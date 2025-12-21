Στο αίτημα εκταφής του παιδιού του, Ντένις, και τις δικαστικές εξελίξεις για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη αναφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι, υπογραμμίζοντας πως στις 7 Οκτωβρίου έληξε η απεργία πείνας που έκανε γιατί είχαν γίνει δεκτά τα αιτήματά του.

«Σχεδόν έναν μήνα μετά, 4 Νοεμβρίου, μετά ήρθε εντολή από το αστυνομικό τμήμα Περάματος να δηλώσουμε τις εξετάσεις και να ορίσουμε ιατροδικαστή. Πήγαμε τις δηλώσαμε. Εμείς δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τα εργαστήρια εδώ. Κάποιες εξετάσεις δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν εδώ. Εμείς περιμένουμε την εισαγγελία της Λάρισας να ορίσει ιατροδικαστή, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει και καθυστερεί τη διαδικασία», τόνισε ο κ. Ρούτσι, μιλώντας στο MEGA.

Συμπλήρωσε πως «από τη στιγμή που θα ορίσει η εισαγγελία ιατροδικαστή πρέπει να δούμε αν θα τον δεχτούμε και θα βάλουμε και δικούς μας τεχνικούς συμβούλους. Εμείς τους έχουμε βρει τους τεχνικούς συμβούλους. Άρα δεν καθυστερούμε εμείς τη διαδικασία εκταφής, εμείς περιμένουμε τη Δικαιοσύνη να ορίσει ιατροδικαστή».

Στο MEGA μίλησε και ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας της Μάρθης, λέγοντας για το συγκεκριμένο ζήτημα πως «είχαμε πει από την αρχή, από όταν ξεκίνησε ο Πάνος την απεργία, ότι θα έλεγαν ναι εφόσον θα είχαν εξασφαλίσει το να διαχειριστούν το αποτέλεσμα των εξετάσεων. Δεν έχουν βρει τρόπο ακόμα να διαχειριστούν αυτά που θα προκύψουν από τις χημικές εξετάσεις. Τότε θα επιτρέψουν να προχωρήσουν».

«Στην Ελλάδα δεν βοηθάει κανείς να λυθεί αυτό το ζήτημα»

Ο Ηλίας Παπαγγελής, τοποθετήθηκε και για την προαναγγελία νέου κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού.

«Έχουμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να μάθουμε τα αν και τα γιατί και παντού βρίσκουμε εμπόδια. Στην Ελλάδα δεν βοηθάει κανείς να λυθεί αυτό το ζήτημα. Στην Ευρώπη το ίδιο. Έχει γίνει 1,5 χρόνο η προσφυγή στη Δικαιοσύνη, μέχρι και προσφυγή στον ΟΗΕ έγινε. Αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας είναι πως για να λύσει κάποιο πρόβλημα πρέπει να είναι κοντά στον πυρήνα της εξουσίας», υπογράμμισε για το ζήτημα.

Απαντώντας σε ερώτηση για την έφοδο του ΣΔΟΕ στον Σύλλογο των Τεμπών ο Ηλίας Παπαγγελής τόνισε πως «δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι, σε κάνουν όσους ελέγχους θέλουν. Εκτός αν θέλουν να μας βαφτίσουν και εμάς εγκληματική οργάνωση. Ας κάνουν τον έλεγχό τους και να μας πούνε τι βρήκαν».

«Βρήκαν τη μέρα που ήμασταν στα δικαστήρια να πάνε στα γραφεία; Σε κάθε βήμα έχουμε εμπόδια. Βγαίνει ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Φλωρίδης και λένε πράγματα που δεν ισχύουν. Δεν μπορείς να φέρεσαι σε ένα γονιό που έχει χάσει το παιδί του με αυτόν τον τρόπο», τόνισε ο κ. Ρούτσι για το ίδιο θέμα.

