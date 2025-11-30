Θράσος Γεωργιάδη: Δεν είστε φτωχοί αλλά μίζεροι, λάθος και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Ένα βολικό αφήγημα εξακολουθεί να συντηρεί με συνέπεια ο Άδωνις Γεωργιάδης, προκαλώντας το περί δικαίου κοινό αίσθημα. Πιστός σε προγενέστερη δήλωση πως «στην Ελλάδα είναι όλα ζάχαρη», το τελευταίο διάστημα, προς ενίσχυσή των λεγομένων του, αμφισβητεί πλέον ανοιχτά τα στοιχεία ακόμα και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) μιλώντας για «μίζερους» και «δυστυχισμένους» Έλληνες θέλοντας να «σκεπάσει» την ακρίβεια και τα ποσοστά φτώχειας που δεν τιμούν τη χώρα.

Τα βάζει με τα στοιχεία, επιχειρώντας να τα αποδομήσει αλλά παρά τη φιλότιμη προσπάθεια δεν είναι εύκολο

Ο υπουργός Υγείας, βλέποντας τα σύννεφα βροχής που έχουν εμφανιστεί πάνω από το Μαξίμου, υπερασπίζεται με πάθος τις κυβερνητικές επιλογές αναλαμβάνοντας αυτός να κρατήσει την ομπρέλα που δεν τολμούν να κρατήσουν άλλοι υπουργοί, με μια τακτική που υπηρετεί την τακτική: όταν κάτι δεν μας αρέσει, τότε επιλέγουμε να το αμφισβητήσουμε.

«Λάθος τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ»

Είτε εμφανιζόμενος σε τηλεοπτικά πάνελ, είτε μιλώντας στη Βουλή ακολουθεί παγίως την ίδια τακτική. Αυτό ακριβώς έπραξε και στη Βουλή, όταν απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση. Αφού παραδέχτηκε μεν πως η πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ είναι κακή για τη χώρα μας, ισχυρίστηκε πως τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στα οποία έχει βασιστεί είναι λάθος.

<br />

«Αμφισβητώ τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., έχει κάνει λάθος. Είναι λάθος η μεθοδολογία της. Είναι λάθος η μεθοδολογία, παίρνουν 1.000 τηλέφωνα για να τα βγάλουν τα στοιχεία» υποστήριξε και έφερε ως παράδειγμα τους δείκτες ικανοποίησης, στους οποίους η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στον πάτο. Και συνέχισε, συγκρίνοντας ανόμοιες καταστάσεις. «Όλοι οι δείκτες ικανοποίησης είναι χαμηλοί για την Ελλάδα. Οι Έλληνες δηλώνουν δυστυχισμένοι, οι Παλαιστίνιοι δηλώνουν πιο ευτυχισμένοι από εμάς».

«Εθνική μιζέρια»

Ακόμα και σε θέματα που θα έπρεπε να δούμε με μεγάλη λεπτότητα, όπως η φτώχεια στην Ελλάδα, ο υπουργός Υγείας, επικαλούμενος τον πίνακα της Eurostat που δείχνει τον δείκτη φτώχειας και αίσθησης φτώχειας στα κράτη μέλη της ΕΕ, προκαλεί.

Προσπερνώντας το γεγονός ότι πολλά νοικοκυριά στενάζουν από την ακρίβεια,πρόσφατα υποστήριξε (MEGA) πως «έχουν εισοδήματα που δεν είναι δηλωμένα», ενώ παρότρυνε τους άνεργους να πάνε για δουλειά «ακόμα και χαμηλό να είναι το εισόδημα».

Έφτασε μάλιστα ουσιαστικά να μιλήσει με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται καθημερινά και τα εισοδήματά τους δεν επαρκούν για να βγει ο μήνας. «Ας αφήσουμε όλη μέρα την κλάψα λοιπόν. Στην πενταετία του Μητσοτάκη ο κόσμος περνάει καλύτερα», ισχυρίστηκε ο υπουργός.

Δεν διστάζει μάλιστα να μιλά για «μιζέρια» ως χαρακτηριστικό των Ελλήνων. «Έχουμε μια μιζέρια εθνική, από τους αρχαίους χρόνους» δήλωνε (ACTION24) δηλώνει με ευκολία φροντίζοντας βεβαίως να παραδέχεται πως «δεν είναι όλα τέλεια» αλλά παράλληλα φροντίζει να αποδομήσει τη μεγάλη εικόνα.