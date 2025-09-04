Προκλητικός Γεωργιάδης: Ακυρώνει επίσκεψη στο αστυνομοκρατούμενο νοσοκομείο Δράμας, συκοφαντώντας εργαζόμενους

Σε μαύρη προπαγάνδα καταφεύγει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος κάθε φορά που επισκέπτεται νοσοκομείο της χώρας βρίσκεται αντιμέτωπος με συγκεντρώσεις αποδοκιμασίας της κυβερνητικής πολιτικής απαξίωσης και εμπορευματοποίησης του ΕΣΥ. Σήμερα ο κ. Γεωργιάδης συκοφαντώντας διαδηλωτές, ακύρωσε προγραμματισμένη επίσκεψή του στο νοσοκομείο Δράμας, το οποίο -ας σημειωθεί- αστυνομοκρατείτο.

Συγκεκριμένα, ενόψει της επίσκεψης Γεωργιάδη, το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου Δράμας, είχε καλέσει σε συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου. Ωστόσο ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας που είχαν μεταβεί ενόψει της επίσκεψης του υπουργού, επιχείρησαν να εμποδίσουν τους διαδηλωτές να προσεγγίσουν το σημείο, προπηλακίζοντάς τους, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση (εικόνα πάνω από proinos-typos).

Γεωργιάδης: Μαύρη προπαγάνδα και συκοφάντηση εργαζομένων

Το σκηνικό, αποτέλεσε το άλλοθι για τον κ. Γεωργιάδη, για προχωρήσει σε συκοφάντηση των εργαζομένων λέγοντας: «ακυρώνω φυσικά την επίσκεψη μου εκεί και δηλώνω ότι για να πάω στο Νοσοκομείο αυτό θα πρέπει όχι μόνον να με καλέσει επισήμως ο Σύλλογος Εργαζομένων του αλλά να εγγυηθούν και την ασφάλεια μου. Στα Νοσοκομεία δεν πηγαίνω ούτε για να τσακώνομαι, ούτε για να με προπηλακίζουν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι, ούτε για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν. Κάτι δεν έχουν καταλάβει καλά».

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη επίσκεψη του «θα ήταν χρήσιμη για τον λαό της Δράμας και μπορεί από την επί τόπου παρουσία μου, να βρίσκαμε μία λύση που δεν έχουμε ακόμη σκεφθεί. Αλλά ας πάρουν την ευθύνη αυτοί που οργάνωσαν όλα αυτά τα αίσχη».

Ας σημειωθεί πάντως ότι πριν έξι μήνες υπήρξε συνάντηση των εκπροσώπων των εργαζομένων με τον υπουργό Υγείας στην Αθήνα, ωστόσο όπως καταγγέλλει το σωματείο, «η κατάσταση στο νοσοκομείο Δράμας εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Μεγάλα κενά υπάρχουν σε όλες τις υπηρεσίες (ιατρική, νοσηλευτική, τεχνική, διοικητική, εργαστήρια), που καλύπτονται με υπερεργασία και στέρηση εργασιακών δικαιωμάτων (στους εργαζόμενους οφείλονται πολλές ημέρες άδειας και ρεπό από προηγούμενα έτη)».

Αυτή είναι η εικόνα στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας λίγο πριν την επίσκεψη μου. Έφθασαν έως και να σκίσουν το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντού. Κατόπιν αυτών ακυρώνω φυσικά την επίσκεψη μου εκεί και δηλώνω ότι για να πάω στο Νοσοκομείο αυτό θα πρέπει όχι μόνον… pic.twitter.com/QMO0QDnngO — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 4, 2025

Ο υπουργός, έφτασε στο σημείο να στοχοποιήσει τον πρόεδρο του Σωματείου, του «προσκείμενου στο ΚΚΕ» όπως αναφέρει, ισχυριζόμενος ότι «ξεκίνησε δημόσιο αγώνα για να με προπηλακίσουν εκεί κατά την άφιξη μου».

Τι ζητούν οι εργαζόμενοι

Το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, στο κάλεσμά του για τη σημερινή συγκέντρωση, αναφερόταν στην δύσκολη κατάσταση του νοσοκομείου, τονίζοντας: «Δυστυχώς ούτε κουβέντα δεν ακούμε για τις απάνθρωπες εργασιακές συνθήκες και για την ανάγκη άμεσης κάλυψης των κενών θέσεων με επείγουσες διαδικασίες. Η κτιριακή αναβάθμιση του νοσοκομείου, δεν αρκεί από μόνη της για να λύσει το πρόβλημα. Οι ασθενείς χρειάζονται γιατρούς, νοσηλευτές, επαρκές υγειονομικό προσωπικό για να θεραπευτούν.

Η μόνη λύση για την ουσιαστική ενίσχυση του νοσοκομείου είναι η επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών του με μόνιμο προσωπικό. Μαζικές προσλήψεις προσωπικού για να μπορούν οι πολίτες να λαμβάνουν πλήρεις και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας χωρίς να χρειάζεται να βάζουν το χέρι στην τσέπη. Αξιοπρεπείς μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες για τους υγειονομικούς.

Μαζί με τα σωματεία, τους συλλόγους και τον κόσμο της περιοχής μας, για μια ακόμη φορά, θα διεκδικήσουμε να γίνουν οι υποσχέσεις πράξεις. Οι νέες κλινικές που δημιουργήθηκαν (δύο παθολογικές, πνευμονολογική και νεφρολογική) να μην μείνουν μόνο στα χαρτιά. Να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες προσλήψεις νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού και να τροποποιηθεί ο οργανισμός του νοσοκομείου με βάση τις νέες ανάγκες. Να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά.

Όσες δυσκολίες κι αν υψώνουν, όσο κι αν προσπαθεί η Κυβέρνηση με νομοσχέδια να επιβάλει στους εργαζόμενους τη σιωπή, θα μας βρίσκουν πάντα μπροστά τους, στον δρόμο του αγώνα για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας και του Δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ».