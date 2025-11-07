Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
07.11.2025
Αγρίνιο: 79χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη η κόρη του
Ο Άδωνις Γεωργιάδης οραματίζεται ένα έθνος κουμπουροφόρων σε αλληλοεξόντωση
Editorial 07 Νοεμβρίου 2025

Ο Άδωνις Γεωργιάδης οραματίζεται ένα έθνος κουμπουροφόρων σε αλληλοεξόντωση

Νομιμοποίηση της οπλοκατοχής σημαίνει ότι θα θρηνούμε ακόμη περισσότερα θύματα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατακρίνονται διεθνώς γιατί έχουν ένα από τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων από πυροβόλα όπλα στον κόσμο. Αυτό δεν αντανακλά μόνο κάποιες διαφορές στις κοινωνικές συνθήκες. Πρωτίστως οφείλεται στο γεγονός ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες το ποσοστό της οπλοκατοχής είναι πολύ πιο υψηλό, γιατί η οπλοκατοχή εξακολουθεί να θεωρείται ένα δικαίωμα, κατοχυρωμένο στο αμερικανικό σύνταγμα και ως αποτέλεσμα δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματικός περιορισμός της.

Μόνο που όταν υπάρχουν πολλά όπλα διαθέσιμα, αυτά θα χρησιμοποιηθούν. Και τότε θα έχουμε νεκρούς.

Αυτός είναι ο λόγος που στις περισσότερες χώρες το δικαίωμα της οπλοκατοχής αναγνωρίζεται μόνο στις δημόσιες αρχές και σε πολύ περιορισμένο αριθμό ανθρώπων που έχουν ειδικές άδειες οπλοφορίας.

Αυτό στηρίζεται και στην αντίληψη ότι με την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού στις οργανωμένες πολιτείες η τιμωρία και η απόδοση δικαιοσύνης είναι δουλειά του κράτους και ότι δεν μπορούν να υπάρχουν μορφές αυτοδικίας ή ένοπλης αυτοάμυνας. Σε τελική ανάλυση, αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να υπάρχει κράτος: να μη χρειάζεται ο πολίτης να ταμπουρώνεται, οπλισμένος μέχρι τα δόντια για να αντιμετωπίσει τη μία την άλλη απειλή, ακριβώς γιατί αυτό στο τέλος είναι συνταγή για αλληλοεξόντωση.

Αρκεί να σκεφτούμε τα προβλήματα που έχουμε στην Κρήτη όπου διατηρείται, δυστυχώς, ζωντανή μια παράδοση παράνομης οπλοκατοχής.

Και όμως αυτή ακριβώς την ώρα, που οικογένειες θρηνούν νεκρούς, ακριβώς επειδή υπάρχει παράνομη οπλοκατοχή, ένας υπουργός της κυβέρνησης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, βγαίνει και διατυπώνει την «προσωπική του άποψη» ότι πρέπει να επιτραπεί η οπλοκατοχή, στα πρότυπα των ΗΠΑ.

Δηλαδή, ένα υπουργός της κυβέρνησης και μάλιστα ο υπουργός που έχει στο χαρτοφυλάκιό του τον ευαίσθητο τομέα της υγείας που στηρίζεται στον ανθρωπισμό, τον σεβασμό και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, ο υπουργός που εποπτεύει τα νοσοκομεία που θα υποδεχτούν τα θύματα των πυροβόλων όπλων, προτείνει να νομιμοποιηθεί η οπλοκατοχή.

