Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 09:55
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 80χρονος άνδρας έπεσε από μπαλκόνι
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 08:50
Προχωρούν σε 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί
Προκλητικός Γεωργιάδης: Ακυρώνει επίσκεψη στο αστυνομοκρατούμενο νοσοκομείο Δράμας, συκοφαντώντας εργαζόμενους
04 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:44

Οι δυνάμεις της αστυνομίας που είχαν μεταβεί στο νοσοκομείο, ενόψει της επίσκεψης του υπουργού επιχείρησαν να εμποδίσουν διαδηλωτές να φτάσουν στην πύλη - Σε μαύρη προπαγάνδα κατέφυγε ο Γεωργιάδης

Σύνταξη
Σε μαύρη προπαγάνδα καταφεύγει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος κάθε φορά που επισκέπτεται νοσοκομείο της χώρας βρίσκεται αντιμέτωπος με συγκεντρώσεις αποδοκιμασίας της κυβερνητικής πολιτικής απαξίωσης και εμπορευματοποίησης του ΕΣΥ.  Σήμερα ο κ. Γεωργιάδης συκοφαντώντας διαδηλωτές, ακύρωσε προγραμματισμένη επίσκεψή του στο νοσοκομείο Δράμας, το οποίο -ας σημειωθεί- αστυνομοκρατείτο.

Συγκεκριμένα, ενόψει της επίσκεψης Γεωργιάδη, το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου Δράμας, είχε καλέσει σε συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου. Ωστόσο ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας που είχαν μεταβεί ενόψει της επίσκεψης του υπουργού, επιχείρησαν να εμποδίσουν τους διαδηλωτές να προσεγγίσουν το σημείο, προπηλακίζοντάς τους, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση (εικόνα πάνω από proinos-typos).

Γεωργιάδης: Μαύρη προπαγάνδα και συκοφάντηση εργαζομένων

Το σκηνικό, αποτέλεσε το άλλοθι για τον κ. Γεωργιάδη, για προχωρήσει σε συκοφάντηση των εργαζομένων λέγοντας: «ακυρώνω φυσικά την επίσκεψη μου εκεί και δηλώνω ότι για να πάω στο Νοσοκομείο αυτό θα πρέπει όχι μόνον να με καλέσει επισήμως ο Σύλλογος Εργαζομένων του αλλά να εγγυηθούν και την ασφάλεια μου. Στα Νοσοκομεία δεν πηγαίνω ούτε για να τσακώνομαι, ούτε για να με προπηλακίζουν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι, ούτε για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν. Κάτι δεν έχουν καταλάβει καλά».

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη επίσκεψη του «θα ήταν χρήσιμη για τον λαό της Δράμας και μπορεί από την επί τόπου παρουσία μου, να βρίσκαμε μία λύση που δεν έχουμε ακόμη σκεφθεί. Αλλά ας πάρουν την ευθύνη αυτοί που οργάνωσαν όλα αυτά τα αίσχη».

Ας σημειωθεί πάντως ότι πριν έξι μήνες υπήρξε συνάντηση των εκπροσώπων των εργαζομένων με τον υπουργό Υγείας στην Αθήνα, ωστόσο όπως καταγγέλλει το σωματείο, «η κατάσταση στο νοσοκομείο Δράμας εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Μεγάλα κενά υπάρχουν σε όλες τις υπηρεσίες (ιατρική, νοσηλευτική, τεχνική, διοικητική, εργαστήρια), που καλύπτονται με υπερεργασία και στέρηση εργασιακών δικαιωμάτων (στους εργαζόμενους οφείλονται πολλές ημέρες άδειας και ρεπό από προηγούμενα έτη)».

Ο υπουργός, έφτασε στο σημείο να στοχοποιήσει τον πρόεδρο του Σωματείου, του «προσκείμενου στο ΚΚΕ» όπως αναφέρει, ισχυριζόμενος ότι «ξεκίνησε δημόσιο αγώνα για να με προπηλακίσουν εκεί κατά την άφιξη μου».

