Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πέντε φρούτα που κάνουν τη διαφορά
Διατροφή 16 Μαρτίου 2026, 06:30

Πέντε φρούτα που κάνουν τη διαφορά

Θέλετε πιο υγιές έντερο; Αυτά τα φρούτα μπορούν να βοηθήσουν.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Έντερο και υγεία πάνε μαζί, και όλα όσα τρώμε καθημερινά επηρεάζουν άμεσα την πέψη, την ενέργεια και την ευεξία συνολικά. Ορισμένα φρούτα ξεχωρίζουν για την υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες, την ενυδάτωση που προσφέρουν και τα φυσικά συστατικά που υποστηρίζουν το μικροβίωμα.

Πιο υγιές έντερο με αυτά τα φρούτα

Παρακάτω θα βρείτε πέντε φρούτα που μπορούν να ενισχύσουν την υγεία του εντέρου:

Μήλο

Τα μήλα είναι μια εξαιρετική επιλογή για την πέψη. Κάθε μήλο περιέχει περίπου τέσσερα γραμμάρια φυτικών ινών, ενώ η υψηλή του περιεκτικότητα σε νερό βοηθά τόσο την ενυδάτωση όσο και τη συνολική λειτουργία του εντέρου. Ο συνδυασμός του με μια πηγή πρωτεΐνης, όπως για παράδειγμα φυστικοβούτυρο, δημιουργεί ένα χορταστικό και ισορροπημένο σνακ.

Τα μήλα περιέχουν επίσης πρεβιοτικά, τα οποία «τρέφουν» τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου και συμβάλλουν σε ένα πιο υγιές μικροβίωμα. Μπορείτε να τα απολαύσετε και σε σαλάτες πλούσιες σε φυτικές ίνες, όπως μια σαλάτα με λάχανο, κινόα και μήλο.

Αβοκάντο

Ναι, το αβοκάντο είναι φρούτο και μάλιστα εξαιρετικό για την υγεία του εντέρου. Ένα αβοκάντο περιέχει περίπου 9–10 γραμμάρια φυτικών ινών, οπότε ακόμη και η μισή ποσότητα πάνω σε μια φέτα ψωμί το πρωί προσφέρει ένα γεύμα πλούσιο σε φυτικές ίνες που συμβάλλει στην φυσιολογική κινητικότητα του εντέρου. Αν το συνδυάσετε με ένα αυγό, έχετε ένα χορταστικό πρωινό με καλή αναλογία πρωτεΐνης.

Το γουακαμόλε αποτελεί επίσης μια εύκολη και γευστική επιλογή για σνακ που προσφέρει επιπλέον φυτικές ίνες. Μπορείτε να το φτιάξετε στο σπίτι με απλά υλικά.

Μούρα

Τα μούρα, όπως τα βατόμουρα και τα σμέουρα, είναι πλούσια σε φυτικές ίνες αλλά και αντιοξειδωτικά, όπως οι πολυφαινόλες, που συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής στο σώμα. Μπορείτε να τα απολαύσετε με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους:

  • προσθέστε τα σε smoothies,
  • ανακατέψτε τα σε γιαούρτι,
  • συνδυάστε τα με τυρί ή ξηρούς καρπούς,
  • ή απλώς απολαύστε τα σκέτα.

Ακτινίδιο

Το ακτινίδιο είναι εξαιρετικά πλούσιο σε φυτικές ίνες, αλλά και σε βιταμίνη C και κάλιο, στοιχεία που προάγουν την ευεξία συνολικά.  Επιπλέον, περιέχει το ένζυμο ακτινιδίνη, το οποίο υποστηρίζει την πέψη σε συνδυασμό με τις φυτικές ίνες του. Μπορείτε να το απολαύσετε στο πρωινό σας με γιαούρτι και φρούτα.

Αχλάδι

Τα αχλάδια είναι ίσως από τα πιο υποτιμημένα φρούτα. Περιέχουν περίπου έξι γραμμάρια φυτικών ινών, είναι ιδιαίτερα ενυδατικά, πλούσια σε κάλιο και έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Μπορείτε επίσης να τα απολαύσετε με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους:

  • ταιριάζουν σε σαλάτες,
  • μπορούν να προστεθούν σε σούπες,
  • ή να χρησιμοποιηθούν σε ζεστά πρωινά, όπως ψημένη βρώμη με αχλάδι.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
World
inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Cooking
Απλά πράγματα 11.03.26

Σύνταξη
Vita 07.03.26

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εξειδικευμένες υπηρεσίες 16.03.26

Γιώργος Σχοινάς
Εκτιμήσεις ειδικών 16.03.26

Νατάσα Μπαστέα
Περιφερειακή κρίση 16.03.26

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μέση Ανατολή 16.03.26

Σύνταξη
Δημοψήφισμα 16.03.26

Σύνταξη
Πετρέλαιο - Ιράν 16.03.26

Σύνταξη
Κόσμος 16.03.26

Σύνταξη
Γιόχαν Βάντεφουλ 16.03.26

Σύνταξη
Προειδοποιήσεις 16.03.26

Σύνταξη
Culture Live 16.03.26 Upd: 05:38

Πάνος Καισσαράτος
Wall Street Journal 16.03.26

Σύνταξη
Τεχνολογία 15.03.26

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Σύνταξη
Αντίστροφη μέτρηση 15.03.26

Λουκάς Καρνής
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο