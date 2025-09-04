newspaper
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 19:31
Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν λόγω ΔΕΘ
Αδ. Γεωργιάδης: Πήραν μπροστά οι μηχανές της κινδυνολογίας – Νέα Δημοκρατία ή χάος…
Πολιτική Γραμματεία 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:36

Αδ. Γεωργιάδης: Πήραν μπροστά οι μηχανές της κινδυνολογίας – Νέα Δημοκρατία ή χάος…

Σε μια χρονική περίοδο που η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται «στα σχοινιά» ο υπουργός Υγείας ανέλαβε να τονώσει το ηθικό φίλων και μελών του κόμματος χωρίς να αποφύγει την κινδυνολογία.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Με τη Νέα Δημοκρατία να βρίσκεται σε ένα καθοδικό δημοσκοπικό σπιράλ ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος του κόμματος της Πειραιώς «ευλογεί τα γένια» του Κυριάκου Μητσοτάκη, βλέπει την Ελλάδα να «πηγαίνει καλά σε όλους τους δείκτες» και προειδοποιεί «ουαί κι αλίμονο αν χαθεί η πολιτική σταθερότητα» που «η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που προσφέρει».

Κατά την ομιλία του σε εκδήλωση με τίτλο «η Θεσσαλονίκη αλλάζει», που οργάνωσε στην αίθουσα του ΤΕΕ η ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ., ενόψει της παρουσίας του πρωθυπουργού στην πόλη για τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ το Σάββατο, προσπάθησε να κάνει μερικές «ενέσεις» τόνωσης του πεσμένου ηθικού που παρατηρείται στο «γαλάζιο» στρατόπεδο χωρίς να αποφύγει την κινδυνολογία.

«Oυαί κι αλίμονο…»

«Έχουμε καλό πρωθυπουργό και η Ελλάδα πηγαίνει καλά σε όλους τους δείκτες. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που προσφέρει πολιτική σταθερότητα και ουαί κι αλίμονο αν χαθεί η πολιτική σταθερότητα, διότι τότε θα υπάρξει κίνδυνος για τη χώρα», τόνισε ο υπουργός Υγείας.

«Μην μας πιάνει μαύρη απελπισία, βρισκόμαστε στο μέσον της δεύτερης θητείας. Όλες οι κυβερνήσεις στα κοινοβουλευτικά καθεστώτα στο μέσον της δεύτερης θητείας έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα, όλες, μηδεμίας εξαιρουμένης, σε καμία χώρα του κόσμου, για τον πολύ απλό λόγο διότι υπάρχει φυσική κόπωση του εκλογικού σώματος, την οποία υφίσταται και ο κ. Μητσοτάκης», σημείωσε ο έμπειρος κοινοβουλευτικός.

Με τα δύσκολα να έπονται ο Αδ. Γεωργιάδης εκτίμησε ότι παρά την αρνητική συγκυρία «έχουμε όλη τη δυνατότητα να κερδίσουμε τις εκλογές και όχι μόνο να είμαστε πρώτο κόμμα αλλά να έχουμε και αυτοδυναμία. Αυτός είναι ο στόχος μας».

Και έδειξε τον δρόμο για να επιτευχθεί αυτό μέσω της υπεράσπισης του πρωθυπουργού και της κυβερνητικής πολιτικής «με θάρρος» και ακούγοντας «αυτούς που λένε τα πραγματικά προβλήματα».

Αναγνώρισε «ότι έχουμε ένα κομμάτι της κοινωνίας που δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να το ξεκολλήσουμε από ένα δύσκολο καθημερινό βίο. Που αυτό πράγματι δεν μπορεί να τα φέρει βόλτα ούτε με τα υψηλά ενοίκια, ούτε με τις υψηλές τιμές».

Έπλεξε το εγκώμιο…

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί με κολακευτικά λόγια για τη θητεία του στο τιμόνι του υπουργείο Υγείας σημειώνοντας πως «πάνε καλά και οι δείκτες στον τομέα της Υγείας» και ανέφερε πως ούτε ο ίδιος πίστευε ότι «θα πάνε τόσο καλά» όταν ανέλαβε υπουργός Υγείας.

Για τη Θεσσαλονίκη είπε ότι την Παρασκευή θα επισκεφτεί το Κέντρο Ανοσοθεραπείας που θα λειτουργήσει στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου», το οποίο χαρακτήρισε πολύ σημαντικό, το αρτιότερο των Βαλκανίων και όπως διαβεβαίωσε προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς και τα εγκαίνια του αναμένεται να γίνουν το ερχόμενο Πάσχα.

Ενημέρωσε πως εγκαταστάθηκαν στο Μετρό Θεσσαλονίκης οι πρώτοι απινιδωτές και το μέτρο  θα εφαρμοστεί και στο Μετρό της Αθήνας. Είπε επίσης πως παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη οι πρώτες πινακίδες σε κώδικα μπράιγ για τους τυφλούς συμπολίτες μας, με σκοπό την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και της ισότιμης αντιμετώπισης στα μέσα μεταφοράς.

Ενέργεια
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

World
Γαλλία: Είναι η… «νέα Ιταλία;» – Τι λένε τα νούμερα

Γαλλία: Είναι η… «νέα Ιταλία;» – Τι λένε τα νούμερα