Η πρωτοφανής αυτή επίδειξη ανευθυνότητας αποκαλύπτει, μεταξύ άλλων, και μέχρι που μπορεί να φτάσει το «χάιδεμα» ακροδεξιών αντανακλαστικών στο οποίο επιδίδεται η κυβέρνηση. Γιατί η επικίνδυνη ρητορική περί οπλοκατοχής, «να πάρουμε το νόμο στα χέρια μας», να «μπορούμε όλοι να υπερασπιστούμε το σπίτι μας», είναι «δικαίωμα μας να μπορούμε να αμυνθούμε», από την ακροδεξιά έρχεται και εκφράζει ακραία συντηρητικές απόψεις. Και σίγουρα κάποιοι θα πανηγύριζαν εάν όντως διευρυνόταν η οπλοκατοχή, θεωρώντας όπως ο Γεωργιάδης πρότυπο τις ΗΠΑ και σε αυτή την πολιτική, παραβλέποντας βεβαίως ότι οι ΗΠΑ αποτελούν ως προς την οπλοκατοχή το κατεξοχήν παράδειγμα προς αποφυγή. Γιατί όσο περισσότερα όπλα νομιμοποιηθούν, τόσο περισσότερα θύματα θα θρηνήσουμε.

Με κάποια πράγματα δεν πρέπει να παίζουμε. Αντί, λοιπόν, για τον ανεύθυνο καιροσκοπισμό δηλώσεων όπως αυτές του Άδωνι Γεωργιάδη αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια όντως αποτελεσματική πολιτική κατά της οπλοκατοχής. Το χρωστάμε στις οικογένειες που τώρα μαυροφορούν και πενθούν, ενώ θα μπορούσαν να χαίρονται τους ανθρώπους τους εάν δεν υπήρχαν τόσα διαθέσιμα όπλα.

Ένα αντίο στην Πολίν Κόλινς της υπέροχης ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» που γυρίστηκε στη Μύκονο
«Πικάντικη κι υπέροχη» 07.11.25

Ένα αντίο στην Πολίν Κόλινς της υπέροχης ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» που γυρίστηκε στη Μύκονο

Η ταινία «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» έδωσε στην Πολίν Κόλινς έναν ρόλο που ταιριάζει στο ταλέντο της. Εκείνη τον άρπαξε την ευκαιρία δημιουργώντας μια καθημερινή ηρωίδα που πολλές γυναίκες μπόρεσαν να ταυτιστούν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βίντεο από drone με έφοδο της ΕΛΑΣ σε σπίτια στα Άνω Λιόσια: Είχαν κάνει τα σπίτια «καταστήματα» ναρκωτικών
Ελλάδα 07.11.25

Βίντεο από drone με έφοδο της ΕΛΑΣ σε σπίτια στα Άνω Λιόσια: Είχαν κάνει τα σπίτια «καταστήματα» ναρκωτικών

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εντοπίστηκαν τέσσερις οικίες-«καταστήματα» όπου διακινούνταν ναρκωτικά σε οικισμό των Άνω Λιοσίων.

Σύνταξη
Στον Άρη Betsson ο Αμίν Νουά
Μπάσκετ 07.11.25

Στον Άρη Betsson ο Αμίν Νουά

Την απόκτηση του Γάλλου πάουερ φόργουορντ, Αμίν Νουά, ως το τέλος της σεζόν, ανακοίνωσε ο Άρης Betsson.

Σύνταξη
Ανατροπή στη θεωρία της σκοτεινής ενέργειας – Η διαστολή του Σύμπαντος δείχνει να επιβραδύνεται
Επιστήμες 07.11.25

Τριγμοί στην Κοσμολογία – Μελέτη για τη σκοτεινή ενέργεια αλλάζει το σενάριο για το τέλος του κόσμου

Η σκοτεινή ενέργεια που επιταχύνει τη διαστολή του Σύμπαντος δείχνει να εξασθενίζει. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, το Σύμπαν μπορεί να τελειώσει με μια «μεγάλη σύνθλιψη».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Next please: Με ανερχόμενη μελαχρινή ηθοποιό εμφανίστηκε στο πλευρό του ο Τομ Κρουζ στο Λονδίνο
Νέες φήμες 07.11.25

Next please: Με ανερχόμενη μελαχρινή ηθοποιό εμφανίστηκε στο πλευρό του ο Τομ Κρουζ στο Λονδίνο

Λίγες μέρες έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστό ότι ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Άρμας δεν είναι πλέον ζευγάρι και ο σταρ του Χόλιγουντ έκανε την εμφάνισή του στο Λονδίνο με μια νέα μελαχρινή ανερχόμενη ηθοποιό.