Τι ζητούν οι εργαζόμενοι

Το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, στο κάλεσμά του για τη σημερινή συγκέντρωση, αναφερόταν στην δύσκολη κατάσταση του νοσοκομείου, τονίζοντας: «Δυστυχώς ούτε κουβέντα δεν ακούμε για τις απάνθρωπες εργασιακές συνθήκες και για την ανάγκη άμεσης κάλυψης των κενών θέσεων με επείγουσες διαδικασίες. Η κτιριακή αναβάθμιση του νοσοκομείου, δεν αρκεί από μόνη της για να λύσει το πρόβλημα. Οι ασθενείς χρειάζονται γιατρούς, νοσηλευτές, επαρκές υγειονομικό προσωπικό για να θεραπευτούν.

Η μόνη λύση για την ουσιαστική ενίσχυση του νοσοκομείου είναι η επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών του με μόνιμο προσωπικό. Μαζικές προσλήψεις προσωπικού για να μπορούν οι πολίτες να λαμβάνουν πλήρεις και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας χωρίς να χρειάζεται να βάζουν το χέρι στην τσέπη. Αξιοπρεπείς μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες για τους υγειονομικούς.

Μαζί με τα σωματεία, τους συλλόγους και τον κόσμο της περιοχής μας, για μια ακόμη φορά, θα διεκδικήσουμε να γίνουν οι υποσχέσεις πράξεις. Οι νέες κλινικές που δημιουργήθηκαν (δύο παθολογικές, πνευμονολογική και νεφρολογική) να μην μείνουν μόνο στα χαρτιά. Να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες προσλήψεις νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού και να τροποποιηθεί ο οργανισμός του νοσοκομείου με βάση τις νέες ανάγκες. Να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά.

Όσες δυσκολίες κι αν υψώνουν, όσο κι αν προσπαθεί η Κυβέρνηση με νομοσχέδια να επιβάλει στους εργαζόμενους τη σιωπή, θα μας βρίσκουν πάντα μπροστά τους, στον δρόμο του αγώνα για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας και του Δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ».

ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε»
04.09.25 Upd: 13:12

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ παρουσιάζει τη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία και εκτοξεύει πυρά για τη διαχείριση των φυσικών φαινομένων από την κυβέρνηση

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Συνεχίζεται η παροχολογία για την αντιστροφή κλίματος από το Μαξίμου – Διαρροές για πακέτο ΔΕΘ ύψους 1,7 δισ.
04.09.25

Συνεχίζεται η παροχολογία για την αντιστροφή κλίματος από το Μαξίμου – Διαρροές για πακέτο ΔΕΘ ύψους 1,7 δισ.

Παροχολογίας συνέχεια από την κυβέρνηση, ενόψει της ομιλίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, σε μια προσπάθεια να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα - Οι διαρροές για πακέτο ύψους 1,7 δισ.

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικοί μύδροι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε θέση άμυνας η κυβέρνηση, αγωνιά για τη 2η δικογραφία
04.09.25

Αντιπολιτευτικοί μύδροι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε θέση άμυνας η κυβέρνηση, αγωνιά για τη 2η δικογραφία

Νέα σύννεφα πάνω από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, φέρνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την αντιπολίτευση να εντείνει τις πιέσεις για λογοδοσία, ενώ αναμένονται νέες αποκαλύψεις σε δεύτερη δικογραφία

Σύνταξη
Φόβοι Μητσοτάκη για διεθνή… έκθεση στη Θεσσαλονίκη
04.09.25

Φόβοι Μητσοτάκη για διεθνή… έκθεση στη Θεσσαλονίκη

Η εικόνα σύγχυσης της κυβέρνησης λίγες μέρες πριν την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Η αναγόρευση του τέως πρωθυπουργού ως βασικού πολιτικού αντιπάλου. Τα άγχη και η προετοιμασία του Μαξίμου εν όψει ΔΕΘ και ο αριθμός στις δημοσκοπήσεις, κάτω από τον οποίο ο Κυρ. Μητσοτάκης θα έχει πρόβλημα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αντί για πόντιση του καλωδίου καταποντίζεται το έργο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει νέα δικογραφία και τους φταίει ο Τσίπρας όταν μιλά για κλεπτοκρατία
04.09.25

