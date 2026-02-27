Μην ακούτε κανέναν: Όταν η Τεγιάνα Τέιλορ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, όλοι την αποθάρρυναν
«Ακόμα κι αν φύγω από τα Όσκαρ με άδεια χέρια, θα έχω κερδίσει», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τεγιάνα Τέιλορ, η οποία διεκδικεί το πολυπόθητο βραβείο για την ερμηνεία της στην ταινία «One Battle After Another».
Σε μια νέα συνέντευξη στο περιοδικό Time με αφορμή το ετήσιο αφιέρωμα «Γυναίκες της Χρονιάς», η Τεγιάνα Τέιλορ αναφέρθηκε στην επαγγελματική της σταδιοδρομία στο χώρο του θεάματος, η οποία σημαδεύτηκε από ριζικές αλλαγές.
Παρά την εμφάνισή της στο βίντεο «Fade» δια χειρός Κάνιε Γουέστ, που έκανε πρεμιέρα στα MTV Video Music Awards 2016, και την προηγούμενη επιτυχία της το 2014 με το «Maybe», η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι το 2020 ήταν έτοιμη να αποχωρήσει από τη μουσική βιομηχανία, αλλά κανείς δεν της έδωσε μια χείρα βοηθείας.
«Όλοι μου έλεγαν ότι ήταν χαζό», είπε η Τέιλορ στο Time. «Και εγώ απαντούσα: ‘Όχι, θα γίνω μια σπουδαία ηθοποιός. Μια μέρα, θα γίνω μια σπουδαία σκηνοθέτιδα’».
«Είμαστε νέοι και νιώθουμε ευλογημένοι»
Η Τεγιάνα Τέιλορ απέδειξε ότι οι εκτιμήσεις όσων την αποθάρρυναν ήταν λανθασμένες, κερδίζοντας ρόλους στις ταινίες «Coming 2 America», «A Thousand and One» και «White Men Can’t Jump» με αποκορύφωμα το 2025, χρονιά κατά την οποία κέρδισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου, αφού επαινέθηκε δεόντως για την ερμηνεία της ως Perfidia Beverly Hills στο «One Battle After Another».
Στην ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον πρωταγωνιστούν επίσης οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Σον Πεν, Μπενίσιο Ντελ Τόρο, Τσέις Ινφινίτι και Ρετζίνα Χολ.
«Ακόμα κι αν γυρίσω [από τα Όσκαρ] στο σπίτι με άδεια χέρια, θα έχω κερδίσει», είπε η Τεγιάνα Τέιλορ σε άλλο σημείο της συνέντευξης στο Time, προσθέτοντας ότι είναι ενθουσιασμένη που στην τελετή θα βρίσκεται και ο «καλύτερος της φίλος», Τζέικομπ Ελόρντι, ο οποίος διεκδικεί Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την εκπληκτική ερμηνεία του στην τιανία «Frankenstein» σε σκηνοθεσία Γκιγιέρμο ντελ Τόρο.
«Είμαστε νέοι και νιώθουμε ευλογημένοι που μας τιμούν — είναι η κατάλληλη στιγμή για να είμαστε ευτυχισμένοι και να το διασκεδάζουμε», συνέχισε.
Η Τέιλορ, η οποία κέρδισε επίσης μια υποψηφιότητα για Grammy φέτος για το Καλύτερο R&B Άλμπουμ για το Escape Room, πρόσθεσε: «Όταν έχετε κοντά σας έναν δημιουργικό άνθρωπο που ασχολείται με [τις τέχνες], αφήστε τον να ανοίξει τα φτερά του. Ποτέ μην τον περιορίζετε».
«Οι δικοί μου όροι»
Πριν από την περίοδο των βραβείων, η Τεγιάνα Τέιλορ μίλησε επίσης στο περιοδικό People για το λόγο που την έκανε να επιστρέψει στη μουσική βιομηχανία και να κυκλοφορήσει το «Escape Room».
«Νομίζω ότι αυτό που με έφερε πίσω ήταν το γεγονός ότι επέστρεψα με τους δικούς μου όρους», είπε η Τέιλορ. «Το μόνο που ήθελα πάντα ήταν να νιώθω ότι με εκτιμούν. Δεν ήθελα να είμαι κολλημένη ή να με αναγκάζουν να ανήκω κάπου συγκεκριμένα[…]Μου αρέσει να δημιουργώ και να σκηνοθετώ, οπότε το να μπορέσω να επιστρέψω στη μουσική με έναν τόσο ευάλωτο τρόπο ήταν πολύ θεραπευτικό για μένα», αποκάλυψε, αναφερόμενη στο διαζύγιο της από τον Αμερικανό μπασκετμπολίστα Ιμάν Σάμπερτ το 2024.
«Υπήρχαν διάφορα πράγματα που εμπόδιζαν το ταξίδι μου ή αυτό που ήταν γραφτό για μένα», κατέληξε.
*Με πληροφορίες από: Time & People