Σύνταξη
Καθαρή υπερδύναμη η Κίνα: Οι ΑΠΕ παράγουν 5 φορές την ενέργεια των 600 πυρηνικών όπλων της
Δείχνει τον δρόμο 07.11.25

Καθαρή υπερδύναμη η Κίνα: Οι ΑΠΕ παράγουν 5 φορές την ενέργεια των 600 πυρηνικών όπλων της

Στον Ψυχρό Πόλεμο μια υπερδύναμη συνδύαζε έκταση με πυρηνικό οπλοστάσιο ικανό να απειλήσει τον κόσμο. Το ίδιο κάνει σήμερα η Κίνα επιδέξια, αλλά αντί για πυρηνκά επένδυσε στις ΑΠΕ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βελτιωμένες οι πιθανότητες πρόκρισης ΠΑΟΚ και Παναθηναικού, πτώση για την ΑΕΚ (pics)
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Βελτιωμένες οι πιθανότητες πρόκρισης ΠΑΟΚ και Παναθηναικού, πτώση για την ΑΕΚ (pics)

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός βελτίωσαν σημαντικά τις πιθανότητές πρόκρισής τους στο Europa League μετά τις νίκες της Πέμπτης, την ώρα που αυτές της ΑΕΚ στο Conference κατέγραψαν μικρή πτώση.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ από Ζάππειο: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για αμερικανικό LNG στην Ευρώπη
Οικονομία 07.11.25

Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ από Ζάππειο: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ο αμερικανός υπουργός υπογράμμισε ότι στην εποχή που οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, ειδικά η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, απαιτούν όλο και μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας από αξιόπιστες πηγές, η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει νέες ηλεκτροπαραγωγικές υποδομές

Σύνταξη
Χρυσοχοΐδης: Τα μέτρα για την οπλοκατοχή – Κακούργημα οι μπαλωθιές – Υποδιεύθυνση του ελληνικού FBI στην Κρήτη
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25

Χρυσοχοΐδης: Υποδιεύθυνση του ελληνικού FBI στην Κρήτη - Τα μέτρα για την οπλοκατοχή- Τέλος οι μπαλωθιές

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασε τα νέα μέτρα για την οπλοκατοχή μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους

Σύνταξη
Joseph Wright of Derby: Ο ζωγράφος που έδειξε το σκοτάδι πίσω από το «φως» του Διαφωτισμού με ένα μόνο κερί
Stories 07.11.25

Joseph Wright of Derby: Ο ζωγράφος που έδειξε το σκοτάδι πίσω από το «φως» του Διαφωτισμού με ένα μόνο κερί

Για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, η National Gallery συγκεντρώνει τα πιο δραματικά έργα του Joseph Wright of Derby — πίνακες όπου η επιστήμη γίνεται θέατρο και το φως του κεριού αποκαλύπτει ηθικά διλήμματα

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Σίνδο: Όχι σε νέα Τέμπη – Αν δεν μπορείτε να εγγυηθείτε την ασφάλεια των τρένων, παραιτηθείτε
Για Σίνδο 07.11.25

ΠΑΣΟΚ: Όχι σε νέα Τέμπη - Αν δεν μπορείτε να εγγυηθείτε την ασφάλεια των τρένων, παραιτηθείτε

«Η παραλίγο νέα σιδηροδρομική τραγωδία, με τρένο που μπήκε σε λάθος γραμμή, οφείλει να κινητοποιήσει και να αποτελέσει θρυαλλίδα άμεσων αντιδράσεων», λέει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε σε στρατιωτική βάση – Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν μέλη του προσωπικού
Αποκάλυψη CNN 07.11.25

Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε στη στρατιωτική βάση που εδρεύει το Air Force One - Στο νοσοκομείο μέλη του προσωπικού

Η στρατιωτική βάση Άντριους, που σημειώθηκε το περιστατικό, είναι γνωστή ως βάση του Air Force One, του αεροπλάνου που χρησιμοποιείται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
