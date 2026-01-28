Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Το φρούτο που δεν ήξερες και μπορεί να γίνει το νέο superfood
28 Ιανουαρίου 2026, 07:30

Το φρούτο που δεν ήξερες και μπορεί να γίνει το νέο superfood

Ένα φρούτο με μεγάλη ιστορία, που όμως τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων χάρη στην υψηλή του περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά.

Το Luo Han Guo (Siraitia grosvenorii) — γνωστότερο ως monk fruit — είναι ένα φρούτο με μακρά ιστορία και ακόμη μεγαλύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον. Το φρούτο του μοναχού πρόκειται για μακρόβιο αναρριχώμενο φυτό που ανήκει στην οικογένεια των κολοκυνθοειδών, την ίδια ομάδα με τα αγγούρια και τις κολοκύθες.

Είναι ενδημικό στη νότια Κίνα, όπου χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες σε παραδοσιακά φαγητά και θεραπείες. Τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων χάρη στην υψηλή του περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά. Τα αντιοξειδωτικά συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από τις βλάβες που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες, ασταθή μόρια που συνδέονται με τη γήρανση και πολλές χρόνιες ασθένειες.

Νέα ευρήματα που δημοσιεύθηκαν στο Journal of the Science of Food and Agriculture εξετάζουν πιο αναλυτικά τι κάνει αυτό το φρούτο βιολογικά ενεργό. Η έρευνα επικεντρώνεται στα συγκεκριμένα χημικά συστατικά του Luo Han Guo και στον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να υποστηρίζουν την υγεία.

Οι πολύτιμες ενώσεις μέσα στο φρούτο του μοναχού

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του Luo Han Guo είναι η αφθονία του σε αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν «δευτερογενείς μεταβολίτες». Πρόκειται για φυσικές φυτικές ουσίες που δεν είναι απαραίτητες για τη βασική ανάπτυξη του φυτού, αλλά συχνά παίζουν ρόλο στην άμυνα, το χρώμα, τη γεύση και τα πιθανά οφέλη για την ανθρώπινη υγεία. Στην παρούσα μελέτη, οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε τρεις βασικές ομάδες: τερπενοειδή, φλαβονοειδή και αμινοξέα.

Τα τερπενοειδή είναι ενώσεις που συναντώνται ευρέως στα φυτά και μπορεί να διαθέτουν αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Τα φλαβονοειδή αποτελούν μια ακόμη μεγάλη κατηγορία φυτικών συστατικών, γνωστά για την ικανότητά τους να εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες και να υποστηρίζουν την καρδιαγγειακή και μεταβολική υγεία. Τα αμινοξέα, τα δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών, είναι απαραίτητα για πολλές λειτουργίες του οργανισμού, όπως η επιδιόρθωση των ιστών και η υποστήριξη του ανοσοποιητικού.

Οι επιστήμονες εξέτασαν τόσο τη φλούδα όσο και τη σάρκα τεσσάρων διαφορετικών ποικιλιών Luo Han Guo. Με αυτόν τον τρόπο μπόρεσαν να εντοπίσουν πού συγκεντρώνονται αυτά τα συστατικά και πώς δρουν βιολογικά.

Πώς αλληλεπιδρούν αυτές οι ενώσεις με τον οργανισμό

Πέρα από την απλή ταυτοποίηση των ουσιών, οι ερευνητές εξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν με αντιοξειδωτικούς υποδοχείς και άλλους βιολογικούς στόχους. Οι υποδοχείς είναι δομές μέσα στα κύτταρα που λαμβάνουν χημικά σήματα και ενεργοποιούν αντίστοιχες αντιδράσεις στον οργανισμό. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις επηρεάζουν διάφορες βιολογικές οδούς — αλληλουχίες διεργασιών που ρυθμίζουν λειτουργίες όπως η φλεγμονή, ο μεταβολισμός και η κυτταρική προστασία.

Η κατανόηση αυτών των οδών εξηγεί, σύμφωνα με τους ερευνητές, γιατί το monk fruit μπορεί να παρουσιάζει ιδιότητες που προάγουν την υγεία.

* Πηγή: Vita

