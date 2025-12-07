Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις στη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, μίλησε στο MEGA για το πώς έμαθε για το δυστύχημα, για τη στήριξη που έλαβε κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας που έκανε και για το γεγονός ότι τελευταία έχει δεχθεί επικρίσεις, ενώ κατηγόρησε εκ νέου την κυβέρνηση για αδιαφορία.

«Δεν καταλαβαίνω πώς αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να καταλάβει τον πόνο τον δικό μας»

Μιλώντας στο «Χαμογέλα και Πάλι!» και στον Νίκο Συρίγο, ο Πάνος Ρούτσι είπε: «Από τη στιγμή που σταμάτησα την απεργία πείνας, ξεκίνησε ένας άλλος αγώνας. Όσο ήμουν στο Σύνταγμα ο κόσμος που ήταν δίπλα μου, ήταν δύναμη. Ξέρω ότι θα είναι δίπλα μου μέχρι το τέλος για να δικαιωθούμε. Πώς γίνεται να κάνω 23 μέρες απεργία πείνας και να μην θέλω μετά την εκταφή του παιδιού μου;

Δεν εμπιστευόμαστε τη χώρα πλέον, έχουμε δικούς μας πραγματογνώμονες, ιατροδικαστές και περιμένουμε τον εισαγγελέα να μας δώσει ημερομηνία εκταφής. Δεν είναι καθόλου εύκολο για μένα να ξεθάψω το παιδί μου για να μάθω την αλήθεια. Δεν θα είμαι παρών γιατί δεν θα το αντέξω. Δεν έχουμε προλάβει να πενθήσουμε όλον αυτόν τον καιρό. Δεν καταλαβαίνω πώς αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να καταλάβει τον πόνο τον δικό μας. δεν με έχει πάρει τηλέφωνο κανένας από την κυβέρνηση, και όταν ήμουν στο Σύνταγμα, δεν ήρθε κανείς».

«Δεν ξέρω πώς έφτασα μέχρι τη Λάρισα – Ουρλιάζαμε όλοι μας»

Ο Πάνος Ρούτσι περιέγραψε πώς έμαθε για τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη.

«Δεν περίμενα να με πάρει τηλέφωνο κάποιος άλλος εκτός από το παιδί μου, εκείνη την νύχτα. Δεν με πήρε ποτέ. Με το που φτάνω στον σταθμό, είδα κόσμο, λεωφορεία, κόσμο να αγκαλιάζεται και να κλαίει. Ρώτησα έναν οδηγό ταξί τι συνέβη και έχει τόσο κόσμο και μου είπε ‘δεν το έμαθες; Είχες κάποιον δικό σου μέσα;’. Του είπα ότι είχα το παιδί μου και αμέσως κατέβασε το κεφάλι και μου είπε ‘εύχομαι να είναι καλά’. Δεν ξέρω πώς έφτασα μέχρι τη Λάρισα. Ήμασταν ακριβώς πάνω από το σημείο άκουγα φωνές, είχε ασθενοφόρα και φωτιά. Δεν μας άφησαν να κατέβουμε κάτω, μας είπε η αστυνομία να πάμε στο νοσοκομείο και να περιμένουμε εκεί. Τα ασθενοφόρα έβγαζαν μαύρες σακούλες όχι φορεία. Έλεγα στους διασώστες να ανοίξουν τη σακούλα να δω το παιδί μου. Ουρλιάζαμε όλοι μας».

«Τότε ήταν υπουργός Υγείας ο κ. Πλεύρης. Καταλάβαμε πως δεν είχε ιδέα τι είχε γίνει. Έριξε δάκρυα ότι θα είναι μαζί μας και δεν τον πιστέψαμε. Του είπαμε να μην κάθεται εδώ να πάει εκεί να βρει τα παιδιά μας. Νιώθω προδοσία. Λέγανε ψέματα από την πρώτη στιγμή. Μετά από 4 μέρες ταυτοποιήθηκε το παιδί μου, μέσω DNA. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κοιτούσαν πώς να σώσουν τα παιδιά μας, αλλά από τις πρώτες ώρες σχεδίαζαν να καλύψουν τα ίχνη τους. Υποσχέθηκα στο παιδί μου πως δεν θα σταματήσω, θέλω να βάλω στη φυλακή όλους όσοι φταίνε», πρόσθεσε.

Για τις επικρίσεις που έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα

Ο Πάνος Ρούτσι μίλησε και για τις επικρίσεις που έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα.

«Ποτέ κανένας άνθρωπος να μη βρεθεί στη θέση μου. Ζούμε ένα μαρτύριο, έχουμε πόνο, θυμό μέσα μας για όλα αυτά και πρέπει να το διαχειριστούμε. Γι’ αυτό πήγα στην υπνοθεραπεύτρια, γιατί ήθελα να μάθω αν μπορώ να ακούσω για τελευταία φορά τη φωνή του παιδιού μου. Έστω και στα ψέματα να μου πει ότι είναι καλά εκεί που είναι. Το είχα ανάγκη. Όσον αφορά στην νυχτερινή έξοδό μου, δεν έχω ανάγκη να ξεσκάσω ως άνθρωπος; Δεν μπορώ να πάω με έναν φίλο μου, να πιω ένα ποτό; Δεν μπορώ κάπως αυτόν τον πόνο που έχω να τον ξεχάσω για μια στιγμή;», αναρωτήθηκε.

«Δεν νιώθω ήρωας» – «Θα έκανα τα πάντα για να μην έμπαινε στο τρένο» ο Ντένις

«Δεν νιώθω σύμβολο. Δεν νιώθω ούτε ήρωας ούτε τίποτα», είπε ο Πάνος Ρούτσι.

«Θα έκανα τα πάντα για να μην έμπαινε στο τρένο ο Ντένις. Θα έμπαινα στη θέση του. Έρχεται ο Ντένις στον ύπνο μου και κάθε φορά που έρχεται είναι γελαστός, είναι σαν να μου λέει ‘μπαμπά, καλά είμαι’. Θα ήθελα να ακούσω έστω για μία φορά την φωνή του, μου δίνει δύναμη το γεγονός ότι έρχεται στον ύπνο μου. Μου έχει λείψει πάρα πολύ το ‘μπαμπά’. Θα έδινα τα πάντα για να ακούσω έστω μία φορά τη λέξη αυτή», δήλωσε χαρακτηριστικά.