Αντί για πόντιση του καλωδίου καταποντίζεται το έργο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει νέα δικογραφία και τους φταίει ο Τσίπρας όταν μιλά για κλεπτοκρατία

Στην κυβέρνηση παζάρι για τη ΔΕΘ μήπως με παροχές αγοράσουν αμνησία για τις λαμογιές, στην αντιπολίτευση πολλές διαγνώσεις γιατί η Ελλάδα ασθενεί συγκεκριμένη πρόταση για θεραπεία ακόμη εκκρεμεί. Να είμαστε καλά γιορτάσαμε πάλι τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Φάμελλος: Απαιτείται ισχυρή Πολιτεία που θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ – Η κυβέρνηση συνεχίζει τη φοροεπιδρομή της
03.09.25

Φάμελλος: Απαιτείται ισχυρή Πολιτεία που θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ – Η κυβέρνηση συνεχίζει τη φοροεπιδρομή της

Σύσκεψη με εκπροσώπους Επαγγελματικών Ομοσπονδιών και φορέων ενόψει της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ είχε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Γιώργος Μυλωνάκης: Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει «Γρηγόρης» στη θέση του Γρηγόρη – Οι γκρίνιες και οι «νέοι κοριοί»
03.09.25

Γιώργος Μυλωνάκης: Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει «Γρηγόρης» στη θέση του Γρηγόρη – Οι γκρίνιες και οι «νέοι κοριοί»

Δεν είναι λίγοι οι κυβερνητικοί βουλευτές που πνέουν μένεα στο πρόσωπο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ. Ο Γιώργος Μυλωνάκης φαίνεται πως συγκεντρώνει πολλά παράπονα για τη διαχείριση της κρίσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για το γεγονός ότι επιθυμεί να δένει και να λύνει στο Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα ξαναχτίσει την Ελλάδα της δικαιοσύνης – «Ηθική» και «κυβέρνηση Μητσοτάκη» έννοιες ασύμβατες
03.09.25

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα ξαναχτίσει την Ελλάδα της δικαιοσύνης – «Ηθική» και «κυβέρνηση Μητσοτάκη» έννοιες ασύμβατες

«Η σημερινή επέτειος αποτελεί διαχρονικά εφαλτήριο κοινωνικών αγώνων. Ας αγωνιστούμε ενωμένοι για να γίνει αφετηρία μιας νέας ηθικής και αξιακής επανάστασης απέναντι στην παρακμή, την ατιμωρησία, την αλαζονεία», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία
03.09.25

Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία

Με νέα του παρέμβαση ο Αλέξης Τσίπρας ορίζει τη σύγχρονη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο

Σύνταξη
Το δημογραφικό, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και η 13ωρη δουλεία
03.09.25

Το δημογραφικό, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και η 13ωρη δουλεία

Με το πρόσχημα της ανταγωνιστικότητας το νέο εργασιακό νομοσχέδιο έρχεται να ξηλώσει ό,τι έχει μείνει όρθιο μετά από 3 μνημόνια και 6 χρόνια γαλάζιας διακυβέρνησης. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ανησυχεί για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
ΠΑΣΟΚ: Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου
03.09.25

ΠΑΣΟΚ: Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

«Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα και ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη. Οφείλει άμεσα να ενημερώσει για την πραγματική κατάσταση, το χρονοδιάγραμμα και τις αληθείς προοπτικές υλοποίησης του έργου», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
3η Σεπτέμβρη – 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό
03.09.25

3η Σεπτέμβρη – 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό

Η κεντρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για το Δημογραφικό πραγματοποιείται, σήμερα 3 Σεπτεμβρίου, στο Ζάππειο Μέγαρο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του Κινήματος

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό ν/σ – Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας
03.09.25

Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό ν/σ – Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας

Συνάντηση με την Ομοσπονδία Τουρισμού και Επισιτισμού είχε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος τόνισε πως «αντί να μιλάμε σήμερα για 35ωρο με καλύτερες αμοιβές, πάμε πίσω» με το 13ωρο

Σύνταξη
Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»
03.09.25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»

«Η Μαύρη Βίβλος του ΠΑΣΟΚ θολώνει με αποσπασματικά στοιχεία την αλήθεια», λέει το ΥΠΕΝ - «Παρουσιάζει τις ονομαστικές τιμές των τιμολογίων, κρύβοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Δεν πάει Ζάππειο ο Γιώργος Παπανδρέου λόγω… Κίνας
03.09.25

Δεν πάει Ζάππειο ο ΓΑΠ λόγω… Κίνας

Aπό τις φετινές εκδηλώσεις του Ζαππείου θα απουσιάζει ο Γιώργος Παπανδρέου. Όχι λόγω διαφωνίας αλλά λόγω… της 80ης επετείου από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο κατηγορούμενος της επίθεσης στην παρέλαση τίτλου της Λίβερπουλ αρνείται ότι έπεσε με το αυτοκίνητο στο πλήθος!
04.09.25

Ο κατηγορούμενος της επίθεσης στην παρέλαση τίτλου της Λίβερπουλ αρνείται ότι έπεσε με το αυτοκίνητο στο πλήθος!

Ο Πολ Ντόιλ, κατηγορούμενος της επίθεσης με το αυτοκίνητο στην παρέλαση τίτλου εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο του Λίβερπουλ και δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες.

Σύνταξη
Πατήσια: Τι λέει στο in η θεία της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή με το νεογνό της
04.09.25

«Δεν ισχύει τίποτα από όσα λέγονται» - Τι λέει στο in η θεία της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή με το νεογνό της

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή έχοντας μόλις γεννήσει μέσα στο διαμέρισμά της στα Πατήσια μπροστά στα ανήλικα παιδιά της

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ζητούμενο η κοινωνική συνοχή
04.09.25

Ζητούμενο η κοινωνική συνοχή

Δεν μπορούμε να κάνουμε βήματα προς τα πίσω στον τομέα της συνοχής, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών στο Σανταντέρ.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Μια μουσική ιστορία προς πώληση: Ο Μόρισεϊ βγάζει στο «σφυρί» τα δικαιώματά του στους Smiths
04.09.25

Μια μουσική ιστορία προς πώληση: Ο Μόρισεϊ βγάζει στο «σφυρί» τα δικαιώματά του στους Smiths

Η φωνή των Smiths Μόρισεϊ, σε ανάρτησή του, έκανε γνωστό ότι πουλάει τα δικαιώματα που έχει στο βρετανικό συγκρότημα, καθώς βαρέθηκε τη σύγκριση και τις συγκρούσεις με τον Τζόνι Μαρ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γαλλία: Κορύφωση της αβεβαιότητας βλέπει η UBS εν όψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης
04.09.25

Κορύφωση της αβεβαιότητας βλέπει η UBS εν όψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης στη Γαλλία - Τρία σενάρια

Η UBS προτείνει μια σειρά από επενδυτικές τακτικές για να προετοιμαστούν οι επενδυτές - Τα τρία σενάρια για το πολιτικό μέλλον στη Γαλλία, που ενδέχεται να προκύψουν μετά την ψήφο εμπιστοσύνης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Λισαβόνα: Ηλικίας 140 ετών το ιστορικό τελεφερίκ – Πώς συνέβη η τραγωδία και το μυστήριο με τη συντήρηση
04.09.25

Ηλικίας 140 ετών το ιστορικό τελεφερίκ - Πώς συνέβη η τραγωδία και το μυστήριο με τη συντήρηση

Η Λισαβόνα θρηνεί μετά τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων όταν ένα βαγόνι τελεφερίκ εκτροχιάστηκε και έπεσε στο δρόμο - Η γραμμή του τελεφερίκ Γκλόρια άνοιξε το 1885.

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Ηράκλειο: Ξήλωσαν κουφώματα σχολείου που είχε φτιάξει ο Σύλλογος Γονέων – Τι λένε δήμος και εργολάβος
04.09.25

Ξήλωσαν κουφώματα σχολείου που είχε φτιάξει ο Σύλλογος Γονέων - Αλληλοκατηγορούνται δήμος και εργολάβος

Για σαφή εντολή της δημοτικής αρχής στο Ηράκλειο να ξηλωθούν τα κουφώματα κάνει λόγο ο εργολάβος - «Είπαμε να μην πειραχτούν» απαντάει ο δήμος - Γιαπί το σχολείο όσο οι ευθύνες γίνονται μπαλάκι

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ποιος είναι ο Νίκος Οκεκουόγεν που συμμετέχει στην προετοιμασία – Τα Τρίκαλα, το Draft και οι… Αντετοκούνμπο (vids)
04.09.25

Ποιος είναι ο Νίκος Οκεκουόγεν που συμμετέχει στην προετοιμασία του Ολυμπιακού - Τα Τρίκαλα, το Draft και οι... Αντετοκούνμπο (vids)

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν με απουσίες για αυτό τον λόγο εκτός από τον Καλίφα Κουμάτζε έχει... επιστρατεύσει και δεύτερο σέντερ – Ποιος είναι ο 28χρονος, Νίκος Οκεκουόγεν…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Έφεση Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς – Πώς ο εμπορικός πόλεμος «τραυματίζει» τις ΗΠΑ
04.09.25

Έφεση Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς – Πώς ο εμπορικός πόλεμος «τραυματίζει» τις ΗΠΑ

Έφεση έκανε το βράδυ της Τετάρτης στο Ανώτατο Δικαστήριο ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την απόφαση που έκρινε παράνομη την εφαρμογή εκτεταμένων δασμών σε παγκόσμιο επίπεδο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
04.09.25 Upd: 13:12

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ παρουσιάζει τη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία και εκτοξεύει πυρά για τη διαχείριση των φυσικών φαινομένων από την κυβέρνηση

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αυστραλία: Παππούς πήρε λάθος παιδί από βρεφονηπιακό σταθμό – «Τα παιδιά κοιμούνταν και ήταν σκοτεινά»
04.09.25

Παππούς πήρε λάθος παιδί από βρεφονηπιακό σταθμό - «Τα παιδιά κοιμούνταν και ήταν σκοτεινά»

«Δεν μπορώ να εξηγήσω το συναίσθημα» λέει η μητέρα του ενός έτους αγοριού που δεν το βρήκε στον βρεφονηπιακό σταθμό του Σίδνεϊ στην Αυστραλία όταν πήγε να το παραλάβει

Σύνταξη
Πιο γρήγορος και από τη σκιά του: Ο Τζέιμς Γκαν ανακοίνωσε το sequel του Σούπερμαν
04.09.25

Πιο γρήγορος και από τη σκιά του: Ο Τζέιμς Γκαν ανακοίνωσε το sequel του Σούπερμαν

Ο δημιουργός και νέο «αφεντικό» των DC Studios Τζέιμς Γκαν δεν μπορεί να περιμένει για τη συνέχεια του Σούπερμαν. Αυτή είναι η ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει το sequel.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Θρακικό Πέλαγος: «Οι Τούρκοι έλεγαν ‘βουλιάξτε τους’» – Τι καταγγέλλουν οι Έλληνες ψαράδες
04.09.25

«Οι Τούρκοι έλεγαν 'βουλιάξτε τους'» - Τι καταγγέλλουν οι Έλληνες ψαράδες για το επεισόδιο

«Άρχισαν να μας κυνηγάνε να μας εμβολίσουν, μέχρι τουφεκιές μας 'ρίξαν'», λένε οι Έλληνες ψαράδες που βρέθηκαν στο επεισόδιο στο Θρακικό Πέλαγος

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
