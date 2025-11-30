newspaper
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 08:54
Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί ταξί
Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 12:35
«Οδηγός» για τη Cyber Monday - Τι να προσέξετε και πως να αποφύγετε… παγίδες
Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 14:54
Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι και πώς θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Θράσος Γεωργιάδη: Δεν είστε φτωχοί αλλά μίζεροι, λάθος και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Πολιτική Γραμματεία 30 Νοεμβρίου 2025 | 21:44

Θράσος Γεωργιάδη: Δεν είστε φτωχοί αλλά μίζεροι, λάθος και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Για τον υπουργό Υγείας και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα μάλλον… «είναι όλα ζάχαρη». Ο Άδωνις Γεωργιάδης βρήκε τον νέο... «εχθρό» (ΕΛΣΤΑΤ).

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Spotlight

Ένα βολικό αφήγημα εξακολουθεί να συντηρεί με συνέπεια ο Άδωνις Γεωργιάδης, προκαλώντας το περί δικαίου κοινό αίσθημα. Πιστός σε προγενέστερη δήλωση πως «στην Ελλάδα είναι όλα ζάχαρη», το τελευταίο διάστημα, προς ενίσχυσή των λεγομένων του, αμφισβητεί πλέον ανοιχτά τα στοιχεία ακόμα και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) μιλώντας για «μίζερους» και «δυστυχισμένους» Έλληνες  θέλοντας να «σκεπάσει» την ακρίβεια και τα ποσοστά φτώχειας που δεν τιμούν τη χώρα.

Τα βάζει με τα στοιχεία, επιχειρώντας να τα αποδομήσει αλλά παρά τη φιλότιμη προσπάθεια δεν είναι εύκολο

Ο υπουργός Υγείας, βλέποντας τα σύννεφα βροχής που έχουν εμφανιστεί πάνω από το Μαξίμου, υπερασπίζεται με πάθος τις κυβερνητικές επιλογές αναλαμβάνοντας αυτός να κρατήσει την ομπρέλα που δεν τολμούν να κρατήσουν άλλοι υπουργοί, με μια τακτική που υπηρετεί την τακτική: όταν κάτι δεν μας αρέσει, τότε επιλέγουμε να το αμφισβητήσουμε.

«Λάθος τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ»

Είτε εμφανιζόμενος σε τηλεοπτικά πάνελ, είτε μιλώντας στη Βουλή ακολουθεί παγίως την ίδια τακτική. Αυτό ακριβώς έπραξε και στη Βουλή, όταν απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση. Αφού παραδέχτηκε μεν πως η πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ είναι κακή για τη χώρα μας, ισχυρίστηκε πως τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στα οποία έχει βασιστεί είναι λάθος.

«Αμφισβητώ τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., έχει κάνει λάθος. Είναι λάθος η μεθοδολογία της. Είναι λάθος η μεθοδολογία, παίρνουν 1.000 τηλέφωνα για να τα βγάλουν τα στοιχεία» υποστήριξε και έφερε ως παράδειγμα τους δείκτες ικανοποίησης, στους οποίους η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στον πάτο. Και συνέχισε, συγκρίνοντας ανόμοιες καταστάσεις. «Όλοι οι δείκτες ικανοποίησης είναι χαμηλοί για την Ελλάδα. Οι Έλληνες δηλώνουν δυστυχισμένοι, οι Παλαιστίνιοι δηλώνουν πιο ευτυχισμένοι από εμάς».

«Εθνική μιζέρια»

Ακόμα και σε θέματα που θα έπρεπε να δούμε με μεγάλη λεπτότητα, όπως η φτώχεια στην Ελλάδα, ο υπουργός Υγείας, επικαλούμενος τον πίνακα της Eurostat που δείχνει τον δείκτη φτώχειας και αίσθησης φτώχειας στα κράτη μέλη της ΕΕ, προκαλεί.

Προσπερνώντας το γεγονός ότι πολλά νοικοκυριά στενάζουν από την ακρίβεια,πρόσφατα  υποστήριξε (MEGA) πως «έχουν εισοδήματα που δεν είναι δηλωμένα», ενώ παρότρυνε τους άνεργους να πάνε για δουλειά «ακόμα και χαμηλό να είναι το εισόδημα».

Έφτασε μάλιστα ουσιαστικά να μιλήσει με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται καθημερινά και τα εισοδήματά τους δεν επαρκούν για να βγει ο μήνας. «Ας αφήσουμε όλη μέρα την κλάψα λοιπόν. Στην πενταετία του Μητσοτάκη ο κόσμος περνάει καλύτερα», ισχυρίστηκε ο υπουργός.

