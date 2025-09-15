Πολιτικό σεισμό προκαλούν οι δηλώσεις που έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο υπουργός Υγείας, στην προσπάθεια του να υπερασπιστεί το καθεστώς του Ισραήλ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, μίλησε για «ένα δικαστήριο που δεν το αναγνωρίζει ούτε το Ισραήλ ούτε οι ΗΠΑ» και πρόσθεσε πως και ο ίδιος «με δυσκολία το αναγνωρίζει».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ρ/σ Παραπολιτικά 90,1, ρωτήθηκε αν «πολύ κακώς το αναγνωρίζει η χώρα», απαντώντας: «Ναι πολύ κακώς. Αυτά πια τα δικαστήρια παίζουν πολιτική δεν κάνουν δικαιοσύνη».

Η Ελλάδα ένα από τα πρώτα κράτη που υπέγραψαν το Καταστατικό της Ρώμης

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως η Ελλάδα διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στην ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και στηρίζει σταθερά τη λειτουργία του. Είναι ένα από τα πρώτα κράτη που υπέγραψαν το Καταστατικό της Ρώμης, στις 18 Ιουλίου 1998. Συμμετέχει ενεργά στη συνέλευση των κρατών μελών του ΔΠΔ και έχει υπογράψει κοινές δηλώσεις με άλλα κράτη για την υποστήριξη της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας του Δικαστηρίου.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν αντικαθιστά τα εθνικά δικαστήρια. Αντιθέτως, λειτουργεί συμπληρωματικά σε αυτά. Αυτό σημαίνει ότι το ΔΠΔ μπορεί να ασκήσει δικαιοδοσία μόνο όταν ένα κράτος αδυνατεί ή αρνείται να διερευνήσει ή να διώξει ένα έγκλημα που εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου (γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου και το έγκλημα της επίθεσης).

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Σφοδρή ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ με τον υπεύθυνο ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρη Μάντζο, να ζητά τη δημόσια αποδοκιμασία της δήλωσης. «Η σημερινή κυνική δήλωση του κ. Άδωνι Γεωργιάδη εκθέτει τη χώρα διεθνώς και προσβάλλει όχι μόνο την εθνική αλλά και τη διεθνή έννομη τάξη», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η αποστροφή του υπουργού Υγείας, λέει «δεν είναι απλώς ακόμη μια ντροπιαστική διατύπωση που απάδει προς την ιδιότητα υπουργού μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας, αλλά αποτελεί τη φυσική συνέχεια και κλιμάκωση της συνολικής στάσης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα της εθνοκάθαρσης και των εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα (…)».

Η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ

Υψηλότερους τόνους χρησιμοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία που ζητά την αποπομπή του υπουργού.

«Είναι αυτή η θέση της ελληνικής κυβέρνησης; Είναι αυτή η θέση του Πρωθυπουργού; Είναι αυτή η θέση της ΝΔ; Παραμένει ο κ. Γεωργιάδης στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ στρέφεται κατά του Διεθνούς Δικαστηρίου;» αναφέρει στην ανακοίνωσή του, το κόμμα της Κουμουνδούρου.

Και καταλήγει: «Ο κ. Γεωργιάδης, ο προ εικοσαετίας επικριτής του Ισραήλ ως βουλευτής του ΛΑΟΣ, σήμερα είναι πιο φανατικός και πιο σκληρός από τον IDF και τον Νετανιάχου. Τι μένει σταθερό σε αυτή τη διαδρομή; Ο φανατισμός, η χυδαιότητα και η τοξικότητα».

Αμηχανία στην κυβέρνηση

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Γεωργιάδη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, εμφανίστηκε αμήχανος αλλά δεν άδειασε τον υπουργό.

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υιοθετεί τη διαχρονική εθνική θέση. Αναγνωρίζουμε το δικαστήριο της Χάγης και ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι το αναγνωρίζει. Εξέφρασε έναν προβληματισμό όπως έχει δικαίωμα, αλλά ήταν προσεκτικός. Δεν εξέφρασε άλλη θέση από αυτή της κυβέρνησης, εξέφρασε ένα προβληματισμό για ορισμένες αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (…)» είπε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση έχει τη θέση που έχει. Ενα μέλος υπουργικού συμβουλίου στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου εκφράζει κάποιους προβληματισμούς (…)».