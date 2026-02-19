Κόντρες στη Βουλή για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Ο Γεωργιάδης θέλει να κάνει στημένες φιέστες με τις δυνάμεις καταστολής»

Αντικείμενο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεση στη Βουλή αποτέλεσαν τα όσα συνέβησαν στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, με τη βίαιη παρέμβαση αστυνομικών δυνάμεων σε διαμαρτυρόμενους υγειονομικούς υπό το βλέμμα του Άδωνη Γεωργιάδη.

Η συζήτηση ξεκίνησε με αναφορές στα επεισόδια, με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει την κυβέρνηση ως υπαίτια των επεισοδίων και συνεχίστηκε λαμβάνοντας διαστάσεις ακόμα και για τις φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Καισαριανής.

Συγκεκριμένα, κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, ο κοιινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτος Ζαμπάρας, μίλησε για ντροπή συνολικά της κυβέρνησης που «έφτασε στο σημείο να χτυπά γιατρούς που διαμαρτύρονται και χαλάνε το αφήγημα. Ποιους χτυπάτε; Αυτούς που καλούσατε να χειροκροτήσουμε. Έχετε έναν υπουργό που όχι μόνο δεν δέχεται ερωτήσεις από δημοσιογράφους, αλλά στέλνει και τα ΜΑΤ σε νοσοκομείο. Επανέφερε την θεωρία των δύο άκρων. Μία ανιστόρητη και γελοία θεωρία, τρεις ημέρες μετά τις φωτογραφίες. Δύο άκρα δεν υπάρχουν», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Απειλήθηκε η σωματική του ακεραιότητα», λέει ο Λαζαρίδης

«Όταν κάποιοι προκαλούν επεισόδια θα έχουν την αντίδραση του νόμου. Τελεία παράγραφος», απάντησε ορθά κοφτά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος εξέφρασε την στήριξη του κόμματός του στο πρόσωπο του Άδωνη Γεωργιάδη.

«Απειλήθηκε η σωματική του ακεραιότητα. Από συνδικαλιστές συγκεκριμένου χώρου, του ΚΚΕ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Νοσηρές μειοψηφίες κύριοι συνάδελφοι, που δεν έχουν καμία σχέση με τον χώρο της Υγείας. Στις δημοκρατίες, η διαμαρτυρία είναι θεμιτή αλλά όχι η άσκηση βίας. Ο κ. Γεωργιάδης πήγε στο νοσοκομείο για να εγκαινιάσει το νέο υπερσύγχρονο τμήμα επειγόντων περιστατικών», προσέθεσε.

Καραθανασόπουλος: Πήγε να εγκαινιάσει το ΤΕΠ Νίκαιας που έχει πλημμυρίσει τρεις φορές

Οι επίμαχες αναφορές προκάλεσαν την αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΚΚΕ, Νίκου Καραθανασόπουλου, που επισήμανε πως «το ΕΣΥ δεν έχει ανάγκη από φιέστες ή εγκαίνια, έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Ο κ. Γεωργιάδης πήγε να εγκαινιάσει το ΤΕΠ Νίκαιας που έχει πλημμυρίσει τρεις φορές ενώ έχει ανακαινιστεί. Στο ΤΕΠ στοιβάζονται καθημερινά δεκάδες ασθενείς, δεν υπάρχουν κρεβάτια. Οι εργαζόμενοι είναι με διπλοβάρδιες. Αυτό από μόνο του δείχνει το δίκαιο του αγώνα των εργαζόμενων. Το σωματείο που πήρε απόφαση για κινητοποίηση έχει απόλυτο δίκιο».

Ο κ. Καραθανασόπουλος πρόσθεσε πως ο υπουργός επιχειρεί να κάνει «στημένες φιέστες» με τις δυνάμεις καταστολής, αντί να βγει και να καταγγείλει τις επιθέσεις με χημικά. Όπως είπε, δε, για τη δημοσίευση των φωτογραφιών των 200 εκτελεσμένων, αποδεικνύεται πως «το να ταυτίζεις τον φασισμό και τον κομμουνισμό είναι δήλωση εξωραϊσμού του φασισμού – το εγκληματικό χέρι του συστήματος, γιατί το σύστημά σας υπηρετούν και αυτοί».

Λαζαρίδης: Είστε κόμμα του 5%

«Μας λέτε, είστε δίπλα στους πολίτες, μόνο που οι πολίτες δεν είναι δίπλα σας. Είστε κόμμα του 5%, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, λοιπόν, τέτοιες δηλώσεις καλό θα είναι να μην γίνονται», απάντησε ο κ. Λαζαρίδης και συνέχισε: «Στο ΕΣΥ και τα νοσοκομεία δεν έχουν θέση οι νοσηρές μειοψηφίες που δεν έχουν σχέση καμία με την Υγεία. Αντί να βγείτε να καταδικάσετε τέτοια επεισόδια που συμμετείχαν στελέχη του ΚΚΕ από την Τ.Ε., αντί να καταδικάσετε την επίθεση που απείλησε τη σωματική ακεραιότητα του υπουργού, την εγκρίνετε. Αυτό κάνετε…».

Ηλιόπουλος: Το μίσος χαρακτηρίζει την πολιτική Γεωργιάδη

«Το να πανηγυρίζετε που εξαγοράζετε χιλιάδες ψήφους, όπως με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είναι τιμή σας. Μηχανισμοί εξαγοράς συνειδήσεων με σειρά προγραμμάτων δισσεκατομυρίων ευρώ, για να χειραγωγείτε τη λαϊκή συνείδηση», αντέτεινε ο κ. Καραθανασόπουλος, με τον Νάσο Ηλιόπουλο από τη Νέα Αριστερά να προσθέτει: «Αν δει κανείς τις φωτογραφίες, θα δει το μίσος στο βλέμμα του κ. Γεωργιάδη. Ο τρόπος με τον οποίο κοιτά τους ανθρώπους που δίνουν μάχη για την ανθρώπινη ζωή είναι βλέμμα μίσους. Καταλαβαίνω ότι κουβαλά την ιστορική παράδοση της παράταξης που κατήργησε τον πυρήνα του συστήματος υγείας, αλλά έχει πάντα την τάση να την υπερβαίνει. Το μίσος χαρακτηρίζει την δική του πολιτική».