Δεν διστάζει μάλιστα να μιλά για «μιζέρια» ως χαρακτηριστικό των Ελλήνων. «Έχουμε μια μιζέρια εθνική, από τους αρχαίους χρόνους» δήλωνε (ACTION24) δηλώνει με ευκολία φροντίζοντας βεβαίως να παραδέχεται πως «δεν είναι όλα τέλεια» αλλά παράλληλα φροντίζει να αποδομήσει τη μεγάλη εικόνα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Με το βλέμμα στην οικονομία η Wall Street – Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;

Με το βλέμμα στην οικονομία η Wall Street – Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

World
Ρωσία: Ανοίγει νέο μέτωπο επιρροής στην Αφρική – Η αλιεία ως διπλωματία

Ρωσία: Ανοίγει νέο μέτωπο επιρροής στην Αφρική – Η αλιεία ως διπλωματία

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Φαραντούρης από το μπλόκο Νίκαιας: «Η αδιαφορία και η διαφθορά σκοτώνουν τον πρωτογενή τομέα»
Αγροτικές κινητοποιήσεις 30.11.25

Φαραντούρης από το μπλόκο Νίκαιας: «Η αδιαφορία και η διαφθορά σκοτώνουν τον πρωτογενή τομέα»

Έκκληση στην κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματα των αγροτών, που ξεκίνησαν κινητοποιήσεις με μπλόκα στη Νίκαια και τον Πλατύκαμπο Λάρισας, έκανε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αντί για ενισχύσεις, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιφύλαξε στους αγρότες αστυνομική βία και χημικά
Αγροτικές κινητοποιήσεις 30.11.25

ΠΑΣΟΚ: Αντί για ενισχύσεις, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιφύλαξε στους αγρότες αστυνομική βία και χημικά

Κριτική από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, για την ένταση και τα χημικά με τα οποία αντιμετώπισαν τους αγρότες στα μπλόκα, οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Δέρνουν αγρότες για να παρεμποδίσουν τις κινητοποιήσεις τους
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Δέρνουν αγρότες για να παρεμποδίσουν τις κινητοποιήσεις τους

«Αυτή είναι η πολιτική σας κ. Μητσοτάκη. Πρώτα τους κλέβετε. Μετά τους κοροϊδεύετε. Στο τέλος τους δέρνετε», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στηλιτεύοντας την επίθεση των ΜΑΤ στους αγρότες

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι αρχαιολογικοί χώροι του τόπου μας είναι αγαθό που πρέπει να απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι
Από το Ρέθυμνο 30.11.25

Κουτσούμπας: Οι αρχαιολογικοί χώροι του τόπου μας είναι αγαθό που πρέπει να απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφτηκε το Μουσείο Αρχαίας Ελευθέρνας στο Ρέθυμνο - Έκανε αναφορά και στο Λόφο της Παπούρας που κινδυνεύει από την τοποθέτηση ραντάρ στο Ηράκλειο

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Πέρασε μια εβδομάδα εξαπάτησης, εμπαιγμού και επιτελικού φιάσκου για την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Πέρασε μια εβδομάδα εξαπάτησης, εμπαιγμού και επιτελικού φιάσκου για την κυβέρνηση

Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού - «Η Ελλάδα των λίγων τα μαζεύει και ξεζουμίζει την Ελλάδα των πολλών», σημειώνει

Σύνταξη
Στο πλευρό των αγροτών η Νέα Αριστερά: Λεφτά για αποζημιώσεις δεν υπάρχουν, δακρυγόνα όμως έχουμε άφθονα
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

Στο πλευρό των αγροτών η Νέα Αριστερά: Λεφτά για αποζημιώσεις δεν υπάρχουν, δακρυγόνα όμως έχουμε άφθονα

«Την ώρα που οι αγρότες ζητούν τα αυτονόητα, δηλαδή να πληρωθούν τις ενισχύσεις που τους χρωστά το κράτος, να σταθούν όρθιοι μετά από καταστροφές, πανώλη, ευλογιά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση απαντά με βία», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Δούκας: Δεν πρέπει να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία
Αυτοδιοίκηση 30.11.25

Σφοδρή επίθεση Δούκα στην κυβέρνηση: «Δεν πρέπει να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τονίζοντας ότι «πρέπει να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Σκληρή ανακοίνωση για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ – «Μια ακόμα επιδρομή γαλάζιων ακρίδων»
Νέο σκάνδαλο; 30.11.25

Σκληρή ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ - «Μια ακόμα επιδρομή γαλάζιων ακρίδων»

Δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε εταιρεία catering έδινε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τη σίτιση φοιτητών, μόνο που αυτοί... έλειπαν λόγω κορονοϊού - Πρόεδρος ήταν ο Κωνσταντίνος Δέρβος, πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Ισχυρό το αίτημα πολιτικής αλλαγής αλλά χαμηλή εμπιστοσύνη στην αντιπολίτευση – Πώς αλλάζει το σκηνικό ένα κόμμα Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

Δημοσκόπηση: Ισχυρό το αίτημα πολιτικής αλλαγής αλλά χαμηλή εμπιστοσύνη στην αντιπολίτευση – Πώς αλλάζει το σκηνικό ένα κόμμα Τσίπρα

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αξιολογείται αρνητικά από το 64,4% σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση., Πάνω από το 50% θέλει πολιτική αλλαγή, όμως ένα μεγάλο ποσοστό έχει λίγο ή καθόλου εμπιστοσύνη στην αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα ένα 26% θεωρεί το κόμμα Τσίπρα ως ευκαιρία ανασύνταξης για την Κεντροαριστερά.

Σύνταξη
Τσουκάλας για ανάρτηση Μητσοτάκη – «Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχει χτυπήσει κόκκινο»
Πολιτική 30.11.25

Τσουκάλας για ανάρτηση Μητσοτάκη – «Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχει χτυπήσει κόκκινο»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο κ. Μητσοτάκης «προσπαθεί να ωραιοποιήσει καταστάσεις και να "βγει από πάνω" σε ζητήματα, στα οποία η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης του έχει χτυπήσει κόκκινο»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Επιχειρεί να ξορκίσει τα μπλόκα με καλλιέργεια προσδοκιών – Αναμασά ξανά τη «θετική ατζέντα»
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

Να ξορκίσει τα μπλόκα με καλλιέργεια προσδοκιών επιχειρεί ο Μητσοτάκης - Αναμασά ξανά τη «θετική ατζέντα»

Με αναμάσημα για ακόμη μια φορά της «θετικής ατζέντας», επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ξεφύγει από επίμονα μέτωπα και να βάλει ανάχωμα στη λαϊκή δυσαρέσκεια - Παράλληλα επιχειρεί να ανακόψει τις κλιμακούμενες κινητοποιήσεις των αγροτών με καλλιέργεια προσδοκιών και υποσχέσεις ότι «ο Δεκέμβριος θα είναι μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του αγροτικού κόσμου»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Πυρά στην κυβέρνηση για το αγροτικό – Κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη
Από την Πάτρα 30.11.25

Ανδρουλάκης: Πυρά στην κυβέρνηση για το αγροτικό – Κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη

«Η έλλειψη σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης πλήττει την ύπαιθρο κι αυτό φαίνεται στον πρωτογενή τομέα», τόνισε σε δηλώσεις του από την Πάτρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου
Πολιτική 30.11.25

«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου

«Μεταρρυθμίσεις είναι να αντιμετωπίσεις το ζήτημα της στέγασης σοβαρά. Η κυβέρνηση κάνει μία περιορισμένη επιδοματική πολιτική, κι αυτή έχει προβλήματα» τονίζει ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Επιχείρηση «έξοδος από την κρίση»
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

Επιχείρηση «έξοδος από την κρίση»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται πως είναι αποφασισμένος να αλλάξει στρατηγική για να κάνει damage control και να κατευνάσει την κοινωνική οργή που προκαλεί το εκρηκτικό μείγμα ακρίβειας και χαμηλών μισθών

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Στην Κρήτη ο Κουτσούμπας – «Ο λαός να ακουμπήσει τις προσδοκίες του στο ΚΚΕ, που έχει επιμονή στη σοσιαλιστική προοπτική»
Στο Λασίθι 29.11.25

Στην Κρήτη ο Κουτσούμπας – «Ο λαός να ακουμπήσει τις προσδοκίες του στο ΚΚΕ, που έχει επιμονή στη σοσιαλιστική προοπτική»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφτηκε και το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, με τους γιατρούς να καταγγέλλουν πως «το νοσοκομείο εφημερεύει χωρίς αναισθησιολόγο, ακτινολόγο και χειρουργό»

Σύνταξη
ΚΚΕ για μέτρα κατά της λειψυδρίας: Στόχος η προώθηση της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού
Επικαιρότητα 29.11.25

ΚΚΕ για μέτρα κατά της λειψυδρίας: Στόχος η προώθηση της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού

«Αντί για αντιπλημμυρικά έργα, τεχνικά έργα συλλογής και αποθήκευσης βρόχινου νερού και αποκατάστασης του απαρχαιωμένου δικτύου, προωθούνται λύσεις ύδρευσης και άρδευσης με κριτήριο την κερδοφορία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;
Wall Street 30.11.25

Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένει Wall Street τις ανακοινώσεις για τη δραστηριότητα στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες, καθώς και για το κλίμα καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Μελίνα Ζιάγκου
Πρόεδρος Παρτίζαν: «Ο Ομπράντοβιτς ήθελε να φύγει πριν τον Παναθηναϊκό»
Μπάσκετ 30.11.25

Πρόεδρος Παρτίζαν: «Ο Ομπράντοβιτς ήθελε να φύγει πριν τον Παναθηναϊκό»

Αποκαλύψεις για το παρασκήνιο της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε ο πρόεδρος της Παρτίζαν, λέγοντας μεταξύ άλλων πως ο «Ζοτς» ήθελε να αποχωρήσει πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Δείξαμε χαρακτήρα, αλλά τα ξεκάθαρα λάθη που κάναμε μας κόστισαν»
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Μπενίτεθ: «Δείξαμε χαρακτήρα, αλλά τα ξεκάθαρα λάθη που κάναμε μας κόστισαν»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έμεινε εν μέρει ικανοποιημένος από την ομάδα του μετά την ήττα από την ΑΕΚ με 3-2, αποδίδοντάς την στα ξεκάθαρα λάθη που έκαναν οι παίκτες του όπως χαρακτηριστικά είπε.

Σύνταξη
Το μήνυμα του Σλοτ στον Σαλάχ
On Field 30.11.25

Το μήνυμα του Σλοτ στον Σαλάχ

Η Λίβερπουλ πήρε «ανάσα» μετά τη νίκη επί της Γουέστ Χαμ και ο προπονητής των πρωταθλητών άφησε στον πάγκο τον Σαλάχ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αργεντινή: Ενθαρρυμένοι από τον Μιλέι, υποστηρικτές της χούντας ζητούν αποκατάσταση κρατούμενων στρατιωτικών
Επικίνδυνη στροφή 30.11.25

Αργεντινή: Ενθαρρυμένοι από τον Μιλέι, υποστηρικτές της χούντας ζητούν αποκατάσταση κρατούμενων στρατιωτικών

Διαδήλωση-πρόκληση πραγματοποίησαν στο Μπουένος Άιρες πρώην στρατιωτικοί της χούντας στην Αργεντινή και οι οικογένειές τους. Ζητούσαν αποκατάσταση φυλακισμένων για εγκλήματα της δικτατορίας.

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Στον εισαγγελέα τη Δευτέρα o Τούρκος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς
Αλεξανδρούπολη 30.11.25

Στον εισαγγελέα τη Δευτέρα o Τούρκος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς

Πρόκειται για μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίου επικίνδυνων κτηνιατρικών εμβολίων τα οποία είναι σκευάσματα χαμηλού κόστους η ζημιά όμως που προκαλούν στα ζώα είναι μεγάλη.

Σύνταξη
Σκληρές διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών – Αναζητούν «λύσεις και διατυπώσεις»
Βήμα-βήμα 30.11.25

Σκληρές διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών – Αναζητούν «λύσεις και διατυπώσεις»

Στόχος της συνάντησης ήταν να υπάρξει ένα πρακτικό αποτέλεσμα, ώστε να τεθεί σε διαπραγμάτευση κατά τη συνάντηση του Αμερικανού απεσταλμένου με τον Ρώσο πρόεδρο. Ρούμπιο: «Υπάρχει δρόμος ακόμα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διακοπή στο Άγιαξ – Γκρόνινγκεν λόγω ρίψης δεκάδων καπνογόνων! (vids)
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Διακοπή στο Άγιαξ – Γκρόνινγκεν λόγω ρίψης δεκάδων καπνογόνων! (vids)

Διακοπή στο Άγιαξ – Γκρόνινγκεν λόγω ρίψης δεκάδων καπνογόνων στον αγωνιστικό χώρο από τους οπαδούς του «Αίαντα», θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη συνοπαδού τους που «έφυγε» από τη ζωή μέσα στον μήνα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μουζακίτης για Αλόνσο: «Είναι πολύ μεγάλη τιμή να μιλάει για μένα ένας τόσο σπουδαίος άνθρωπος»
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Μουζακίτης για Αλόνσο: «Είναι πολύ μεγάλη τιμή να μιλάει για μένα ένας τόσο σπουδαίος άνθρωπος»

Ο Χρήστος Μουζακίτης «απάντησε» στα άκρως κολακευτικά λόγια που είχε να πει για τον ίδιο ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο, κάνοντας λόγο για μια πολύ μεγάλη τιμή.

