα ενέργειας.
  • Βελτιώνει τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων: Η καλή αγγειακή λειτουργία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κυκλοφορία του αίματος και τη ρύθμιση της πίεσης.
  • Πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και πολυφαινόλες
  • Υποστηρίζει το έντερο: Τα μάνγκο τρέφουν τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου, βελτιώνοντας τη μεταβολική ισορροπία.
  • Βοηθά στη διαχείριση βάρους: Η φυσική γλυκύτητα και οι φυτικές ίνες αυξάνουν τον κορεσμό και περιορίζουν το αίσθημα πείνας.

Πώς να το εντάξετε στα καθημερινά σας γεύματα

  • Προσθέστε μάνγκο στο πρωινό σας: Αναμείξτε κομμάτια μάνγκο σε smoothie ή ανακατέψτε το με γιαούρτι και βρόμη για ένα δροσιστικό και χορταστικό ξεκίνημα της μέρας.

  • Αντικαταστήστε επεξεργασμένα σνακ: Μία μερίδα μάνγκο μπορεί να αντικαταστήσει επεξεργασμένα σνακ ή γλυκά, προσφέροντας φυσικά σάκχαρα και θρεπτικά συστατικά χωρίς περιττές θερμίδες.

  • Συνδυάστε το με πρωτεΐνη ή ξηρούς καρπούς: Προσθέτοντας αμύγδαλα, καρύδια θα αυξήσετε τον κορεσμό και θα δημιουργήσετε ένα πλήρες, ισορροπημένο σνακ που κρατάει την ενέργειά σας σταθερή.

* Πηγή: Vita

Καύσιμα: Μία ανάσα για την επιδότηση του ντίζελ και το Fuel Pass στη βενζίνη

Ξεκινά η ιστορική δίκη για τα Τέμπη με 36 κατηγορούμενους – Δικαιοσύνη και στήριξη ζητούν οι συγγενείς
Συγκεντρώσεις αναμένονται έξω από το συγκρότημα Γαιόπολις, στη Λάρισα, όπου ξεκινά η δίκη για τα Τέμπη - Ποιοι θα βρίσκονται στο εδώλιο, τι λένε συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας

Ιράν: Εκρήξεις συγκλονίζουν την Τεχεράνη – Ισοπεδώθηκαν κατοικίες στην πόλη Ουρουμιγιέ
Εκρήξεις συγκλονίζουν την Τεχεράνη - Ισοπεδώθηκαν κατοικίες στην πόλη Ουρουμιγιέ - Σήμερα λήγει το τελεσίγραφο Τραμπ

Σφοδρές επιθέσεις σημειώνονται σε πολλές περιοχές στο Ιράν ενώ σε λίγες ώρες λήγει το τελεσίγραφο Τραμπ που έχει απειλήσει με επίθεση στις ενεργειακές υποδομές της χώρας - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Απανωτές συλλήψεις για κατασκοπεία στην Ελλάδα
Απανωτές συλλήψεις για κατασκοπεία στην Ελλάδα

Έλληνες αξιωματικοί, Γεωργιανοί... τουρίστες, Πολωνοί που ζουν σε βαν, Αζέροι με χιλιάδες φωτογραφίες στην κατοχή τους αλλά και περίεργοι πολίτες έχουν προσαχθεί, συλληφθεί ή προφυλακιστεί τους τελευταίους μήνες

Το Μεξικό καλεί το eBay να σταματήσει την πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων
Πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων στο eBay - «Παράνομη εξαγωγή» λέει το Μεξικό

Σε επιστολή της στο eBay, η υπουργός Πολιτισμού του Μεξικού Κλαούντια Κουριέλ ντε Ικάζα απαίτησε από την εταιρεία να «αναστείλει αμέσως την πώληση και να επιστρέψει τα αντικείμενα».

Δημογραφικό: Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά – Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα
Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά - Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τη χαμηλότερη γονιμότητα και κάπως έτσι αναδεικνύεται το κρίσιμο δημογραφικό πρόβλημα. Το φαινόμενο αποδεικνύεται βαθιά ριζωμένο, απαιτώντας μακροπρόθεσμη σταθερότητα αντί για προσωρινά μέτρα.

Ιράν: Φρουροί της Επανάστασης από τον Λίβανο έπληξαν την Κύπρο με drone, λέει ο πρωθυπουργός
Το drone κατά της Κύπρου εξαπολύθηκε «από τους Φρουρούς της Επανάστασης στον Λίβανο»

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου κάνει λόγο για παρουσία και δράση των Φρουρών της Επανάστασης στη χώρα του, αναφέροντας ότι αυτοί βρίσκονταν πίσω από την εκτόξευση του drone κατά της Κύπρου.

Γαλλία: Η διασπασμένη αριστερά νικήτρια του β’ γύρου των δημοτικών εκλογών στις μεγάλες πόλεις
Η διασπασμένη αριστερά νικήτρια στις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας

Στις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας επικράτησαν αριστεροί υποψήφιοι, ωστόσο το αξίωμα «η ισχύς εν τη ενώσει» δεν λειτούργησε γενικότερα για την Αριστερά στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών.

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI, ξεπέρασε τα 113 το Brent στο άνοιγμα των αγορών
Νέα αύξηση στις τιμές του πετρελαίου

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών σήμερα Δευτέρα, με το WTI να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι, και τα 113 το Brent.

Κούβα: Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση έπειτα από το δεύτερο μπλακ άουτ μέσα σε μία εβδομάδα
Αποκαθίσταται η ηλεκτροδότηση στην Κούβα

Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση στην Κούβα έπειτα από το μπλακ άουτ που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ενέργειας, το δεύτερο μέσα σε μία εβδομάδα και το έβδομο σε διάστημα ενάμιση έτους.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

