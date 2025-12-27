Τα «κάλαντα» της Πρωτοχρονιάς στον Γεωργιάδη – «Στο πόδι» οι εργαζόμενοι στο ΓΝ «Έλενα»

Υποδοχή στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, επιφυλάσσουν οι εργαζόμενες/οι του Γενικού Νοσοκομείου «Έλενα Βενιζέλου». Με αυτό τον τρόπο θέλουν να διαμαρτυρηθούν για την «επικοινωνιακή φιέστα εν μέσω εορτών» για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ την ίδια στιγμή που «η ερήμωση προσωπικού καταστρέφει την λειτουργία» του νοσοκομείου «μέρα με τη μέρα».

Τα κάλεσμα σε συγκέντρωση είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου, στις 10:00 π.μ. έξω από τα ΤΕΠ του «Έλενα».

«Εγκαινιάζουν ντουβάρια»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων: «Με περίσσιο θράσος η διοίκηση και ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης οργανώνουν εν μέσω εορτών επικοινωνιακή φιέστα με εγκαίνια των νέων ΤΕΠ.

Μάλιστα το ανακοίνωσαν παραμονές Χριστουγέννων και σε μέρα που οι άδειες του προσωπικού κορυφώνονται, επίτηδες. Προφανώς και φοβούνται την αντίδραση μας».

Αναρωτιούνται: «Με τι μούτρα θα έρθουν σε ένα νοσοκομείο που πριν ένα μήνα ετοιμάζονταν με τους νέους οργανισμούς να το συγχωνεύσουν και επί της ουσίας να το εξαφανίσουν.

Ακόμα και τώρα με την πρόταση της διοίκησης για τον νέο οργανισμό ετοιμάζονται να εξαφανίσουν το κέντρο μαστού».

Και σημειώνουν: «Για άλλη μια φορά εγκαινιάζουν ντουβάρια ενώ στο νοσοκομείο η ερήμωση προσωπικού καταστρέφει την λειτουργία του μέρα με τη μέρα».

Σοβαρά προβλήματα

Και δεν περιορίζονται μόνο σε αυτά. Συνεχίζουν αναφέροντας:

«Όλα τα τμήματα βρίσκονται στα πρόθυρα λειτουργικής κατάρρευσης καθώς συνταξιοδοτείται μαζικά κόσμος και δεν προσλαμβάνουν προσωπικό ούτε καν συμβασιούχους. Ακόμα και οι ελάχιστες προσλήψεις μαιών – νοσηλευτριών μετρημένες στα δάχτυλα, κατέληξαν με μετακίνηση από τη διοικήτρια ένα πρωί στο Αλεξάνδρας.

Το ακτινολογικό και ο μαστογράφος διαλύονται καθημερινά ενώ λειτουργούν κάτω από το όριο ασφαλείας λόγω ελλείψεων τεχνολόγων. Το υπουργείο υγείας αρνείται να ανοίξει την πλατφόρμα για προσλήψεις ούτε καν επικουρικών που είχαν υποσχεθεί το Νοέμβριο. Μόνο εμπαιγμό και ψέματα.

Ίδια εικόνα και στην αιμοδοσία που δεν κάνουν προσλήψεις και είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης καθώς και στο ογκολογικό που δεν προσλαμβάνουν γιατρούς ( δουλεύουν μόνο ένας διευθυντής επιστημονικά υπεύθυνος και ένας επικουρικός που προσλήφθηκε το τελευταίο εξάμηνο).

Διοικητικό, καθαριότητα σίτιση μαγειρεία τεχνική υπηρεσία δεν μπορούν να δουλέψουν με τόσο λίγο προσωπικό. Το νοσοκομείο είναι στον αυτόματο και λειτουργεί μόνο χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των εργαζομένων του.

Οι εργολάβοι ξεσαλώνουν στο νοσοκομείο ενώ μας άφησαν απλήρωτους για τις ώρες και τις εφημερίες μας δύο εβδομάδες.

Κάτω από τα εγκαίνια βρέθηκε αμίαντος και ακόμα αφήνουν στα υπόγεια σε τέτοιες συνθήκες να δουλεύουν τα εργαστήρια».

«Η αλήθεια είναι…»

Δεν ξεχνούν «τις απειλές και το κλίμα υπόγειας τρομοκρατίας με μετακινήσεις ακόμα και με απειλές για κλεισίματα ολόκληρων κλινικών μπας και φοβηθούμε. Η αλήθεια είναι ότι διογκώνεται η οργή μας.

Εμείς δεν θέλουμε φιέστες και ψευτοανακαινισεις σε ντουβάρια για να τα παραδώσουν στους ιδιώτες αλλά μαζικές προσλήψεις μονίμων, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και αύξηση της χρηματοδότησης για ένα σύγχρονο δημόσιο δωρεάν γυναικολογικό μαιευτήριο, ανεξάρτητο νοσοκομείο αποσυνδεδεμένο από το Αλεξάνδρα, που θα καλύψει τις τεράστιες ανάγκες της κοινωνίας με αξιοπρέπεια για τους ασθενείς και τους εργαζόμενους».

Για όλα αυτά «και ενάντια στην εγκληματική πολιτική στην υγεία, του ανεκδιήγητου υπουργού Άδωνι» καλούν σε συγκέντρωση στο προαύλιο έξω από τα ΤΕΠ, το πρωί της Δευτέρας, 29 Δεκεμβρίου.