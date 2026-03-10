Δύο εξωτικά φρούτα – «ασπίδα» για την καρδιά μας

Τα φρούτα κάνουν καλό στην καρδιά, στον εγκέφαλο και γενικότερα στην υγεία μας. Αυτό είναι γνωστό. Αυτό που δεν ήταν, είναι ποια φρούτα -που μπορεί να μην το φανταζόμασταν καν- έχουν τα πρωτεία. Μια νέα μελέτη έδειξε ότι η κατανάλωση αβοκάντο και μάνγκο μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων σε ενήλικες με προδιαβήτη, μια κατάσταση που -σύμφωνα με τους ερευνητές- επηρεάζει περισσότερο από το 30% των Αμερικάνων και γενικά πολλούς ανθρώπους παγκοσμίως.

Μάνγκο και αβοκάντο επηρεάζουν την καρδιά μας

Στη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of the American Heart Association, ενήλικες με προδιαβήτη που κατανάλωναν καθημερινά ένα μεσαίου μεγέθους αβοκάντο και ένα φλιτζάνι κομμένο μάνγκο παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στη ροή του αίματος και μείωση της διαστολικής αρτηριακής πίεσης, σε σύγκριση με άτομα που ακολουθούσαν παρόμοια διατροφή, η οποία δεν περιλαμβάνει τα δύο αυτά φρούτα.

Οι συμμετέχοντες της έρευνας ήταν ηλικίας 25 έως 70 ετών και είχαν αυξημένα επίπεδα γλυκόζης νηστείας. Χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα κατανάλωνε καθημερινά ένα αβοκάντο και ένα φλιτζάνι μάνγκο. Η άλλη ομάδα κατανάλωνε ισοθερμιδικές ποσότητες παρόμοιων τροφών με υδατάνθρακες για μία περίοδο οκτώ εβδομάδων. Οι ερευνητές παρείχαν μέρος των ημερήσιων γευμάτων των συμμετεχόντων, ενώ το υπόλοιπο προερχόταν από τις δικές τους επιλογές. Οι γυναίκες λάμβαναν 1.500 θερμίδες ημερησίως και οι άνδρες 1.750 θερμίδες.

Καρδιά και αιμοφόρα αγγεία

Μετά από οκτώ εβδομάδες, αξιολογήθηκε η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, δηλαδή η ικανότητα των αιμοφόρων αγγείων να διαστέλλονται και να χαλαρώνουν, που είναι ένας πρώιμος δείκτης πιθανής εξέλιξης καρδιαγγειακής νόσου, η οποία συχνά παρατηρείται σε άτομα με προδιαβήτη. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η ομάδα που κατανάλωνε αβοκάντο και μάνγκο παρουσίασε βελτίωση 6,7% στη διαστολή μέσω ροής, δηλαδή τα αγγεία τους λειτουργούσαν καλύτερα, ενώ η ομάδα που δεν κατανάλωνε τα συγκεκριμένα φρούτα παρουσίασε μείωση 4,6%, δηλαδή τα αγγεία τους λειτουργούσαν λίγο χειρότερα, διαφορά που είναι στατιστικά σημαντική.

Παρατηρήθηκαν επίσης αλλαγές στη διαστολική αρτηριακή πίεση. Στους άνδρες της ομάδας που δεν κατανάλωνε φρούτα καταγράφηκε αύξηση στην κεντρική διαστολική πίεση, ενώ στους άνδρες της ομάδας που τα κατανάλωνε σημειώθηκε μείωση. Μια παρατεταμένη αύξηση είναι επικίνδυνη, καθώς είναι δυνατόν να αυξήσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και στεφανιαίας νόσου μακροπρόθεσμα.

Τα οφέλη των δύο φρούτων

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η αυξημένη κατανάλωση φρούτων -και ιδιαίτερα αβοκάντο και μάνγκο- φαίνεται να βελτιώνει τη λειτουργία των αγγείων, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την καρδιαγγειακή υγεία ατόμων υψηλού κινδύνου. Πιθανοί μηχανισμοί που εξηγούν τα οφέλη περιλαμβάνουν την αντιοξειδωτική δράση των εν λόγω φρούτων για τον οργανισμό, την αυξημένη περιεκτικότητά τους σε μονοξείδιο του αζώτου και την υψηλότερη πρόσληψη φυτικών ινών κατά την κατανάλωσή τους, αν και η μελέτη δεν διερεύνησε άμεσα αυτούς τους μηχανισμούς.

* Πηγή: Vita