Σύνταξη
Οι δύο «μαθητές» του Πεπ
On Field 30.11.25

Οι δύο «μαθητές» του Πεπ

Ο Μαρέσκα είχε τις «απαντήσεις» στο πλάνο του Αρτέτα και ο Ιταλός κέρδισε… πόντους στην μονομαχία με τον Ισπανό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σπανούλης: «Έχουμε μια πολύ ταλαντούχα και παθιασμένη ομάδα, πολύ περήφανος για τις δύο νίκες»
Μπάσκετ 30.11.25

Σπανούλης: «Έχουμε μια πολύ ταλαντούχα και παθιασμένη ομάδα, πολύ περήφανος για τις δύο νίκες»

Οι δηλώσεις που έκανε ο Βασίλης Σπανούλης και οι διεθνείς, μετά τη νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Πορτογαλίας με 76-68 για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Σύνταξη
LIVE: Χιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Χιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Χιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 14η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
Η Τζόντι Φόστερ θεώρησε τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο «πραγματικά αδιάφορο» όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά
1976 30.11.25

Η Τζόντι Φόστερ θεώρησε τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο «πραγματικά αδιάφορο» όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά

Μιλώντας για την καριέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές, η Τζόντι Φόστερ θυμήθηκε ότι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο «την πήρε υπό την προστασία του» ενόσω γυρνούσαν την ταινία «Ο Ταξιτζής» - ωστόσο, εκείνη τον βρήκε βαρετό.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ρόμα – Νάπολι
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Ρόμα – Νάπολι

LIVE: Ρόμα – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Νάπολι για τη 13η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ’: «Μοναδική λύση» στη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστινίων είναι αυτή των δύο κρατών
Εν πτήσει 30.11.25

Πάπας Λέων ΙΔ’: «Μοναδική λύση» στη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστινίων είναι αυτή των δύο κρατών

Η μοναδική λύση για το Μεσανατολικό είναι αυτή που θα περιλαμβάνει Κράτος της Παλαιστίνης, είπε ο Πάπας Λέων. «Επιδιώκουμε να βοηθήσουμε για να καταλήξουν σε λύση με δικαιοσύνη για όλους», πρόσθεσε.

Σύνταξη
Η Rosalía πιστεύει ότι η «μοναξιά» είναι μάθημα ζωής
Ισορροπία 30.11.25

Η Rosalía πιστεύει ότι η «μοναξιά» είναι μάθημα ζωής

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Popcast της εφημερίδας New York Times, η Rosalía μίλησε για την μοναξιά που νιώθει ως ένας άνθρωπος που συνεχώς ταξιδεύει για επαγγελματικούς λόγους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τσέλσι – Άρσεναλ 1-1: Ισόπαλο το λονδρέζικο ντέρμπι
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Τσέλσι – Άρσεναλ 1-1: Ισόπαλο το λονδρέζικο ντέρμπι

Η Τσέλσι έπαιξε με 10 παίκτες για το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ωστόσο άντεξε και πήρε την ισοπαλία (1-1) από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, στο τελευταίο ματς της 13ης αγωνιστικής της Premier League.

Σύνταξη
Λούτσα: «Λυπάμαι για το παιδί», συγγνώμη ζητά η μητέρα του 29χρονου οδηγού – Το χρονικό της τραγωδίας
Ελλάδα 30.11.25

«Λυπάμαι για το παιδί»: Συγγνώμη ζητά η μητέρα του 29χρονου οδηγού - Το χρονικό της τραγωδίας στη Λούτσα

Το δυστύχημα καταγράφηκε σε βίντεο, όπου φαίνεται η ξέφρενη πορεία του αυτοκινήτου του 29χρονου, πριν εκτραπεί από τον δρόμο και παρασύρει την οικογένεια

Σύνταξη
Η Βίκινγκ πήρε το πρωτάθλημα Νορβηγίας και έκανε… δώρο στον επόμενο πρωταθλητή Ελλάδας
Αθλητισμός & Σπορ 30.11.25

Η Βίκινγκ πήρε το πρωτάθλημα Νορβηγίας και έκανε… δώρο στον επόμενο πρωταθλητή Ελλάδας

Η Βίκινγκ ξεπέρασε τη Μπόντο Γκλιμτ στη μάχη και στέφθηκε πρωταθλήτρια Νορβηγίας, κάνοντας έτσι ένα μεγάλο δώρο στην ομάδα που θα κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα Ελλάδας.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο